Les informations sur la santé des étudiants-athlètes de Floride sont trop faciles à utiliser à mauvais escient

En août dernier, deux mois après Roe contre Wade a été annulée par la Cour suprême, les parents du district scolaire du comté de Palm Beach en Floride ont commencé à soulever des questions sur une règle obligeant les étudiants athlètes de l’État à soumettre des formulaires d’antécédents médicaux détaillés à leurs écoles avant de participer à des sports.

Pendant au moins deux décennies, les formulaires ont inclus un ensemble de questions facultatives sur les cycles menstruels des étudiants. Mais maintenant, avec l’avortement criminalisé dans de nombreux États, on craint davantage que les données menstruelles ne soient utilisées comme armes pour identifier ou poursuivre les personnes qui ont interrompu leur grossesse. (En 2022, la Floride a adopté une interdiction des avortements après 15 semaines, et ses dirigeants ont manifesté leur intérêt à restreindre davantage l’accès à la procédure.)

Et cette année scolaire, le district scolaire du comté de Palm Beach a commencé à offrir aux étudiants la possibilité de soumettre le formulaire via un produit logiciel tiers, ce qui a suscité un niveau d’alarme particulièrement élevé concernant la confidentialité des données.

Certains parents du district voulaient que les questions d’époque disparaissent. L’épisode a également soulevé des questions plus larges quant à savoir si l’une des données médicales collectées par ces formulaires devrait être détenue par une école ou un district.

Au cours de plusieurs réunions, la Florida High School Athletic Association (FHSAA), qui établit les règles régissant la participation des élèves aux sports scolaires dans tout l’État, a adopté une position intransigeante sur les deux questions.

En janvier, le comité de médecine sportive de l’organisation a recommandé de rendre obligatoires les questions sur les antécédents menstruels et obligeant les étudiants à remettre leurs réponses à l’école, selon les rapports du Palm Beach Post.

La Floride n’est pas le seul État à demander aux étudiantes-athlètes leurs antécédents menstruels. En fait, une minorité d’États — seulement 10 – demander explicitement aux étudiantes athlètes de garder confidentielles les informations sur les menstruations et autres données sur la santé.

Quoi qu’il en soit, la proposition de exiger ces informations sont extrêmement difficiles à justifier : elles créent des risques pour la vie privée et défient les recommandations des associations médicales nationales, et elles sont en contradiction flagrante avec les tendances éducatives dominantes de l’État, qui ont donné la priorité aux droits parentaux sur presque tout le reste.

Dans un microcosme, l’épisode ramène à la maison une nouvelle réalité de post-Chevreuil Amérique : les données sur les règles ne doivent être partagées qu’entre les patients et leurs prestataires de soins de santé.

Les règles sont des signes de santé et les gens devraient en parler — avec leurs cliniciens

Les cycles menstruels sont un signe si important de la santé que de nombreux fournisseurs de soins de santé appellent les règles le « cinquième signe vital ». Chez les athlètes en particulier, les changements de règles peuvent signifier qu’une personne ne consomme pas suffisamment de calories pour compenser des niveaux d’activité élevés.

Alors oui, les athlètes ayant leurs règles devraient surveiller et rechercher des soins pour les changements dans leurs cycles, a déclaré Judy Simms-Cendan, gynécologue pédiatrique et adolescente basée à Miami et présidente élue de la North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology.

“Mais l’évaluation par un médecin ou un clinicien d’un historique menstruel, et ce qu’il peut ou non signifier, est différente de l’utilisation de cette information par une école”, a déclaré Simms-Cendan. Les entraîneurs ne sont généralement pas des prestataires de soins de santé, ils ne sont donc pas équipés pour évaluer médicalement les personnes en fonction des symptômes menstruels. Mais aussi – et surtout – les écoles et les programmes sportifs ne sont pas tenus de garder les informations de santé privées conformément aux lois fédérales HIPAA. (Écoles sont soumis à d’autres règles sur le partage des données des étudiants, mais ces règles autorisent l’accès aux données pour un éventail de raisons plus large que ne le fait la loi HIPAA.)

