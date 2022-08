Les ingénieurs de Stanford ont construit un restaurant entièrement autonome à SF

Si un robot qui prépare et vous sert le déjeuner semble fantaisiste et futuriste, Alex Kolchinski dit que vous êtes en retard sur votre temps. Ce week-end, la société de Kolchinski, Mezli, s’apprête à ouvrir un restaurant entièrement autonome à San Francisco. Le restaurant, également nommé Mezli, servira une variété de bols de céréales à thème méditerranéen conçus par le chef étoilé Eric Minnich. Kolchinski dit que ce sera le premier restaurant entièrement autonome au monde, avec un menu personnalisable de plus de 60 000 variations possibles, selon les côtés, les ajouts ou les substitutions que vous choisissez. D’autres robots de fabrication d’aliments, et même concept simple restaurants autonomes — comme cette pizzeria à Paris – existe déjà. Mais au lieu d’une nouveauté coûteuse, Kolchinski dit que l’objectif de Mezli est en fait de rendre votre déjeuner moins cher, sain et pratique. “Nous avons réalisé que si nous pouvions faire de la restauration de manière autonome, nous pourrions en fait faire baisser le prix et commencer à servir de meilleurs plats à des prix plus bas sans que les gens aient à les cuisiner eux-mêmes”, a déclaré Kolchinski, PDG et co-fondateur de Mezli. , raconte CNBC Make It. Les économies réalisées par le restaurant sur les coûts de main-d’œuvre et la superficie en pieds carrés se reflètent dans les prix de ses menus. Les repas commencent à 6,99 $ pour un bol de carottes rôties et de chou-fleur, accompagné de riz rouge, d’houmous et d’autres garnitures de légumes, et atteignent 11,99 $ pour des options plus riches en protéines avec du poulet ou de l’agneau. C’est moins que certaines des options les plus chères des chaînes populaires de déjeuners décontractés rapides comme Sweetgreen ou Chipotle, où vous pourriez finir par dépenser plus de 15 $ par déjeuner, dit Kolchinski. Le bol de burrito le moins cher de Chipotle commence autour de 9 $, selon votre emplacement, selon une analyse CNBC Make It du site Web de la chaîne.

Comment les robots préparent votre nourriture

Logé dans une boîte bleue et blanche de la taille d’un conteneur d’expédition dans un San Francisco parc de food truckMezli contient un four de haute technologie et des machines robotiques qui chauffent les ingrédients préparés et les mélangent dans une variété de combinaisons.

Le restaurant entièrement automatisé du Mezli propose un menu personnalisable composé de divers bols de céréales et de protéines sur le thème de la Méditerranée. Source : Mezli

En tant que client, vous faites vos sélections – comme un bol de falafel, ou de l’agneau épicé et du tzatziki avec des légumes, du riz au curcuma, du houmous et un biscuit et une boisson sur le côté – à partir de l’un des écrans numériques sur le côté de la boîte. À l’intérieur, des machines chauffent, mélangent et plaquent les ingrédients associés à votre commande spécifique. Quelques minutes plus tard, le restaurant distribue votre commande à partir d’une fenêtre de ramassage au bout de la boîte. Mezli peut actuellement préparer environ 75 repas par heure, ce qui, selon Kolchinski, est comparable à la plupart des grandes chaînes de restauration rapide décontractées. Il y a toujours un élément humain important dans le processus de Mezli. Minnich, le chef fondateur qui a conçu le menu adaptable de Mezli pour travailler avec la technologie robotique du restaurant, dirige une équipe de cuisiniers dans une cuisine hors site qui prépare les ingrédients qui sont livrés et chargés dans le restaurant réfrigéré Mezli. Dans la cuisine hors site, Kolchinski dit que les ingrédients sont “cuits selon les normes de sécurité alimentaire”. Certains bénéficient d’un temps de cuisson supplémentaire au restaurant “pour la fraîcheur et la qualité”, ajoute-t-il. Avant la grande ouverture de Mezli le 28 août, Kolchinski a déclaré que le restaurant automatisé avait une “ouverture en douceur” qui comprenait quelques événements privés et des journées de test avec le grand public. “Avec ce genre de nouvelle expérience, je pense que les gens ne savent pas à quoi s’attendre”, dit-il. “Et quand ils finissent par se faire servir de la bonne nourriture, c’est agréable pour eux. Les gens ont généralement été à la fois surpris et satisfaits.”

Dans un premier temps, les employés de Mezli seront à proximité pour expliquer le concept du restaurant aux clients curieux et rechercher les améliorations potentielles. Finalement, le restaurant ne devrait pas avoir besoin de supervision humaine, dit Kolchinski. Cela a le potentiel de mettre certains clients mal à l’aise. Après tout, que se passe-t-il si une machine gâche votre commande ou si vous voulez simplement renvoyer quelque chose parce que ce n’est pas ce que vous attendiez ? Dans un restaurant typique, vous pouvez adresser une plainte à un membre du personnel humain et éventuellement obtenir un remboursement ou un repas de substitution. Chez Mezli, l’élément de service client ressemble plus à appeler ou à envoyer un e-mail à l’entreprise pour donner votre avis, bien que ce système n’apporte aucune garantie de réponse immédiate. “Il existe des moyens pour que les gens nous contactent, même s’il n’y a personne sur place à ce moment-là”, déclare Kolchinski.

Mezli pourrait éventuellement venir dans une ville près de chez vous

Kolchinski a cofondé Mezli en 2021 avec ses collègues ingénieurs de Stanford Alex Gruebele et Max Perham. Le trio a eu l’idée en tant qu’étudiants diplômés, luttant pour trouver des options de déjeuner saines et pratiques pour moins de 15 $. Ils ont fait des recherches sur l’économie des restaurants et ont découvert que les ingrédients alimentaires coûtaient très peu par rapport aux coûts de main-d’œuvre et de location ou de construction de l’espace physique d’un restaurant. Lorsque vous achetez un bol chez Mezli, environ la moitié de votre argent couvre le coût du repas, dit Kolchinski. Dans la plupart des restaurants, le coût des ingrédients représente environ un tiers du prix d’un repas, ajoute-t-il.

Les clients de Mezli peuvent récupérer les commandes préparées par un système automatisé à partir des fenêtres de ramassage situées sur le côté extérieur du restaurant. Source : Mezli