Les infractions sexuelles enregistrées par la police en Angleterre et au Pays de Galles ont atteint un niveau record

Le nombre d’infractions sexuelles enregistrées par la police a atteint un niveau record au cours de l’année jusqu’en septembre, augmentant de plus d’un cinquième par rapport à avant la pandémie. Les chiffres du ministère de l’Intérieur publiés jeudi ont révélé qu’il y avait 199 021 infractions sexuelles enregistrées par les forces à travers l’Angleterre et le Pays de Galles au cours de l’année jusqu’en septembre 2022, ainsi que 70 633 viols. C’était 22% de plus que l’année se terminant en mars 2020, avant la pandémie de coronavirus. Le nombre d’infractions sexuelles enregistrées a chuté pendant les fermetures de Covid-19, mais il y a eu une augmentation soutenue depuis avril de l’année dernière. Les chiffres suggèrent qu’un nombre élevé de crimes sexuels historiques sont signalés. En ne considérant que les forces de police qui fournissent des données supplémentaires au ministère de l’Intérieur, 22 % de toutes les infractions sexuelles et 31 % des viols enregistrés concernaient des crimes qui avaient eu lieu plus d’un an auparavant. La police enquêtant sur des allégations de viol en Angleterre croit aux mythes accusant les victimes, selon une étude Lire la suite Des chiffres distincts de l’enquête sur la criminalité en Angleterre et au Pays de Galles – utilisés pour mesurer la prévalence de la criminalité réelle au fil du temps – n’ont trouvé aucune augmentation statistiquement significative des crimes sexuels au cours de la période, ce qui suggère que l’augmentation des chiffres de la police est au moins en partie due au fait que les victimes sont plus susceptibles se manifester, et la police est meilleure pour enregistrer. Un certain nombre d’affaires d’agression sexuelle très médiatisées se sont produites au cours de l’année jusqu’en septembre, notamment la condamnation du policier Wayne Couzens pour le viol et le meurtre de Sarah Everard, et l’arrestation du policier David Carrick, révélé être un violeur en série. . Diana Fawcett, directrice générale de la Soutien aux victimes organisme de bienfaisance, a déclaré: «Cette énorme augmentation des infractions sexuelles enregistrées survient alors que le pourcentage de cas ayant vu la justice a chuté à un nouveau creux abyssal. « Les accusations de viol et d’infractions sexuelles sont en forte baisse depuis six ans – le système est en crise. Nous sommes sur la bonne voie pour détruire la confiance des victimes dans le système de justice pénale. “La police et le CPS ont le devoir envers les survivants qui ont subi un traumatisme qui a changé leur vie – ils doivent faire mieux et commencer à rendre justice.” Meghan Elkin de l’Office for National Statistics a déclaré que les chiffres enregistrés par la police “ne fournissent pas de tendances fiables en matière de criminalité mais sont un meilleur indicateur de l’activité policière”. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Elle a déclaré: «Alors que les infractions sexuelles enregistrées par la police sont les chiffres annuels les plus élevés enregistrés pour l’Angleterre et le Pays de Galles, l’enquête sur la criminalité ne montre aucun changement significatif dans la prévalence.

« Les chiffres de la police sont influencés par un certain nombre de facteurs, notamment la volonté de signaler. Et pour les forces pour lesquelles des données sont disponibles, nous constatons que 22 % de toutes les infractions sexuelles signalées l’année dernière ont eu lieu plus d’un an avant l’enregistrement de l’incident.

Des chiffres distincts de l’ONS ont montré que les cas de fraude étaient revenus aux niveaux de mars 2020, après un bond pendant la pandémie. Le nombre de vols a diminué de 20 % par rapport à l’année se terminant en mars 2020, tandis que les meurtres et les crimes au couteau enregistrés par la police ont diminué de 8 % et les vols qualifiés ont diminué de 21 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.