Les infrastructures et les taxes sur le carburant figurent en bonne place sur la liste des choses à faire alors que les premiers ministres se réunissent à Winnipeg

Alors que les premiers ministres du Canada se réunissent à Winnipeg cette semaine, les priorités qu’ils articulent semblent porter moins sur leur action collective que sur ce qu’ils veulent que le gouvernement fédéral fasse ensuite.

Le Conseil de la fédération est-il essentiellement un magasin de lobbying maintenant, les premiers ministres se réunissant pour aligner leurs principaux objectifs et points de discussion et pour diffuser leurs revendications?

Lorsque cette suggestion a été soumise à la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, lundi, la présidente des pourparlers de cette semaine n’était pas d’accord avec cette prémisse et a déclaré aux journalistes qu’ils devaient attendre et voir comment les premiers ministres pourraient travailler ensemble et partager les meilleures pratiques.

« Dans la mesure où il y a [is] un terrain d’entente… nous n’avons aucun problème, aucun problème à aller à Ottawa en tant que provinces et territoires unis », a-t-elle déclaré. « J’ai hâte d’avoir des discussions dans les prochains jours pour voir à quoi elles ressembleront.

Depuis changement climatique d’atténuation à la prestation de services de garde d’enfants, les façons dont les provinces et les territoires pourraient partager et coopérer ne se limitent pas à leurs listes de souhaits pour Ottawa.

Mais les nouvelles transmises aux journalistes couvrant la dernière réunion des premiers ministres à Victoria consistaient principalement en demande après demande pour le gouvernement fédéral .

Le ministre fédéral des Infrastructures, Dominic LeBlanc, se lève pendant la période des questions, à Ottawa, le 13 juin. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

La liste de choses à faire que les premiers ministres préparent cette année pour le gouvernement fédéral comprend des milliards de dollars en fonds d’infrastructure et une compensation pour les taxes fédérales sur le carburant inabordables.

Février dernier , leur forte demande de financement des soins de santé à long terme a été accordée — pas à l’entière satisfaction de tous, mais seul Québec n’a pas encore conclu les négociations. (Même sans signer les conditions fédérales, son argent coule déjà.)

Cela signifie-t-il que la réunion de cette année ne présentera pas de demandes en matière de soins de santé ?

Bien sûr que non, surtout s’il n’y a pas assez de travailleurs de la santé pour améliorer les niveaux de service, ce que les syndicats d’infirmières aborderont avec les premiers ministres mardi matin.

Les choses n’ont pas commencé de cette façon

Lors de la création du Conseil de la fédération en 2003, les premiers ministres avaient l’intention de trouver des moyens d’exercer leurs compétences et agir de leur propre chef vers des objectifs nationaux, pas seulement exiger qu’Ottawa répare ce qui est cassé.

En 2010, ils ont formé une alliance pour travailler ensemble sur l’achat en gros de médicaments pharmaceutiques, par exemple, et cette coopération a fait baisser le prix de plusieurs centaines de médicaments de marque et génériques en une décennie.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a rencontré d’autres premiers ministres à Winnipeg lundi pour discuter de l’abordabilité, du logement et des soins de santé. (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

Un formulaire national de médicaments dans le cadre de la couverture universelle par l’assurance-médicaments pourrait éventuellement remplacer ce travail — en supposant cette condition car l’accord d’approvisionnement et de confiance du NPD avec les libéraux entraîne plus de réductions de prix que Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a permis à ce jour . Mais la longue marche vers la baisse des coûts des médicaments a commencé avec les premiers ministres.

Lors du rassemblement de 2016, une plus grande collaboration entre les premiers ministres avait permis de conclure un accord commercial interprovincial.

Certains premiers ministres, mais pas tous, ont pris étapes incrémentielles vers libéraliser les ventes d’alcool . Les signataires ont célébré le cinquième anniversaire du pacte commercial à la fin de l’année dernière en vantant davantage de progrès dans la libéralisation du commerce du cannabis et en rédigeant un chapitre sur les services financiers.

La mise en œuvre de cet accord reste imparfaite. La bureaucratie interprovinciale continue de frustrer et lier les entreprises canadiennes . Le couper pourrait ajouter des dizaines de milliards à l’économie, mais un protectionnisme juridictionnel tenace persiste.

