Les influenceurs BRITANNIQUES de Dubaï se sont moqués de l’interdiction de voyager, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus rentrer chez eux en disant: «Oh quelle honte».

De nombreux coups de feu abattus et se prélassant au bord de la piscine aujourd’hui alors que de nouvelles règles strictes de voyage Covid sont entrées en vigueur.

Les stars britanniques des médias sociaux ont été confrontées à une réaction brutale pour s’être envolées vers le lieu de vacances ensoleillé pendant le verrouillage du Royaume-Uni et risquent maintenant d’être bloquées après la modification des règles de voyage à 13 heures.

Henry Simmons a partagé la vue de son balcon donnant sur une piscine scintillante avant de publier l’histoire de The Sun sur les influenceurs bloqués.

La star de télé-réalité d’Absolutely Ascot, 21 ans, a déclaré à ses 108 000 followers: «Oh quelle honte».

C’était un point de vue partagé par le mannequin OnlyFans Honey Evans, qui a déclaré qu’elle ne reviendrait pas au Royaume-Uni avant la date limite.

Elle a tweeté: «Les vols de Dubaï vers le Royaume-Uni sont interdits. Je suppose que je n’ai pas d’autre choix que de rester ici. La honte. »

Les EAU ont été ajoutés à une «liste rouge» de pays où les voyages au Royaume-Uni sont interdits.

Cela signifie que tous les vols directs des Émirats arabes unis vers la Grande-Bretagne ont été suspendus dans le but d’arrêter la nouvelle variante sud-africaine de Covid-19.

Les personnes qui choisissent de rentrer chez elles depuis Dubaï en utilisant des vols indirects seront obligées de s’auto-isoler chez elles pendant 10 jours.

Mais les changements de règles ne semblent pas déranger les nombreux mannequins britanniques, stars de la télé-réalité et influenceurs des médias sociaux déjà en vacances aux EAU.

Mia Sully d’Absolutely Ascot et la star de TOWIE Yazmin Oukhellou ont été photographiées en train de prendre des photos à côté d’une piscine en peluche de Dubaï aujourd’hui – apparemment non perturbées par la nouvelle de l’interdiction.

Malgré les photos, Oukhellou avait précédemment affirmé qu’elle prenait l’avion pour le pays pour le travail, disant: «Je sais que beaucoup de gens reçoivent beaucoup de bâton pour voyager ici en ce moment, mais nous sommes venus ici pour travailler».

Amy Willerton, ancienne candidate à Miss Univers, et sa soeur Erin, qui ont toutes deux été photographiées en train de déguster une pizza au bord de la piscine dans un hôtel de Dubaï, sont d’autres Britanniques qui restent.

L’ancienne actrice de Corrie, Ariana Ajtar, a publié ce matin une série d’images racées de son hôtel de Dubaï sur Instagram, racontant à ses adeptes son nouveau régime de yoga.

Elle a également posté une vidéo dédiée à sa « belle bestie Mitchell, qu’elle prétendait être » tout [she’s] vouloir rentrer à la maison pour le moment « .

Anton Danyluk, 26 ans, de Love Island, a également publié ce matin des photos de la salle de sport de son hôtel aux EAU sur les réseaux sociaux.

Plus tôt ce mois-ci, il a défendu son voyage à Dubaï en disant aux fans qu’il travaille sur des opportunités d’affaires et « ne prend pas la p *** ».

Pendant ce temps, la maquilleuse Amy Wilson, de Sheffield, faisait partie des Britanniques qui se précipitaient sur les derniers vols hors des Émirats arabes unis avant que les nouvelles mesures n’entrent en vigueur.

Elle a tweeté pour exprimer à quel point elle a eu la «chance» qu’elle et son partenaire avaient trouvé des vols.

«Je suis rentré de Turquie deux heures avant la date limite de mise en quarantaine et j’ai pris le dernier vol de retour de Dubaï avant que le Royaume-Uni ne ferme ses frontières avec les Émirats arabes unis. Quelqu’un s’occupe de moi », a-t-elle écrit.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a annoncé hier que les Émirats arabes unis avaient été ajoutés à la « liste rouge » du Royaume-Uni des pays soumis à une interdiction de voyager.

La « liste rouge » a été introduite dans le but d’empêcher la propagation de nouvelles variantes de Covid-19 en provenance du Brésil et de l’Afrique du Sud, dont on pense que cette dernière a été détectée aux EAU.

La suspension entre en vigueur pour tous les vols directs qui devraient arriver au Royaume-Uni après 13 heures aujourd’hui – laissant quiconque sans avion avant puis échoué.

Cela signifie que les Britanniques – y compris toutes les stars d’Instagram à Dubaï – ne pourront effectuer leurs voyages de retour que via des pays tiers.

L’aéroport international de Dubaï a confirmé hier soir que toute personne ayant des vols réservés après 13 heures ne devrait pas se présenter à l’aéroport et doit contacter sa compagnie aérienne pour plus d’informations.

Toute personne revenant des EAU après ce moment se verra ordonner de s’isoler chez elle pendant 10 jours.

