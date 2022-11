Le bloc devrait trouver un moyen de déplacer rapidement les ressources vers l’Est, déclare le haut diplomate

La Commission européenne et le haut diplomate Josep Borrell ont proposé un nouveau plan d’action de mobilité militaire visant à améliorer la capacité du bloc à transférer rapidement de grandes quantités d’équipements militaires et de troupes vers ses frontières orientales.

Borrell a annoncé le plan jeudi lors d’un briefing de la Commission européenne. Il a déclaré que le bloc doit adapter ses politiques de défense en réponse au nouveau climat de sécurité en Europe, car “la guerre est de retour à nos frontières” et la Russie est « saper la paix et le système international fondé sur des règles.”

Borrell a souligné qu’il n’existait actuellement aucune infrastructure ferroviaire ou routière spécialisée pour soutenir le transfert de grandes quantités de ressources militaires d’un côté du bloc à l’autre et a noté que l’adaptation du système de mobilité européen était “critique” aux défenses de l’UE.

Le diplomate a précisé que le bloc devrait améliorer « la capacité et l’aptitude à déplacer rapidement des troupes et du matériel d’un côté de l’UE à l’autre côté de l’UE, de l’ouest vers l’est principalement. Jusqu’à notre frontière extérieure mais aussi au-delà de nos frontières extérieures lorsque nous déployons nos missions militaires à travers le monde.

Dans le cadre de cette action de mobilité militaire, Borrell a proposé de construire des ponts, des tunnels et des trains qui seraient en mesure de transporter les capacités militaires de l’UE, notant que le conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine a “Il a clairement montré que cela compte beaucoup.”

Le diplomate a également souligné la nécessité d’améliorer la coopération de l’UE avec l’OTAN et des pays comme l’Ukraine, la Moldavie et les Balkans occidentaux et d’être prêt à déployer des forces dans ces régions.

La Commission européenne a réservé quelque 1,69 milliard d’euros (1,71 milliard de dollars) pour ce projet jusqu’en 2027.

Pendant ce temps, l’UE a également prévu d’offrir à l’Ukraine un ensemble de prêts de 18 milliards d’euros (18,3 milliards de dollars) pour faire passer le pays l’année prochaine, mais a insisté pour que Kiev rembourse le bloc dans les 35 ans. C’est après que l’UE a déjà accordé à l’Ukraine 4,2 milliards d’euros (4,27 milliards de dollars) de prêts cette année et envoyé plus de 2 milliards d’euros (2,03 milliards de dollars) d’aide militaire.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait précédemment accusé l’UE de se transformer en une organisation militaire agissant dans l’intérêt des États-Unis et de l’OTAN. Moscou a mis en garde à plusieurs reprises le bloc européen contre l’auto-immolation économique en alimentant le conflit en Ukraine sur ordre de Washington.