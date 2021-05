Les influenceurs se battent à la conférence YouTubers Vs TikTokers aux États-Unis

YouTube et TikTok sont indéniablement les deux plateformes numériques les plus populaires. Les influenceurs des deux domaines semblent toujours verrouiller les cornes dans la course pour se démarquer d’un autre. Récemment, deux influenceurs se sont bagarrés lors de la conférence YouTube VS TikTok qui s’est tenue à Miami, en Floride.

La conférence de presse a eu lieu le 18 mai, avant que la compétition de boxe ne soit commercialisée sous le nom de «Battle of the Platforms». Ce boom de la boxe star des médias sociaux devrait se dérouler entre un groupe de TikTokers et de YouTubers. L’événement était organisé pour les combattants d’avoir leur mot à dire et de rencontrer leurs adversaires.

Deux stars des médias sociaux Austin McBroom et Bryce Hall, qui se battront sur le ring lors de l’événement principal le 12 juin, se sont d’abord engagées dans une guerre des mots et ont exprimé leur colère l’une pour l’autre. Quelques minutes plus tard, la tension entre les deux s’est intensifiée au point qu’ils finissent par se battre, et bientôt il y a eu une bagarre totale.

La situation est devenue incontrôlable et les gens ont dû intervenir pour arrêter le combat. Après la conférence de presse également, les deux ont poursuivi leur confrontation passionnée, mais cette fois sur les médias numériques.

McBroom 28, est un vlogger familial et fondateur de la chaîne The ACE Family, tandis que Hall, 21 ans, est l’une des plus grandes stars de TikTok qui compte plus de 19,5 millions d’abonnés. Leur combat antérieur sur les réseaux sociaux est maintenant devenu un événement à part entière. Cependant, YouTube et TikTok ne sont pas associés à cet événement.

Selon INITIÉ, cet événement de boxe YouTube a débuté en 2018, lorsque YouTubers KSI (de son vrai nom Olajide Olayinka Williams) et Joe Weller se sont battus à Londres en février 2018.

Selon un communiqué de presse, l’événement comprendra également des performances de musiciens qui n’ont pas encore été annoncés. Il sera diffusé sur LiveXLive, la plateforme impliquée dans la production et la distribution de combats. Ce sera également un événement à la carte.

