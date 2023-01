Les infirmières sortent du dernier quart de travail sous les acclamations et le soutien de la communauté – Shaw Local

Les infirmières et les employés de St. Margaret’s au Pérou ont effectué leur dernier quart de travail samedi matin, sortant de l’hôpital dans l’étreinte chaleureuse de centaines de membres de la famille, d’amis, d’anciens employés et de citoyens inquiets.

Près de 300 personnes ont bravé des températures hivernales dans les années 20 samedi matin pour manifester leur soutien aux infirmières. Chacune des trois vagues d’employés quittant le bâtiment a été accueillie par des acclamations bruyantes.

Katherine Tradowski, employée de St. Margaret’s, pleure en serrant dans ses bras Candice Jordan le samedi 28 janvier 2023, devant l’hôpital St. Margaret’s au Pérou. Les employés et anciens employés se sont rassemblés à l’hôpital après sa fermeture à 7 heures du matin samedi. Les responsables de l’hôpital ont annoncé vendredi dernier une suspension des opérations à St. Margaret’s Health au Pérou. (Scott Anderson)

L’hôpital a été fermé à 7 heures du matin samedi, faisant de St. Margaret’s à Spring Valley, l’hôpital le plus proche pour de nombreux résidents de La Salle-Pérou et des environs.

Bonnie Bottenberg, une infirmière OB-GYN autorisée à St. Margaret’s et IVCH depuis 21 ans, a déclaré qu’il y avait eu une vague massive de soutien pour les employés à la suite de l’annonce inattendue de la fermeture du 20 janvier.

“Le soutien a été fabuleux”, a déclaré Bottenberg. “Partout où nous allons, nous l’entendons.”

Bottenberg et de nombreuses autres infirmières du département OB-GYN ont quitté leur dernier quart de travail avec des pancartes faites en signe de protestation. Son panneau disait “PDG = COUPEZ TOUT LE MONDE”. Parmi les autres panneaux, il y en avait un qui disait « Tu peux prendre ta retraite maintenant, Tim. Vous avez vu cela jusqu’au bout. Ce signe a été fait pour critiquer le PDG de St. Margaret’s Health, Tim Muntz. Un autre panneau indique “pro-vie est un mensonge si vous ne vous souciez pas de la mort des femmes”.

La plupart des employés samedi ont déclaré avoir entendu l’annonce de la fermeture via Facebook ou les médias locaux. Le courriel aux employés annonçant la fermeture a été reçu à 17 h 23 vendredi dernier, ont déclaré la plupart d’entre eux. Les reportages des médias ont été faits à 17 heures vendredi, après que les administrateurs ont confirmé l’annonce de la fermeture aux médias locaux via une téléconférence. Bottenberg, bien qu’employé depuis si longtemps, a découvert la fermeture en même temps que le reste de la communauté avec une annonce via Facebook vendredi soir.

St. Margaret’s Health a présenté des excuses jeudi pour la façon dont il a géré l’annonce de la fermeture temporaire aux employés et à la communauté. Le plan de St. Margaret est de rouvrir l’hôpital une fois qu’une désignation d’hôpital d’urgence rurale sera finalisée, mais l’hôpital devra rouvrir avant de pouvoir se qualifier. Cette désignation est recherchée pour apporter plus de financement. Les responsables de l’hôpital ont déclaré que son fournisseur de couverture des médecins des urgences au Pérou avait résilié son contrat, à compter de samedi, et que l’hôpital péruvien n’était pas en mesure de trouver, ni de soutenir financièrement, un nouveau fournisseur d’urgence. Un hôpital doit avoir une urgence pour ouvrir.

Bottenberg veut une enquête sur la fermeture. Le département de la santé publique de l’Illinois n’a été informé que lundi, et il existe d’autres procédures qui n’ont pas été suivies, a-t-elle déclaré.

Korrin Holdcraft, qui est CNA depuis six ans, a déclaré que les employés avaient été informés que si l’hôpital devait être rouvert, toute personne souhaitant reprendre son emploi devra présenter une nouvelle demande.

Holdcraft a déclaré que la distance sera plus difficile à surmonter que ce à quoi les gens s’attendent. St. Margaret’s à Spring Valley, qui restera ouverte, est à 4 miles à l’ouest, mais pour certaines communautés, le centre médical OSF St. Elizabeth à Ottawa deviendra l’hôpital le plus proche, à 17 miles.

“C’est le plus proche pour nous dans cette communauté”, a déclaré Holdcraft à propos de l’hôpital de Spring Valley. « Nous avions tout et maintenant nous sommes fermés avec des ressources et des départements limités. Ce n’est pas juste.”

Holdcraft a déclaré que La Salle-Pérou et les communautés environnantes sont limitées à une salle d’urgence située à 10 minutes.

Kalie Sudaj, une collègue infirmière, a accepté.

“Vous pouvez mourir plusieurs fois en 10 minutes.”

Les hôpitaux les plus proches pour les soins OB-GYN sont maintenant Ottawa ou Morris.

Le dernier accouchement a eu lieu jeudi soir, une naissance par césarienne qui a entraîné le congé de la mère et de l’enfant, ont rapporté les infirmières.

Les législateurs de l’État ont critiqué la décision de fermer. Le représentant d’État Lance Yednock, D-Ottawa, a déclaré vendredi que St. Margaret’s pourrait faire face à des amendes en fonction de la façon dont sa fermeture a été menée, et la sénatrice d’État Sue Rezin, R-Morris, a déclaré que la fermeture manquait de planification complète. Face aux critiques, les responsables de St. Margaret ont déclaré avoir suivi les lois de suspension temporaire des services.