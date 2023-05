Les informations personnelles de l’actrice de Kerala Story, Adah Sharma, ont été divulguées en ligne; Un utilisateur d’Insta menace de partager son numéro de téléphone, les fans exhortent la cybercellule à agir

Adah Sharma surfe actuellement sur le succès de son dernier film The Kerala Story. Le film a rapporté plus de Rs 200 crore au box-office. L’actrice fait l’éloge de sa performance exceptionnelle dans le film qui tourne autour de l’histoire d’un groupe de filles ciblées par l’Etat islamique et forcées de convertir leur religion à l’islam. Les réalisateurs ont été vivement critiqués pour avoir réalisé un film sur un sujet fort qui a influencé les gens contre la religion. Jouer dans le film a mis Adah Sharma en difficulté.

L’actrice est maltraitée et harcelée par un utilisateur de médias sociaux pour divulguer ses coordonnées en ligne. Selon certaines informations, un utilisateur d’Instagram aurait divulgué les informations personnelles d’Adah Sahrma et menacé de divulguer son numéro de téléphone. La personne en question serait sur les réseaux sociaux avec le nom d’utilisateur jhamunda_bolte. La personne semble être d’Hyderabad, comme l’a sous-titré le message partageant une capture d’écran de son profil WhatsApp, « Kerala Story banati ab Hyderabadi bacchi teri story banate ».

Selon les rapports, le compte Instagram est désactivé mais la publication devient virale. Les fans d’Adah Sharma n’ont pas pu supporter cela et sont immédiatement venus à son soutien. Ses fans ont continué à taguer Hyderabad et Mumbai Cyber ​​Cell les exhortant à prendre des mesures strictes. En attendant, l’actrice n’a pas réagi à la nouvelle. Eh bien, ce n’est pas la première fois que l’équipe et l’équipage de The Kerala Story sont harcelés. Plus tôt, le réalisateur Sudipto Sen a révélé dans une interview à New18 les menaces auxquelles il était confronté. Il a reçu un message menaçant d’anonyme et il en a informé la police.

The Kerala Story est devenu le deuxième film le plus rentable de l’année 2023 après Pathaan de Shah Rukh Khan. Avec un chiffre d’affaires de 200 crores au box-office, le film est également devenu le film centré sur les femmes le plus rentable, battant Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt. Adah Sharma sera ensuite vue dans The Game of Girgit jouant un flic aux côtés de Shreyas Talpae. Le film serait basé sur le controversé Blue Whale Challenge.