Les influenceurs latinos sur les plateformes sociales comme TikTok encouragent la danse

La plupart du temps, le jeudi, Danny Ramirez entame sa routine hebdomadaire : une nouvelle coupe de cheveux, une coupe de barbe et un cirage de bottes. Mais il ne se prépare pas pour un rendez-vous galant ou une soirée entre amis.

Tout cela fait partie du rituel du jeune homme de 31 ans avant de se rendre aux bailes du week-end, ou rassemblements de danse mexicaine, où il a pour mission d’amener les danseurs sur la piste avec des mouvements de norteño vertigineux dans un tourbillon d’étreintes joue contre joue avec des fêtards au hasard. L’influenceur TikTok basé à Sylmar fait partie d’un spectacle en plein essor dans la culture du bailes, attirant de nouveaux et jeunes publics avec son jeu de jambes glissant.

« Nous sommes là pour détendre l’atmosphère », a déclaré Ramirez.

Dans des salles partout au pays, les femmes font la queue pour danser avec Ramirez, dont les virevoltes hypnotiques en couple sur une musique de saxophone Norteño ont valu à l’ancien ouvrier du bâtiment plus d’un demi-million d’abonnés sur TikTok, principalement de jeunes danseurs enthousiastes cherchant à acquérir de nouveaux mouvements.

Alors que les clubs de danse et les studios espèrent attirer certains de leurs nombreux adeptes des réseaux sociaux dans leurs salles, ces influenceurs du baile bénéficient du même traitement de star que le groupe norteño ou banda de la soirée, apparaissant souvent aux côtés des artistes sur les dépliants promotionnels.

« De nombreuses personnes nous suivent dans différentes villes », a déclaré Ramirez. « D’une certaine manière, nous donnons aux gens une raison supplémentaire d’assister à ces événements. »

C’est toujours un moment de pincement pour Ramirez, un amateur de théâtre musical et ancien cheerleader de compétition qui a déménagé aux États-Unis il y a trois ans depuis Zacatecas, au Mexique, à la recherche d’une vie meilleure. Depuis qu’il se consacre à plein temps à la création de contenu, il est devenu une sorte de star de la danse, avec des promoteurs de clubs qui l’envoient danser dans plus de 25 États, dont le Kansas, le Tennessee et la Caroline du Sud.

« J’espère que notre mouvement pourra toucher tous les coins des États-Unis afin que notre communauté se sente fière de notre culture mexicaine », a déclaré Ramirez.

Cela a été le cas pour des lieux tels que le Centre d’événements Palacio à New Castle, Del., qui sont connus pour réserver des influenceurs pour attirer les danseurs à leurs bailes dans un État où les Latinos constituent moins de 10% de la population totale.

« J’ai commencé à voir qu’il y avait des gens qui recevaient énormément d’attention sur les réseaux sociaux », a déclaré Edwin Velasco, promoteur marketing au Palacio Event Center.

Velasco, qui a étudié l’administration des affaires à l’université, voulait remplir la salle de danse. Après avoir vu d’autres salles à proximité se vendre les soirs où ils ont fait appel à des personnalités des médias sociaux, il a décidé de contacter des influenceurs populaires et a commencé à les promouvoir sur le même site. dépliants flashy présentant le principal groupe norteño ou banda de la soirée.

« Une fois que nous avons commencé à faire venir les influenceurs, nous avons commencé à remarquer un public plus jeune », a déclaré Velasco, 24 ans. « En fait, je vois beaucoup de mes amis sortir avec leurs parents. C’est amusant. »

Selon un Étude 2023 par Nation en direct Les médias sociaux stimulent l’intérêt des fans, avec environ 90 % des amateurs de musique live qui s’accordent à dire que voir du contenu musical live sur les médias sociaux leur donne envie d’assister à des concerts. Prendre une photo avec un célèbre danseur TikTok tout en écoutant un groupe norteño en direct semble être un bonus supplémentaire pour les participants au baile.

« C’est comme amener une petite célébrité dans un club », a déclaré Velasco. « Ces gars-là obtiennent des centaines et des millions de vues, et les gens veulent les voir. »

Jasmin Goodwin n’avait jamais assisté à un baile avant 2021, mais en tant que danseuse de formation, elle a rapidement appris les pas. Elle a lentement gagné plus de 705 000 abonnés sur TikTok et s’est distinguée en affichant son sourire éclatant devant la caméra et en portant des tenues scintillantes. Les danseurs Norteño ont tendance à avoir un visage plus sérieux et des tenues occidentales moins voyantes.

