Les influenceurs rechignent à l’offre d’Amazon de payer 25 $ par vidéo sponsorisée

Amazon offre aux influenceurs un maigre 25 $ par vidéo pour promouvoir les produits répertoriés sur son nouveau flux d’achat, Inspire. La société plafonne le paiement à 12 500 $, affirmant que les influenceurs peuvent soumettre un maximum de 500 vidéos pour atteindre ce prix.

La société a invité les influenceurs à participer à « une nouvelle incitation à durée limitée » dans un e-mail posté sur Twitter, en l’annonçant comme une opportunité de « voir une exposition accrue sur Amazon et de gagner sur site commission. » L’e-mail précise que seules les vidéos éligibles seront acceptées avec les critères exigeant que les vidéos présentent deux ou plusieurs produits Amazon, une vidéo de comparaison de produits et une liste de vidéos de classement ou une vidéo d’inspiration cadeau.

Amazon limite le nombre total de vidéos qu’il acceptera à 35 000 avec une date limite pour soumettre toutes les vidéos avant le 22 septembre 2023, selon l’e-mail. Mais la question demeure de savoir si la date limite donnera aux influenceurs suffisamment de temps pour soumettre suffisamment de contenu pour réaliser un réel profit ou s’ils sont même intéressés en premier lieu.

Jazmine Flores, une créatrice de contenu sur la beauté, s’est demandé comment l’option 500 vidéos serait même possible, racontant Bloomberg: « Je ne pense pas que tout le monde ait 500 articles Amazon chez lui. » Elle a ajouté: « Parce que je suis dans le créneau de la beauté / des soins de la peau, je dois faire attention, faire mes recherches, et cela prend beaucoup de temps pour produire, écrire, modéliser, jouer, me coiffer et me maquiller moi-même tout en être une mère de deux enfants qui fait l’école à la maison. Cela ne devrait pas être traité comme un concert parallèle.

Amazon a lancé Inspire en décembre de l’année dernière, créant une application d’achat de type TikTok qui utilise le contenu d’influenceurs et de marques. « En quelques clics, les clients peuvent découvrir de nouveaux produits ou trouver l’inspiration sur ce qu’il faut acheter, tous adaptés à leurs intérêts, puis acheter ces articles sur Amazon », a déclaré Oliver Messenger, directeur d’Amazon Shopping. Interne du milieu des affaires à l’époque. Inspire a été lancé un mois seulement après TikTok a déployé son activité de shopping en novembre, ce qui permet aux entreprises basées en Chine de vendre leurs produits directement sur l’application.

Selon Les marques rencontrent les créateursune société de conseil du secteur, le prix moyen demandé pour le type de contenu demandé par Amazon est de 212 $ par vidéo, le prix médian demandé par vidéo coûtant 150 $. La soi-disant opportunité est une insulte potentielle aux influenceurs qui facturent généralement entre 150 $ et 2 500 $ par promotion.

La maigre offre de 25 $ d’Amazon est rendue encore plus discutable par le montant des revenus qu’elle réalise chaque année, sans parler de chaque jour. L’entreprise a rapporté 514 milliards de dollars l’année dernière, Statistique signalé, ses ventes au détail en ligne rapportant environ 220 milliards de dollars de ce montant.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.