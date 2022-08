Les infographies officielles résument les meilleures fonctionnalités des Galaxy Z Fllip4, Z Fold4, Watch5 et Buds2 Pro

Avez-vous regardé la diffusion en direct de Galaxy Unpacked ? Samsung a dévoilé ses pliables de nouvelle génération, une nouvelle série de smartwatch et de nouveaux bourgeons TWS. Vous pouvez plonger dans notre examen pratique des Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 pour un premier aperçu détaillé. Cependant, si vous ne voulez que l’essentiel, vous pouvez consulter les infographies officielles ci-dessous, qui mettent en évidence les fonctionnalités et les mises à niveau les plus importantes des nouveaux appareils.

Commençons par le Samsung Galaxy Z Fold4. Il est légèrement plus petit que son prédécesseur grâce à des cadres plus fins et il modifie le rapport d’aspect des deux écrans pour être plus ergonomique. Il y a une grande section réservée à l’appareil photo et pour cause – le nouveau module principal 50MP et le nouveau module télé 10MP 3x sont parmi les plus grandes mises à niveau de cette génération. Pas non plus la charge améliorée de 25 W (0-50% en 30 minutes).







Infographie du Samsung Galaxy Z Fold4

Le Galaxy Z Flip4 est également légèrement plus petit que son prédécesseur, même s’il garde ses écrans de la même taille. Cela signifie un écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces 1-120 Hz à l’intérieur (FHD +, 22: 9) et un écran de couverture de 1,9 pouces (qui a étendu les fonctionnalités de cette génération). Vous pouvez vous attendre à une durée de vie de la batterie plus longue grâce au chipset Snapdragon 8+ Gen 1 plus efficace et à la plus grande batterie de 3 700 mAh avec une charge plus rapide de 25 W (contre 3 300 mAh et 15 W).







Infographie du Samsung Galaxy Z Flip4

Les Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro sont les premières de la société à être dotées de Sapphire Crystal, qui est 60 % plus résistant aux rayures que le verre utilisé dans les modèles précédents. Le Pro a également un corps en titane et la plus grande batterie de toutes les montres Samsung à ce jour, 590 mAh, avec une charge rapide (8 minutes de charge = 8 heures d’utilisation). Consultez l’infographie pour plus de détails sur les fonctionnalités de suivi de la santé et de l’exercice : ECG, composition corporelle, perte de sueur et coaching du sommeil.









Infographie des Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro

Les Samsung Galaxy Buds2 Pro sont 15 % plus petits que leurs prédécesseurs pour les rendre plus confortables à porter. Ils offrent un son 24 bits supérieur via Bluetooth 5.3 à l’aide du codec propriétaire Samsung Seamless (AAC est également pris en charge). Le son est délivré par deux pilotes (tweeter + woofer) et il existe une option 360 Audio. La suppression active du bruit a été améliorée et réduit désormais le bruit de 3 dB supplémentaires par rapport aux Buds Pro d’origine.







Infographie des Samsung Galaxy Buds2 Pro

Encore une fois, ne manquez pas notre examen pratique avec le Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 et restez à l’écoute pour encore plus de couverture des derniers pliables de Samsung.