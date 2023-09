Les infrastructures à Derna en Libye ne sont pas construites pour résister à la tempête, selon le maire adjoint | Actualités sur les crises humanitaires

Les barrages de Derna, dans l’est de la Libye, frappée par la tempête, n’ont pas été entretenus depuis plus de deux décennies et les infrastructures n’ont pas été construites pour résister aux effets des inondations dévastatrices de cette semaine, a déclaré l’adjoint au maire de la ville.

Ahmed Madroud a déclaré mardi que les dégâts causés par la tempête Daniel à Derna seront difficiles à réparer.

« Les barrages n’ont pas été entretenus depuis 2002 et ils ne sont pas grands », a déclaré Madroud à Al Jazeera.

Selon Madroud, le premier barrage qui a cédé ne mesurait que 70 mètres (230 pieds) de haut. Une fois que l’eau s’est précipitée devant lui, elle s’est accumulée derrière le deuxième barrage, provoquant finalement son éclatement.

Le bilan des morts à Derna suite à la tempête Daniel, qui a frappé dimanche et lundi, s’élève désormais à environ 3 000, a déclaré Madroud, ajoutant que les corps étaient toujours en train d’être retirés de l’eau.

Il a estimé que le nombre de personnes tuées pourrait être plus proche de 5 000 – mais ce chiffre n’a pas encore été confirmé.

Bien que la communication ait été rétablie dans certaines parties de Derna, a déclaré Madroud, l’accès routier n’est pas encore entièrement sécurisé et Internet et l’électricité sont coupés dans la ville d’environ 100 000 habitants depuis le début de la tempête – ce qui explique le nombre de morts. , les disparus et les déplacés devraient augmenter.

« Selon les informations que j’ai reçues, au moins 20 pour cent de la ville est détruite », a déclaré Madroud.

De nombreux bâtiments sont regroupés dans des rues étroites très proches des points d’eau et n’ont pas été bien construits, a-t-il expliqué.

« Lorsque la rivière est sortie de son lit, elle a emporté avec elle tous les bâtiments et les familles qui s’y trouvaient. »

Les destructions généralisées seront également difficiles à réparer au milieu de l’instabilité politique du pays.

L’administration de l’ouest du pays, dirigée par le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, est basée à Tripoli et reconnue internationalement.

Dans l’Est sinistré, il existe une autre administration rivale basée à Benghazi et soutenue par la Chambre des représentants basée à Tobrouk et le général renégat Khalifa Haftar. Le conflit entre les deux administrations rivales, ainsi que des décennies de règne de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, ont affaibli la Libye avec une infrastructure.

Madroud a déclaré qu’il attendait l’arrivée d’une cargaison d’aide algérienne par voie aérienne. Une fois arrivé, il prévoit de se rendre à Derna avec cette aide.

Beaucoup ont besoin d’un abri, de nourriture et de produits d’hygiène, a-t-il déclaré.

« Un énorme ressentiment »

Les responsables de l’Est ont demandé de l’aide, mais la banque centrale du pays, chargée de répartir les fonds à travers le pays, ne reconnaît que le gouvernement occidental.

Même si le soutien des administrations rivales en Libye est « apprécié », Madroud a déclaré que le pays « a besoin d’un effort international plus important » et a noté que « la Libye ne sera pas capable de se reconstruire seule ».

Hani Shennib, président du Conseil national pour les relations entre les États-Unis et la Libye, a déclaré que la division politique est-ouest en Libye a un impact majeur sur la manière dont les services sont fournis, y compris les secours en cas de catastrophe.

« Il y a un énorme ressentiment et une fracture entre les deux camps. Il y a du ressentiment même dans les rues quant à la raison pour laquelle l’Est a été négligé pendant tout ce temps… à tel point que même les individus et les groupes qui tentent d’aider de l’Ouest en faisant venir des voitures privées ne sont pas très bien reçus à l’Est », a déclaré le communiqué. » a déclaré un médecin à Al Jazeera depuis Phoenix, en Arizona, aux États-Unis.

«J’ai visité Derna assez fréquemment. J’ai été choqué qu’une ville de 100 000 habitants ne dispose pas d’un seul hôpital fonctionnel », a noté Shennib.

« Le seul hôpital qui fonctionne à Derna aujourd’hui est une villa louée comprenant cinq chambres et fournissant des services à la population. Ce n’est pas nouveau. Cela dure depuis 42 ans. Cela a provoqué l’aliénation et les troubles politiques depuis l’époque de Kadhafi », a-t-il déclaré.

Shennib a ensuite décrit les inondations comme « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».

« Les érosions des barrages de Derna ne sont pas nouvelles. Ils ont été rapportés à plusieurs reprises, y compris dans des revues scientifiques à partir de 2011 et au-delà », a-t-il déclaré.

« Aucun responsable n’y a prêté attention. Ce n’est pas seulement une catastrophe naturelle, c’est une catastrophe humaine ainsi que le résultat de la négligence de la ville.»