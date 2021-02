Les influenceurs britanniques SHAMELESS font toujours la promotion de fêtes à Dubaï après qu’un pic de coronavirus a forcé tous les pubs et bars à fermer.

Un poseur de télé-réalité a gémi que les gens sont «rapides à juger» après une violente réaction contre les stars des médias sociaux fuyant le verrouillage britannique pour se coucher dans le Golfe.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Un afflux de visiteurs au cours du Nouvel An a été blâmé pour une augmentation alarmante des cas de Covid aux EAU.

Et d’autres pays ont accusé Dubaï de répandre des variantes mutantes dans le monde en permettant aux touristes de continuer comme d’habitude.

Désormais, les autorités de Dubaï ont annoncé que les bars resteraient fermés pendant tout le mois de février, ainsi que d’autres mesures telles que la limitation du nombre dans les centres commerciaux.

Cependant, les restaurants et les cafés peuvent rester ouverts jusqu’à 1h du matin, et les influenceurs seront toujours autorisés à se détendre près des piscines de l’hôtel.

Malgré la répression, des soirées alcoolisées destinées aux expatriés et aux touristes étaient toujours promues hier soir.

La page Instagram de Love Islander Anton Danyluk a partagé une affiche pour une fête « Miami Beats Ladies Day » au club de plage de luxe Bla Bla.

Il est à Dubaï depuis décembre et dit rechercher des «opportunités commerciales».

Le couple Towie James Lock et Yazmin Oukhellou a déclenché la fureur après avoir publié de nouvelles photos d’eux vivant dans une boîte de nuit à Dubaï.

James a commenté sous sa photo: « Nous sommes ce que nous croyons être. »

Un utilisateur furieux a répondu: « Comme des millions d’autres, nous nous en tenons aux règles au Royaume-Uni. Absolument honteux que vous pensiez tous les deux que voyager est la bonne chose à faire pendant que nous sommes dans une pandémie !! »

En réponse à la photo glamour de Yaz, un téléspectateur a demandé aux patrons de Towie de l’abandonner de la prochaine série, en disant: « J’espère que vous lisez le pur dégoût du comportement irrespectueux de cette fille pendant une pandémie mondiale. »

Pendant ce temps, Henry Simmons d’Absolutely Ascot a posé seins nus au Palm de Dubaï la nuit dernière et s’est plaint de la façon dont les influenceurs ont été critiqués pour avoir déclaré que leurs pauses au soleil étaient un « travail essentiel ».

En réponse à un fan qui le soutenait, Henry gémit: « Merci beaucoup. Beaucoup de personnes sont prompts à juger. »

Mais un utilisateur d’Instagram a répondu moqueusement: « Voyons combien de temps le ‘travail’ continue maintenant que tous les pubs et bars ferment !!!! »

Les Émirats arabes unis ont autorisé les visiteurs à affluer du monde entier, mais ont été secoués par 17 jours consécutifs d’infections record à coronavirus, y compris de nombreux cas des nouvelles variantes.

Le bureau des médias du gouvernement de Dubaï a accusé «une augmentation marquée du nombre de violations des mesures de précaution».

La semaine dernière, le Royaume-Uni a ajouté l’État du Golfe à sa liste rouge de voyage et tous les vols directs ont été supprimés.

Les influenceurs se sont moqués de l’interdiction de voyager alors qu’ils étaient photographiés en train de tuer des coups près d’une piscine de Dubaï.

Simmons, 21 ans, a plaisanté en réponse à un reportage de Sun sur les stars de la télé-réalité bloquées: « Oh quelle honte. »

C’était un point de vue partagé par le mannequin d’OnlyFans Honey Evans, qui a déclaré qu’elle ne retournerait pas au Royaume-Uni avant la date limite.

Elle a tweeté: «Les vols de Dubaï vers le Royaume-Uni sont interdits. Je suppose que je n’ai pas d’autre choix que de rester ici. La honte. »

Ces derniers jours, Dubaï a été accusée d’avoir propagé Covid à travers le monde, les touristes y affluant pour faire la fête.

La ville a connu un quadruplement de cas et fait face à des questions après s’être ouverte au chaos des super épandeurs du Nouvel An pour les fêtards coincés dans des verrouillages.

Les fêtards qui y affluaient pour prendre un bain de soleil et des cocktails ont été photographiés sans masque dans les bars et sur les yachts le soir du Nouvel An.

«Les manigances du nouvel an à Dubaï étaient un événement super épandeur évident», un médecin expatrié a déclaré au Financial Times.

«Après cela, les cas ont augmenté rapidement et nous avons également la nouvelle variante.»

L’effet de l’attitude détendue de Dubaï se fait maintenant sentir dans le monde entier.

En Israël, les autorités ont déclaré que plus de 900 voyageurs revenant de Dubaï ont été infectés par le coronavirus, créant une chaîne d’infections comptant plus de 4000 personnes.

Il y a également eu des infections aux Philippines et au Danemark, dont les célébrités se sont également rendues à Dubaï pour le Nouvel An.

Le 29 janvier, des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont signé des publicités destinées à «rappeler aux gens que voyager à l’étranger est illégal».

L’un, qui propose des tongs, avertit: «Partir en vacances est actuellement illégal.

« Reste à la maison. Sauver des vies. »

‘C’EST DOMMAGE’