Mais l’idée de se rendre sur les lieux de concert pour promouvoir les fêtes du week-end était au départ intimidante pour cette native de Los Angeles, qui avait un emploi stable comme directrice adjointe de banque et considérait ses vidéos sur les réseaux sociaux comme un simple passe-temps.

« C’était une chose nouvelle où [venue promoters] « Nous avons fait venir des gens d’autres États par avion vers ces bailes », a déclaré Goodwin. « Je ne vais pas m’absenter du travail à cause de ça. »

Cependant, après avoir passé des week-ends en Floride et dans l’Illinois, elle a rapidement remboursé son prêt automobile, ce qui a poussé la jeune femme de 27 ans à quitter son emploi à la banque. Depuis, elle est réservée tous les week-ends.

Ceux qui ont suffisamment confiance en eux pour la conduire sur la piste de danse, dont certains ont été enfants enregistrent souvent des vidéos des sessions et les publient sur leurs propres réseaux sociaux pour les voir et les aimer.

« Beaucoup de jeunes utilisent des réseaux sociaux comme TikTok, et j’ai l’impression que [we‘ve] « Cela les a inspirés à commencer à aller aux bailes », a-t-elle déclaré.

C’est rafraîchissant pour Goodwin, qui se souvient encore de l’embarras qu’avaient ses chambelanes à danser à sa quinceañera. Aujourd’hui, elle a remarqué une augmentation danse huapango un groove norteño plus rapide et rebondissant avec un two-step alterné et un hip roll occasionnel qui peut être fait jumelé ou solo — qu’elle maîtrise.

« C’est un passe-temps sain », a déclaré Goodwin. « Cela les empêche de traîner dans la rue. Cela les empêche de rester chez eux devant leurs appareils électroniques, de regarder la télévision et de devenir des patates. »

David Cruz, propriétaire de Fairytale Dance, un studio de chorégraphie quinceañera de Santa Fe Springs fondé en 2008, estime que les influenceurs des médias sociaux donnent le ton de la nouvelle ère de la culture baile.

« Quel que soit le style que les influenceurs montrent dans leur vidéo, c’est le style que les gens veulent copier », a déclaré Cruz.

Le professeur de danse a commencé à héberger cours hebdomadaires gratuits de huapango Cette année, les adolescents ont pu répondre à l’intérêt croissant de la communauté. La majorité de ses clientes de la quinceañera demandant des chorégraphies pour les huapangos, les tribales ou les bandas, il utilise également ce tutoriel pour repérer les chambelanes masculins comme danseurs potentiels pour sa compagnie.

C’est un moment nostalgique pour le joueur de 38 ans, qui a grandi pendant la québr un dita battage médiatique qui s’est répandu sur les pistes de danse du sud de la Californie au début des années 1990 avec une série de virages à couper le souffle et jeu de jambes semblable à celui d’un serpent des éléments qui ont été ravivés ces dernières années alors que les jeunes cherchent à individualiser leur style.

« Un grand nombre de ces adolescents se postent en train de danser au rythme du huapango ou de danser au rythme des jaripeos », explique Cruz. « Les enfants portent désormais leurs bottes à l’école ou leurs tejanas et leurs jeans amidonnés. »

À l’âge de 7 ans, Cruz faisait partie d’une troupe de danse, El Sheriff de Chocolate, du nom de la chanson inspirée de Bronco sur un univers de bonbons immersif. Le week-end, Cruz montrait ses pirouettes ou ses sauts contre d’autres équipes de quebraditas, chacune avec son propre style de danse et son propre code vestimentaire, à maisons, halls et entrepôts dans les comtés de Los Angeles et d’Orange .

« J’avais l’habitude de me moquer des gens qui aimaient la musique banda », a déclaré l’adolescent Ricardo Contreras dans un Entretien avec le Times de 1994 . « Mais ensuite, je suis allé à une fête, j’ai vu toutes les jolies filles, puis je suis sorti et je me suis acheté les bottes et le chapeau. »

L’attrait romantique a perduré au fil du temps et sur la piste de danse, pense Cruz. Si les danseurs parviennent à faire tournoyer correctement leur partenaire, peut-être pourront-ils aussi le séduire.

« Avec ces styles, il y a une chance que [teens] peuvent obtenir leur [partner’s] « Ils seront nombreux après avoir appris à bien danser », a déclaré Cruz.

Cruz espère que cet intérêt des jeunes pour le baile pourra se maintenir, surtout après avoir connu l’accalmie post-quebradita à la fin des années 90.

« Des années 90 jusqu’au début des années 2010, nous avons perdu les gens qui voulaient montrer leur côté mexicain », a déclaré Cruz. « Aujourd’hui, voir quelqu’un avec ses tejanas et ses botas au hasard dans un centre commercial est super cool. »

