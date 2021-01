Un couple d’influenceurs FITNESS a été critiqué après s’être vanté d’avoir attrapé l’un des derniers vols du Royaume-Uni à Dubaï.

Cela vient après que le gouvernement britannique a ajouté les EAU à sa « liste rouge » des destinations de voyage et lancé une campagne d’affichage disant aux Britanniques: « Partir en vacances est actuellement illégal ».

Mark Ross et Jessica Riffat, qui organisent tous deux des programmes de fitness en ligne, se seraient envolés jeudi à Dubaï depuis Manchester.

Des images publiées sur Instagram vendredi ont montré le couple marchant dans une rue de Dubaï et parlant de son intention de passer du temps sur le territoire.

« Yo les gars, j’espère que tout le monde va bien. Nous sommes arrivés », a déclaré Ross.

«Nous allons être à Dubaï pour enseigner. Et moi et Jess allons gérer des affaires dans ce climat.

« Ce que nous avons toujours voulu essayer. Cela semblait être la meilleure opportunité de le faire.

«Alors nous avons testé notre chance. Je pense que nous avons eu le dernier vol ici. Et nous allons juste travailler, nous détendre et nous entraîner.

« Ça va être bon. Bravo. »

Vendredi à 13 heures, tous les vols des Émirats arabes unis vers le Royaume-Uni ont été interdits dans le cadre de mesures visant à arrêter la propagation de la souche mutante de coronavirus identifiée en Afrique du Sud le mois dernier.

Cette décision a incité les compagnies aériennes Emirates et Etihad Airways à suspendre tous leurs vols au Royaume-Uni.

Un client a réagi avec colère au clip, disant au Courrier elle annulerait son abonnement de 125 £ au cours de fitness de huit semaines de Riffat.

« C’est clairement un jour férié et une violation de la loi de verrouillage », a déclaré la femme.

Le départ du couple est intervenu quelques jours à peine après que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, ait critiqué les influenceurs en particulier pour s’être envolés vers des climats plus ensoleillés alors que le pays était verrouillé.

S’exprimant à la Chambre des communes mercredi, Patel a déclaré: «Des interdictions de voyager sont en place pour les pays figurant sur la liste rouge.

«Les gens ne devraient tout simplement pas voyager.

« Et nous voyons les exemples, je vais en citer quelques-uns. Même à St Pancras, les gens se sont présentés avec leurs skis. Ce n’est clairement pas acceptable.

«Nous voyons de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux montrer dans quelles régions du monde ils se trouvent, principalement dans les régions ensoleillées du monde.

« Partir en vacances n’est pas une exemption et il est important que les gens restent chez eux. »

Les stars de la réalité, dont The Only Way is Yazmin Oukhellou d’Essex et Joseph Garratt de Love Island, font partie des autres influenceurs à avoir posté des photos d’eux-mêmes en vacances ces derniers jours.

Cette semaine a également vu le lancement d’une nouvelle campagne d’affichage par le Foreign Office avertissant les Britanniques de ne pas voyager à l’étranger.

Les affiches indiquaient: « Partir en vacances est actuellement illégal. Restez à la maison. Sauvez des vies. »