Les influenceurs britanniques ont plaisanté en disant que c’était « dommage » qu’ils soient coincés sous le soleil de Dubaï.

De nouvelles règles strictes signifient que tous les vols des Émirats arabes unis vers le Royaume-Uni ont été suspendus pour tenter de maîtriser les cas de Covid.

Ceux qui choisissent de rentrer chez eux sur des vols indirects devront s’isoler pendant 10 jours à leur retour.

Et alors que de nombreuses stars de la télé-réalité et influenceurs sont revenus, d’autres ont choisi de rester au soleil.

Absolument la star d’Ascot, Henry Simmons, a partagé la vue de son balcon en écrivant: « Oh quelle honte. »

Le mannequin de OnlyFans, Honey Evans, a fait écho à la blague. Elle a écrit: « Les vols de Dubaï vers le Royaume-Uni sont interdits. Je suppose que je n’ai pas d’autre choix que de rester ici. Honte. »







(Image: @ HoneyEvans0 / Twitter)



Et d’autres ne semblent pas non plus s’inquiéter de l’interdiction, prenant le temps de faire quelques longueurs à la piscine ou de travailler leur bronzage.

Certains influenceurs ont récemment été ciblés par des trolls en ligne pour leurs voyages, bien que leurs voyages soient légaux pour le travail.

Laura Anderson, star de Love Island en 2018, a déclaré que le contrecoup de son propre voyage à Dubaï était devenu « horrible ».

Elle fait partie de ceux qui sont revenus au Royaume-Uni avant que l’interdiction n’intervienne.







(Image: henry.simmons / Instagram)







(Image: henry.simmons / Instagram)



Et la fille de Geordie Shore, Chloe Ferry, est revenue à la maison juste à temps.

Laura est l’une de celles qui ont applaudi les trolls après son voyage à Dubaï.

Elle a écrit: « Toute cette histoire à propos de tout le monde détestant les influenceurs, je suis juste comme f ** k … c’est ce que je fais pour un travail à la minute.







(Image: lauraanderson1x / Instagram)







(Image: mialindasully_ / Instagram)



« Je ne veux pas me sentir c ** p. Je pense, peut-être, serait-ce une bonne idée de donner un aperçu de la réalité d’être un influenceur? »

Yazmin Oukhellou de Towie a répondu aux critiques de ses partisans.

Elle a déclaré: « Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de plaisir à voyager ici en ce moment, mais nous sommes venus ici pour travailler. »

Ferne McCann, quant à lui, s’est rendu en Afrique du Sud pour un voyage de travail, mais est récemment revenu.

* The Samaritans est disponible 24/7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.