Chaude cette année : infrastructure

Des groupes d’affaires sont venus à Winnipeg pour livrer un message précis aux premiers ministres sur les dépenses d’infrastructure : oui, le Canada a besoin de plus de logements, mais l’infrastructure de transport est également déficitaire et restreint considérablement l’économie.

La concentration des esprits cette semaine est la réémergence de graves maux de tête de la chaîne d’approvisionnement – ​​s’ils étaient même vraiment guéris après le COVID – grâce au Grève des travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique.

La semaine dernière, les Canadiens de l’Atlantique ont commencé à payer davantage pour les combustibles fossiles, grâce à la fois aux nouvelles taxes fédérales sur les carburants et aux sociétés pétrolières et gazières qui ont répercuté leurs coûts de conformité à la nouvelle réglementation sur les carburants propres. (Kevin Yarr/CBC)

Le budget du printemps dernier n’incluait pas de remplacement du programme Investir dans l’infrastructure du Canada, qui doit expirer à la fin de cet exercice.

Dans un discours prononcé devant la Fédération canadienne des municipalités à la fin mai, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux maires et aux conseillers du Canada qu’un nouveau plan d’infrastructure à long terme arriverait cet automne et qu’il aurait des « liens très directs » avec la crise du logement et la crise fédérale. le gouvernement avait besoin d’eux pour « aider à pousser » les provinces et les territoires à se construire davantage, car aucun palier de gouvernement ne peut résoudre ce problème seul.

Le mois dernier, les premiers ministres écrit à Trudeau demandant que la prochaine série de financements fédéraux pour les infrastructures soit allouée par l’intermédiaire de leurs juridictions plutôt que directement aux municipalités.

Tout en reconnaissant que les besoins dans certaines juridictions, notamment les territoires du Nord, sont plus importants, les premiers ministres souhaitent néanmoins que les fonds circulent « équitablement » par habitant.

Arrivé à Winnipeg, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a qualifié l’infrastructure de sa principale priorité.

« J’adore Dom Leblanc – c’est un gars formidable », a déclaré Ford à propos du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales. « Nous sommes de bons amis. J’espère qu’il pourra venir à la table pour le reste du pays. »

« Nous aimerions aussi avoir notre part au Québec », a déclaré le premier ministre François Legault aux journalistes à son arrivée lundi. (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

Tensions énergétiques propres

En raison de la diversité géographique et des sources d’énergie du Canada, il est difficile pour les premiers ministres de s’entendre sur des stratégies en matière de changement climatique. Mais ils ont un ennemi commun lors de la réunion de cette année : la politique climatique fédérale.

La semaine dernière, les Canadiens de l’Atlantique ont commencé à payer davantage pour les combustibles fossiles, grâce à la fois aux nouvelles taxes fédérales sur les carburants et aux sociétés pétrolières et gazières qui ont répercuté leurs coûts de conformité à la nouvelle réglementation sur les carburants propres.

Dans une autre lettre à Trudeau, les premiers ministres de l’Atlantique ont déclaré que non seulement cela ajoutait des pressions inflationnistes sur les consommateurs, mais que cela avait un impact disproportionné sur leur région où d’autres alternatives sont moins courantes et plus chères.

Les premiers ministres du Nord font une remarque similaire sur le fait que leur peuple a peu d’alternatives à l’utilisation de carburants sales comme le diesel et le propane.

Arrivé à Winnipeg, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a suggéré aux premiers ministres de convenir que le gouvernement fédéral peut faire plus pour compenser ces nouveaux coûts.

Pendant ce temps, la capacité de Ford à travailler avec le gouvernement fédéral a permis à sa province d’obtenir des milliards de subventions pour l’énergie propre pour l’industrie automobile, alors que le gouvernement fédéral tente d’empêcher les investissements dans les énergies propres de fuir vers le sud, attirés par de précieuses subventions de l’administration Biden.

«Nous aimerions aussi avoir notre part au Québec», a déclaré le premier ministre François Legault aux journalistes à son arrivée.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a également appelé les milliards fédéraux versés aux usines de batteries de l’Ontario ainsi qu’au projet d’électricité Atlantic Loop, affirmant que sa province a besoin d' »investissements équivalents » dans l’utilisation et le stockage du carbone, l’hydrogène et les réacteurs nucléaires à petits modules.

« Nous ne nous éloignons pas du pétrole et du gaz naturel, nous nous éloignons des émissions », a-t-elle déclaré aux journalistes lors de la conférence des premiers ministres de l’Ouest le mois dernier à Whistler.