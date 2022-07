Les influenceurs de la mode peuvent-ils nous persuader de consommer moins ? Un événement virtuel Times

“Love Island”, l’émission de télé-réalité à succès qui a rendu célèbre des influenceurs majeurs comme Molly-Mae Hague, a récemment transféré son principal parrainage de marques de mode rapide, comme I Saw it First et Missguided, à eBay.

Cela peut sembler être une « victoire » pour la mode responsable, mais avec l’industrie de la mode encore largement piégée dans un cercle vicieux de mauvaise qualité, de production de masse et de sorties de collection hyper fréquentes, comment peut-on limiter la consommation ? Avec la demande des consommateurs et un écosystème de médias sociaux florissant finançant la poursuite des activités normales, les influenceurs peuvent-ils promouvoir l’adoption de solutions durables – des tissus recyclés aux modèles commerciaux d’occasion – en masse ? Comment pouvons-nous canaliser l’obsession de la génération Z pour les derniers looks dans une célébration de la durabilité et de la réutilisabilité ?

Rejoindre Vanessa Friedmanndirecteur de la mode et critique de mode en chef au New York Times, le 28 juillet à 13 h 30 HE, pour une discussion stimulante avec des voix de premier plan, notamment :

Shaway Yeh Fondateur, yehyehyeh

Brett Staniland mannequin, universitaire et défenseur de la mode durable

Chloé Asam gestionnaire de programme, OR Foundation

Rona Perrydirecteur, The New York Times

Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre conversation.