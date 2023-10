Les influenceurs Fortnite poussent la propagande de Shell auprès des enfants

La compagnie pétrolière Shell fait face à une certaine chaleur de la part des militants du climat pour sa collaboration avec les influenceurs du populaire jeu vidéo Battle Royale Fortniteau cours de laquelle la jeune base d’utilisateurs du jeu a été encouragée à participer à un road trip virtuel alimenté au gaz.

Shell a travaillé avec des streamers et influenceurs populaires qui jouent Fortnite pour pousser la commercialisation de son essence V-Power NiTRO+. Le chien de garde à but non lucratif Les médias comptent pour l’Amérique a récemment tiré la sonnette d’alarme sur le fait que le géant pétrolier utilise des plateformes comme Twitch, TikTok, Instagram et YouTube pour atteindre un public plus jeune associé au jeu Battle Royale. La campagne a été surnommée la Voyages routiers ultimes de Shell dans lequel les joueurs pouvaient jouer sur un nouvelle carte créé par des influenceurs qui ont été exploités par Shell elle-même. Les joueurs sont chargés de faire le plein d’essence dans les voitures du jeu avant de parcourir la carte, de prendre des captures d’écran et de les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Shellroadtrips.

Shell n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur la campagne publicitaire.

Media Matters a identifié au moins six streamers Twitch avec un total de 5,5 millions de followers sur Twitch impliqués dans le Fortnite campagne. Ces streamers ont récolté un million de vues chaque jour au cours de leur participation, affirme l’organisation à but non lucratif. Trois de ces six streamers ont fait la promotion croisée de la campagne sur Instagram et TikTok.

De plus, Media Matters indique que trois influenceurs non affiliés au streaming sur Twitch ont produit du contenu sponsorisé par Shell lié à Shell Ultimate Road Trips, le publiant sur YouTube, Instagram et TikTok. Ensemble, ces trois influenceurs disposent d’une audience collective de 1,5 million de followers sur Instagram, 8,5 millions de followers sur TikTok et 11,6 millions d’abonnés sur YouTube.

La campagne intervient alors que Shell continue de s’engager dans des efforts pour passer d’Americana induite par les grandes sociétés pétrolières à une étrange fusion d’une entreprise soucieuse du climat et engagée dans des initiatives occasionnelles de justice sociale. Ses efforts de propagande sporadiques ont souvent été risibles et même le PDG de l’entreprise semble perdre tout intérêt à donner suite au programme de greenwashing.

La compagnie pétrolière a déjà célébré la Journée internationale de la femme en changer la marque sur une seule pompe à essence dans l’ensemble des États-Unis. La campagne s’appelait « She Will », ce qui peut être abrégé « She’ll » comme dans « elle détruira la Terre autant qu’il le fera ». Shell s’est également penchée sur le phénomène des scooters électriquesavec le modèle inaugural de l’entreprise – le SR-5S, bien sûr – qui fera ses débuts en 2021. C’est tout à fait normal pour une entreprise qui a été officiellement reconnue par un organisme de surveillance britannique comme étant « susceptible d’induire en erreur » avec sa publicité.

En fin de compte, cependant, Shell continue de faire ce qu’elle fait de mieux : forer du pétrole. Plus tôt cet été, Shell a annoncé qu’elle ralentirait ses efforts pour ressembler à une entreprise soucieuse de l’environnement et intensifier son engagement en faveur de la production pétrolière pour apaiser les investisseurs. Le PDG de la société, Wael Sawan, a expliqué que la motivation de cette initiative était que le monde avait besoin de plus de pétrole, en partie à cause de la guerre en Ukraine, affirmant que réduire la production pétrolière serait « dangereux et irresponsable ».

Selon la façon dont vous le découpez, Shell exploiter le marché Fortnite est soit ridiculement embarrassant, soit maniaque et insidieux. Il est profondément problématique d’amener socialement une base d’utilisateurs principalement composée d’enfants à s’enthousiasmer pour l’achat d’huile pour des voitures qu’ils ne possèdent pas encore. Mais en même temps, la campagne sent également le désespoir et la tentative d’être dans l’air du temps. Laissez simplement les enfants se battre jusqu’à la mort.

