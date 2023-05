Les informations factuelles sont attaquées parce que les lecteurs « ne sont pas ouverts à la meilleure version de la vérité disponible » | Nouvelles du Royaume-Uni

Selon un sommet sur le journalisme d’investigation qui s’est tenu à Londres, les informations factuelles sont attaquées dans ce monde de plus en plus affamé d’enquêtes.

Le sommet Sir Harry Evans a réuni des journalistes d’investigation et des rédacteurs en chef de premier plan qui ont appelé à plus de vérité.

Bob Woodward et Carl Bernstein, les hommes qui ont découvert le scandale du Watergate, ont déclaré qu’un journalisme sérieux était indispensable.

« Nous avons un public différent de celui que nous avions alors », a déclaré M. Bernstein. « Beaucoup de nos lecteurs et téléspectateurs recherchent des informations pour renforcer ce qu’ils croient déjà. Ils ne sont pas ouverts à la meilleure version possible de la vérité. »

Le regretté Harry Evans était un journaliste anglo-américain et rédacteur en chef du Sunday Times de 1967 à 1981. Il avait défendu le reportage d’investigation en disant : « Les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent à la surface. Creusez plus profondément, creusez plus profondément, creusez plus profondément. »

Le sommet a eu lieu à la veille du premier anniversaire de la mort de Shireen Abu Aklehun journaliste américano-palestinien tué alors qu’il couvrait un reportage en Cisjordanie occupée.

Dans les jours qui ont suivi sa mort, c’est le journalisme d’investigation qui a permis de découvrir ce qui s’était passé. Les journalistes ont géolocalisé l’endroit où elle a été tuée, examiné les métadonnées des images de la scène et recoupé les déclarations officielles pour détecter les incohérences.

« Nous n’aurions jamais su la vérité sur ce qui s’est passé si les journalistes n’avaient pas creusé profondément », a déclaré Dean Baquet, ancien rédacteur en chef du New York Times.

« Chaque fois que des choses vraies n’émergent pas, chaque fois qu’il y a de l’obscurité, chaque fois que les faits sont submergés, ces choses mettent un peu une brèche dans l’honneur de la société. Le rôle des journalistes est de restaurer cela », a déclaré M. Baquet à Sky News. .

Image:

Dean Baquet prenant la parole au sommet



Le groupe de recherche Forensic Architecture, basé à Londres, a trouvé des preuves que l’armée israélienne a ciblé Abu Akleh avec l’intention de tuer.

« L’image officielle de ce qui s’est passé a très rapidement commencé à s’effondrer », a déclaré Robert Trafford, directeur adjoint de Forensic Architecture.

« Nous avons pu aller beaucoup plus loin dans notre enquête précisément grâce aux techniques architecturales de notre boîte à outils, nous avons donc pu contribuer à un nouvel effondrement de cette histoire. »

Un an après la mort d’Abu Akleh, personne n’a été tenu responsable.

Image:

Shireen Abu Akleh était journaliste pour le réseau Al Jazeera



Une enquête militaire israélienne sur sa mort a conclu qu’il y avait une « forte possibilité » que l’un de ses soldats ait tiré « accidentellement » le coup fatal, mais a déclaré qu’il était également possible qu’elle ait été tuée par un militant palestinien.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle regrettait tout préjudice causé aux civils.

« Israël a réussi à s’en tirer avec ces fausses enquêtes pendant des décennies », a déclaré Hagai El-Ad, directeur exécutif de l’organisation israélienne des droits de l’homme B’Tselem.

S’exprimant depuis Jérusalem, El-Ad a déclaré à Sky News « C’est le plan de match. C’est la manière habituelle dont Israël blanchit ces crimes contre les Palestiniens. »