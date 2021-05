Les informations d’identification de Harvard de la maman adolescente Farrah Abraham «  supprimées par Linkedin après que la star n’a pas pu fournir de preuve de présence  »

Les informations d’identification de FARRAH Abraham à Harvard ont été «supprimées de LinkedIn», après qu’elle «n’a pas pu prouver» qu’elle fréquenterait l’Université.

le Maman ado La star avait précédemment insisté sur le fait qu’elle était inscrite à l’école de l’Ivy League, bien qu’elle ait mal orthographié Harvard sur son profil Facebook.

Farrah ne répertorie plus Harvard sur son profil LinkedIn[/caption]

Farrah, 29 ans, ne présente plus Harvard dans sa partie éducation Profil LinkedIn, car la plate-forme de mise en réseau aurait «supprimé ses identifiants».

Selon un utilisateur de Reddit: «LinkedIn a supprimé les informations d’identification de l’éducation« Havard »de Farrah après qu’elle n’a pas pu leur fournir de preuve de présence. visage de pikachu.

«Vous pouvez toujours profiter des autres joyaux qui restent… », Ont-ils ajouté, exhortant les autres à jeter un œil à son profil public.

The Sun a contacté LinkedIn pour obtenir des commentaires, mais ils n’ont pas encore répondu.

Le site de réseautage aurait « supprimé ses informations d’identification »[/caption]

En mars, Farrah a affirmé qu’elle avait un diplôme de Université de Harvard comme elle a posté sur la plate-forme de réseautage qu’elle a reçu une maîtrise en arts libéraux du programme d’études supérieures en écriture créative et en littérature.

Un fan a contacté TikTok pour s’enquérir de sa publication sur LinkedIn, en demandant: «Pourquoi votre LinkedIn dit-il que vous avez une maîtrise en arts libéraux à l’Université Harvard? Vous savez à quel point il est facile de vérifier les faits? »

La star de télé-réalité a applaudi en disant: «Merci d’être un haineux contre quelqu’un qui obtient son Master à Harvard, vous êtes si drôle. Mais tu sais quoi? Les comptes bancaires ne mentent pas et mon bébé non plus.

Farrah s’est alors tournée vers elle Fille de 12 ans, Sophia, comme elle a demandé: «Où votre mère est-elle inscrite à l’école en ce moment?»

Les fans n’étaient pas convaincus par son affirmation[/caption]

Elle a essayé de leur prouver le contraire dans un TikTok[/caption]

Le pré-adolescent a répondu: « Harvard. »

L’ancienne Teen Mom a ensuite fait une grimace à la caméra et a dit: «Mmmm. Pleure », et Sophia répéta:« Pleure à ce sujet! »

Farrah a été qualifiée de «délirante» par les fans pour avoir fait cette affirmation audacieuse, mais cela ne l’a pas empêchée de se rendre sur Facebook pour affirmer davantage son éducation «Harvard».

Le 15 avril, la parent controversée a partagé un événement de la vie sur la plate-forme de médias sociaux, disant qu’elle «commencera l’école à l’Université Havard» à Cambridge, Massachusetts dans «1 mois».

Farrah a mal orthographié Harvard[/caption]

Les fans ont vite remarqué que la mère d’un enfant « Harvard » mal orthographié, alors qu’ils traînaient la star pour avoir menti à propos de sa fréquentation de l’école.

«Havard» est-il une nouvelle université? » l’un se moquait, tandis qu’un second plaisantait: «Est-ce que Farrah ne comprend pas l’accent de Boston? Pense-t-elle que c’est vraiment écrit de cette façon?

«Harvard propose des cours gratuits en ligne. Je vais commencer à dire aux gens que je vais aussi à Harvard », a raisonné un autre.

Un quatrième a écrit: « Peut-être qu’elle voulait dire qu’elle regardait Legally Blonde sur Netflix. »

Farrah a par la suite supprimé toutes les preuves de la revendication de Harvard et est resté silencieux sur le front depuis avril.

La star de la télévision a récemment admis souffrant de «jours solitaires, des jours tristes »et des jours« frustrants ».

En 2008, le petit ami de la personnalité de MTV, Derek, est décédé dans un tragique accident de voiture, deux mois seulement avant la naissance de leur fille Sophia.

Farrah ne s’est toujours pas remis mentalement de cet événement dévastateur et a rendu hommage à sa vie perdue au fil des ans.

À l’occasion du 12e anniversaire de la mort de Derek, elle a honoré sa mémoire dans une vidéo publiée sur TikTok et Instagram.





«J’espère que vous savez que vous êtes fort, il est sain de ressentir de nombreuses émotions et même pendant de nombreuses années, des décennies, même avec la thérapie de traumatologie, les antidépresseurs, il est normal d’être triste surtout pendant les vacances, la froideur, l’obscurité peut-être lorsque l’événement tragique s’est produit,» dit-elle en fondant en larmes.

«Souhaitant que l’être cher soit là et de nouveaux défis imprévus. Paix et positivité à votre façon.