L’American Academy of Pediatrics (AAP) publie des formulaires distincts que les prestataires médicaux doivent remplir lors de l’évaluation d’un athlète avant sa participation à un sport. Un formulaire est juste pour les yeux du fournisseur de soins de santé : un formulaire d’évaluation physique qui comprend un avertissement qu’il ne doit pas être partagé avec les écoles ou les organisations sportives. Ensuite, il y a un formulaire d’admissibilité distinct que le médecin doit partager avec l’école, avec beaucoup moins de place pour les détails.

L’AAP exclut les détails médicaux inutiles du formulaire d’éligibilité pour une raison, a déclaré Simms-Cendan. « Ce n’est l’affaire de personne. Vous ne devriez pas avoir à le divulguer, car cela n’a rien à voir avec votre activité sportive », a-t-elle déclaré.

De bons arguments contre (et aucun argument pour) le partage d’informations sur les règles en dehors du cabinet d’un clinicien

Les craintes des parents concernant le partage des données de santé de leurs enfants avec les écoles sont fondées à juste titre. Sans protection HIPAA, la divulgation d’informations sur la santé peut menacer le droit des individus à la vie privée.

Les applications de suivi des règles moins scrupuleuses présentent également des risques, tout comme certaines applications visant à traiter les troubles de la dépendance, la dépression et le VIH. En 2019, le directeur du département de la santé du Missouri a été surpris en train d’utiliser une feuille de calcul de suivi des règles pour identifier les patientes susceptibles d’avoir subi des avortements « ratés » ; il y a de bonnes raisons de craindre qu’un gouvernement d’État activiste cherchant à criminaliser l’avortement tente d’utiliser des informations sur les règles suivies en ligne au service de cet objectif.

Cela dit, il n’est pas tout à fait clair pourquoi le comité de médecine sportive de la FHSAA est si désireux que les écoles de Floride recueillent des données menstruelles auprès des étudiants athlètes de l’État, ou comment elles pourraient utiliser ces données pour discriminer les étudiants.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, serait favorable à une interdiction quasi totale de l’avortement et, en 2021, a signé un projet de loi interdisant aux filles transgenres de jouer dans des équipes de filles dans les écoles publiques. Les questions pourraient-elles viser à identifier et à punir les étudiants qui ne se conforment pas à la politique de genre de l’État ?

Cela ne semble pas probable. Les questions – qui portent sur la date du début des menstruations ainsi que sur le moment et la fréquence des règles – ne fournissent pas le type de données qui aideraient à identifier les adolescentes cherchant des services d’avortement, utilisant la contraception ou se faisant évaluer pour les infections sexuellement transmissibles. Ce seraient de mauvaises questions de sélection pour identifier les étudiants transgenres.

Insister sur l’inclusion des questions plutôt que l’objection des parents est aussi étrangement en décalage avec le projet de loi sur les droits parentaux dans l’éducation de l’État de Floride, souvent appelé le projet de loi “Ne dites pas gay”, a déclaré Simms-Cendan. “Notre gouverneur est incroyablement favorable au contrôle parental sur l’éducation des élèves”, et les parents devraient également avoir le droit de contrôler et de protéger les informations sur la santé de leurs enfants, a-t-elle déclaré.

“Je ne sais vraiment pas ce qu’ils essaient d’obtenir en demandant cette information”, a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, Simms-Cendan pense qu’il est “vraiment positif” que plus de gens parlent ouvertement des règles. Mais c’est une chose d’éduquer les étudiants sur la santé menstruelle, et c’en est une autre d’évaluer et d’analyser les antécédents menstruels personnels d’une personne en dehors d’un établissement de soins de santé.

Les jeunes doivent être conscients des risques qui peuvent survenir lorsqu’ils perdent le contrôle de ces informations, a-t-elle déclaré. “Nous appelons notre système de santé reproductive “nos soldats” pour une raison.”