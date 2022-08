Les influenceurs essaient d’apporter un sentiment d’appartenance aux étudiants étrangers du Cap-Breton. Ça marche

Le Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, abrite des milliers d’étudiants globe-trotters qui sont venus sur l’île pour étudier et travailler.

Et s’il n’est pas toujours facile de se fondre dans le quartier, deux camarades de classe indiens travaillent à changer cela.

Les partenaires commerciaux Ankit Wadhwa et Monika Sharma ont lancé une entreprise de marketing connue sous le nom d’influenceurs du Cap-Breton.

Jusqu’à présent, le couple a organisé des événements tels que des flash mobs, des cours de danse bhangra, des spectacles culturels et des mixeurs sociaux à guichets fermés.

Les événements sont passés de quelques dizaines de personnes à plus de 150 participants.

Ankit Wadhwa et Monika Sharma, à l’extrême droite, ont aidé à diriger un atelier de danse bhangra la semaine dernière au Savoy Theatre de Glace Bay. (Influenceurs du Cap-Breton)

‘Sentiment d’appartenance’

“Ce que nous essayons de faire, c’est de connecter les étudiants à la communauté locale – pour leur donner ce sentiment d’appartenance – qu’ils appartiennent à la communauté et que la communauté leur appartient également”, a déclaré Wadhwa.

Wadhwa a déclaré que le fait de réunir des étudiants internationaux avec des habitants de la communauté au sens large crée des liens interculturels et renforce la communauté dans son ensemble.

Bien que son nombre fluctue, environ 3 500 étudiants de plus de 55 pays étudient à l’Université du Cap-Breton.

Wadhwa lui-même a grandi dans une petite ville du centre de l’Inde et a ensuite obtenu son diplôme de premier cycle en Californie.

Il a déménagé à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en janvier dernier, où il a rencontré Sharma. Le couple, qui a partagé quelques cours, s’est rendu compte plus tard qu’ils étaient tous les deux extravertis et voulaient aider les autres à sortir de leur coquille.

Connexions profondes

“La culture dont nous venons, la tradition dont nous venons, il faut du temps pour que les gens s’intègrent”, a déclaré Wadhwa.

“La plupart des événements sont généralement destinés aux étudiants universitaires. Nous ne nous impliquons jamais dans la communauté, ou nous ne savons pas quels événements se déroulent dans la communauté.”

Wadhwa a déclaré que lui et Sharma aimeraient voir plus d’étudiants internationaux nouer des liens et des amitiés profonds avec les habitants du Cap-Breton.

Et il a dit que cela signifie en fait apprendre à connaître les gens qui vivent et travaillent là-bas. En prime, Wadhwa a déclaré que ces relations peuvent aider les étudiants à trouver un logement ou un emploi ou d’autres opportunités dont ils ne connaissent peut-être pas l’existence.

« Établissement et rétention »

Nadine Paruch, directrice par intérim du Centre d’immigration de l’île du Cap-Breton à Sydney, a déclaré que ces relations durables se traduisent souvent par le fait que les nouveaux arrivants restent dans une région.

Et c’est quelque chose que Paruch a dit nécessaire. En fait, la question a récemment été mise en lumière dans une stratégie de développement économique adoptée par la Municipalité régionale du Cap-Breton. Les experts disent que sans intervention, CBRM fait face à une population en déclin, des revenus en baisse et des coûts en augmentation.

“Il est important que ces nouveaux arrivants sachent qu’ils sont acceptés, qu’ils sont les bienvenus, qu’ils sont valorisés”, a déclaré Paruch. “C’est essentiel quand on pense à l’établissement et à la rétention.”

Le centre demande régulièrement aux clients s’ils se sentent ou non les bienvenus au sein de la communauté.

“Nous disons toujours qu’il y a une différence entre amical et accueillant”, a déclaré Paruch. “Vous pouvez sourire à quelqu’un et hocher la tête en marchant dans la rue, ou ouvrir une porte – c’est être amical, mais être accueillant, c’est aller plus loin.”

Paruch a déclaré que les réponses des nouveaux arrivants sont largement positives. Cependant, le centre pour l’immigration travaille actuellement sur une enquête à la fois pour les diplômés internationaux et les étudiants pour voir combien s’enracinent et quels sont les obstacles perçus auxquels ils ont pu être confrontés.

Les résultats de cette étude devraient être connus d’ici la fin octobre.

Wadhwa croit que si les étudiants peuvent trouver une connexion au Cap-Breton, ils seront moins susceptibles de partir pour de plus grandes villes comme Halifax et Toronto.

“S’ils peuvent trouver ce lien ici dans cette communauté, ils aimeraient rester ici. C’est un endroit formidable pour tout le monde.”