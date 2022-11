Les influenceurs TikTok manquent des faits dans les vidéos populaires sur la santé

“Bien que TikTok puisse avoir des informations précieuses sur le SCI et son traitement, il est important d’être conscient de la désinformation et de consulter votre médecin avant de décider de commencer un nouveau régime ou un nouveau médicament”, déclare Jafri. “Les patients peuvent utiliser TikTok pour trouver des” trucs et astuces “utiles fournis par des professionnels de la santé agréés qui peuvent améliorer leur mode de vie et soulager leurs symptômes.”

Presque toutes les vidéos non éducatives (97 %) ont été publiées par des professionnels non médicaux, ont constaté les chercheurs. La plupart des messages ont été classés comme style de vie (43%) ou trucs et astuces (40%), avec un peu plus d’un tiers (35%) classés comme humour et 7% classés comme marketing.

“Les utilisateurs étaient plus intéressés par les articles traitant des changements de mode de vie susceptibles d’atténuer les symptômes du SII, tels que les massages, l’alimentation, le positionnement et les vêtements”, a déclaré Jafri. “Cette approche de bricolage de l’IBS a décollé sur TikTok avec des publications concernant l’alimentation, le mode de vie, les médicaments et la publicité sur les produits.”

Rubin dit que la popularité de TikTok en tant que plate-forme signifie qu’il est important que les professionnels de la santé rejoignent et publient des informations précises sur la santé, en particulier sur des sujets populaires tels que les soins de la peau et la perte de poids.

“La grande majorité des adultes recherchent des informations sur la santé en ligne, et de nombreux adultes souhaitent voir leur médecin sur les réseaux sociaux”, déclare Rubin. “Cela peut être une bonne source d’informations à jour pour les gens. Pour les cliniciens, cela peut être l’occasion de se connecter avec leurs patients et avec les médias.”