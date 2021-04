Alors que Huawei et OnePlus ont dû chercher une aide extérieure pour leurs caméras (Leica et Hasselblad, respectivement), Sony dispose déjà d’une excellente division de caméras en interne – les ingénieurs qui construisent ses caméras Alpha. Ils ont travaillé sur les produits phares Mark II l’année dernière ainsi que sur les nouveaux Xperia 1 III et 5 III.

Sony a fait appel à des ingénieurs optiques, logiciels et qualité d’image de l’équipe Alpha et les a chargés de développer une expérience similaire destinée aux professionnels. La vidéo ci-dessous montre trois d’entre eux expliquant comment la caméra Xperia a été conçue et le raisonnement derrière certains des choix.

Ils ont tout développé en interne – les objectifs, le capteur et le traitement d’image – ce qui a permis à chaque composant d’être réglé pour fonctionner avec les autres. L’équipe s’est concentrée sur ce qu’elle appelle la «caméra», qui comprend non seulement la qualité d’image, mais aussi la précision et la taille d’un objectif.

Le Xperia 1 III dispose d’un suivi en temps réel, emprunté à la gamme Alpha. Il utilise l’IA pour suivre les objets, cependant, il peut être confus – par exemple, il peut avoir du mal à distinguer deux joueurs de football portant le même uniforme. C’est là que le capteur 3D ToF entre en jeu, les données de profondeur aident l’IA à distinguer les joueurs.

L’appareil photo du téléphone a été adapté aux besoins des photographes sportifs, c’est pourquoi la possibilité de suivre les objets en mouvement rapide était essentielle. En fait, c’est la photographie sportive qui a conduit à la nécessité d’un téléobjectif à double focale – il y a une limite à la distance à laquelle les photographes peuvent se rendre à l’action, ils ont donc besoin d’un zoom.