L’interdiction concerne également toute l’Amérique du Sud, le Panama, des pans de l’Afrique australe ainsi que le Portugal.

Quelles sont les nouvelles règles de voyage? Quels pays figurent sur la «liste rouge»? Les Britanniques, les Irlandais et les personnes résidant au Royaume-Uni revenant ou transitant par les pays suivants devront s’auto-isoler pendant 10 jours: Angola, Argentine, Bolivie, Botswana, Brésil, Burundi, Cap-Vert, Chili, Colombie, République démocratique du Congo, Afrique du Sud, Équateur, Eswatini, Guyane, Guyane, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, Rwanda, Seychelles, Suriname, Tanzanie, Émirats arabes unis, Uruguay, Venezuela, Zambie, Zimbabwe autorisés à entrer au Royaume-Uni s’ils ont voyagé à travers les pays ci-dessus. Pourquoi les EAU sont-ils sur la liste rouge? Les preuves montrent que la souche de Covid sud-africaine la plus contagieuse se propage aux EAU. Qu’est-ce que cela signifie pour les vols? Tous les vols directs vers le Royaume-Uni en provenance des pays de la liste rouge seront annulés, tous les vols en provenance des Émirats arabes unis étant annulés à partir de 13 heures le vendredi 29 janvier. Les personnes de ces pays peuvent toujours voyager au Royaume-Uni si elles transitent par un pays tiers qui ne figure pas sur la liste . Y a-t-il des failles? Les voyageurs des pays de la liste rouge peuvent entrer au Royaume-Uni et ne pas s’auto-isoler s’ils sont dans un pays tiers depuis plus de 10 jours. Donc, théoriquement, un non-résident du Royaume-Uni pourrait voler des EAU vers la France, y rester pendant 10 jours, puis entrer au Royaume-Uni. Dois-je m’auto-isoler pendant les 10 jours complets? Oui, les personnes auto-isolées au retour de ces pays ne peuvent pas utiliser le programme de test et de libération pour réduire leur quarantaine à cinq jours. Dois-je rester dans un hôtel? Non … pas pour le moment. Le programme de quarantaine des hôtels n’a pas encore commencé, donc les Britanniques revenant des pays de la liste rouge s’auto-isoleront chez eux. La quarantaine à l’hôtel devrait commencer à partir du 8 février environ, après quoi les voyageurs de retour devront payer pour rester dans un logement fourni par le gouvernement. Cela pourrait coûter plus de 1 000 £ par personne. Dois-je encore effectuer un test négatif pour entrer au Royaume-Uni? Oui. Les voyageurs de retour doivent fournir la preuve d’un résultat négatif au test Covid dans les trois jours suivant le début de leur voyage. S’ils ne le font pas, ils seront condamnés à une amende de 500 £. Les personnes dont les tests Covid sont négatifs doivent encore s’auto-isoler pendant 10 jours. Les personnes qui ne suivent pas les ordres de s’auto-isoler peuvent être condamnées à une amende allant jusqu’à 1000 £ et les récidivistes à une amende allant jusqu’à 10000 £. Puis-je quand même quitter le Royaume-Uni? Oui, mais seulement pour une bonne raison. Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que les Britanniques devront bientôt déclarer pourquoi ils partent à l’étranger, par exemple pour affaires. Les vacances ne seront pas considérées comme une excuse valable.

Les Britanniques revenant des pays de la liste rouge seront bientôt obligés de rester dans un hôtel de quarantaine Covid de base, mais le programme n’est pas encore opérationnel.

Lorsque les restrictions relatives aux hôtels de quarantaine sont en place – prévues à partir du 8 février – les voyageurs des pays figurant sur la liste à haut risque doivent payer pour s’isoler dans un hôtel approuvé par le gouvernement pendant 10 jours.

Ils ne seront pas autorisés à utiliser le schéma « Test to Release », qui permet à toute personne dont le test est négatif pour Covid de mettre fin à la quarantaine après cinq jours.

Cela pourrait déclencher une ruée vers les vols alors que les Britanniques se précipitent pour rentrer chez eux.

Les influenceurs se vantant des pauses ensoleillées pendant la pandémie ont été critiqués par le ministre de l’Intérieur Priti Patel cette semaine.

Elle a déclaré: «Les gens ne devraient tout simplement pas voyager.

« Nous voyons beaucoup d’influenceurs montrer où ils sont – principalement des endroits ensoleillés. »

Les stars qui se sont aventurées aux EAU ont défendu leurs voyages, beaucoup insistant sur le fait qu’elles étaient pour le travail.

Et Laura Anderson, 31 ans, qui a joué dans The Only Way is Essex, a gémi qu’il était « vraiment difficile » d’être un influenceur après un voyage à Dubaï.

Le candidat de 2018, qui est maintenant de retour au Royaume-Uni, a déclaré que la visite était un « mécanisme d’adaptation » pour faire face à Covid.

Héritière F1 Tamara Ecclestone, 36 ans, son mari Jay Rutland, 39 ans, et leurs deux filles se sont envolés pour Dubaï le mois dernier, mais n’ont pas l’intention de retourner bientôt au Royaume-Uni.