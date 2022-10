Les informations faisant état d’un «train nucléaire» se dirigeant vers l’Ukraine doivent être traitées avec prudence | Nouvelles du monde

Des informations faisant état d’un “train nucléaire” se dirigeant vers l’Ukraine se sont répandues en ligne, mais ces informations doivent être traitées avec prudence, selon un expert.

Cette vidéo a été mise en ligne hier, et certains rapports affirment qu’elle montre un convoi de l’unité chargée de transporter l’arsenal nucléaire russe se dirigeant vers l’Ukraine.

La vidéo peut être géolocalisée à Sergiyev Posad, en Russie, en faisant correspondre les bâtiments autour des voies ferrées



Le train a été géolocalisé à Serguiev Possad, au nord-est de Moscou. C’est à environ 350-400 miles de la frontière ukrainienne et il est impossible de confirmer où le train se dirige à partir de la seule vidéo.

La destination du train ne peut être confirmée à partir des seules vidéos mises en ligne



Forbes McKenzie, ancien officier du renseignement de l’armée britannique et directeur général de McKenzie Intelligence Services Ltd, a déclaré à Sky News : “Le train qui a été observé porte toutes les signatures de la 12e direction principale.”

La 12e Direction principale est responsable de la garde, de l’entretien, du transport et de l’élimination de l’arsenal nucléaire du pays.

“L’équipement de signature que l’on voit est un véhicule blindé BPM-97 dont nous savons que la 12e Direction dispose, mais c’est un véhicule utilitaire que nous voyons dans toutes les forces russes telles que les gardes-frontières”, a-t-il déclaré.

Les analystes militaires ont identifié ces véhicules mis en évidence comme des véhicules blindés BPM-97 – utilisés par diverses unités russes



Ces véhicules sont mis en valeur sur cette photo du train diffusée sur les réseaux sociaux russes. Les analystes ont noté qu’ils pourraient comporter une combinaison rare d’armes, notamment un canon de 30 mm et un lance-grenades. On ne sait pas quelles unités exploitent cette version du véhicule.

Une frappe nucléaire pourrait devenir plus attrayante pour Poutine à mesure que les options se rétrécissent

Il n’est pas non plus improbable que les véhicules vus dans la vidéo puissent faire partie d’un réapprovisionnement des unités russes en raison des pertes subies pendant près de huit mois de guerre en Ukraine.

McKenzie a averti : “A cette époque de l’année, nous nous attendrions à voir la 12e Direction s’exercer et ce n’est pas inhabituel. Les unités de l’OTAN font la même chose, en fait tous les pays qui ont une capacité nucléaire le font.”

Une explication possible est que ces mouvements sont un avertissement pour l’Occident. Comme l’explique McKenzie, ces mouvements sont “quelque chose de très visible depuis l’espace. Cela montre la capacité et démontre que si la Russie voulait utiliser des armes tactiques, elle pourrait le faire”.

Mais les rapports sur une possible escalade nucléaire doivent être traités avec prudence.

“Je dirais fermement que la Russie n’a pas la possibilité de déployer des armes nucléaires. C’est un aller simple pour perdre, l’OTAN nous l’a dit clairement et sans équivoque”, a déclaré McKenzie.

“A aucun moment, les forces terrestres du côté russe n’ont été perçues comme se préparant à opérer dans un environnement nucléaire.

“Il y a des unités très particulières qui doivent être avancées afin de déployer des capacités nucléaires et les troupes sur le terrain doivent être équipées de combinaisons de protection contre les matières dangereuses. Nous n’avons rien vu de tel.”

