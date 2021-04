Les infirmières rayonnent derrière leurs masques alors que le service de soins intensifs est VIDE pour la première fois depuis des mois

Les INFIRMIÈRES ont été photographiées rayonnant derrière leurs masques alors qu’elles célèbrent leurs salles de soins intensifs vides pour la première fois depuis des mois.

Hattie Nicholls a posté la photo d’elle et d’un collègue de la section Covid de la Manchester Royal Infirmary.

Hattie Nicholls a publié cette photo d’elle et d’un collègue souriant derrière des masques faciaux dans une unité de soins intensifs «vide» à Manchester Crédit: Twitter

Son tweet, qui a amassé plus de 58 000 likes, a déclaré: «L’ICU COVID de Manchester Royal est vide. De grands sourires sous les masques !!! »

En arrière-plan, la photo montre des lits vides.

L’infirmière nouvellement formée publie régulièrement sur les réseaux sociaux des articles sur son travail dans la lutte contre le coronavirus, et celle-ci a reçu d’énormes éloges.

Mike Wilson a répondu: «Des nouvelles splendides. Merci au personnel pour votre travail acharné et votre dévouement désintéressé pour en arriver là.

«Nous, les non-médecins, ne pouvons que deviner ce que vous avez dû endurer.»

Linda a répondu: «Des nouvelles absolument fantastiques. Héros chacun de vous. Vous êtes tous nos trésors nationaux.

Jack a écrit: «Quel spectacle. Bravo à vous et à tout le personnel. J’espère que vous serez soulagé de la pression et du stress que vous avez tous traversés.

Il vient comme:

Hattie a tweeté son expérience de la pandémie en tant qu’infirmière nouvellement formée Crédit: Twitter

Le Manchester University NHS Foundation Trust compte 43 patients Covid dans ses dix hôpitaux, dont la Royal Infirmary. Neuf sont en ventilation.

Au sommet de sa capacité, le 14 avril 2020, il y avait 427 patients Covid dans les hôpitaux et une semaine plus tard, 79 sous ventilateurs.

Londres compte 353 patients hospitalisés à Covid dans toute la ville, contre 7917 le 18 janvier.

Au Royaume-Uni dans son ensemble, le nombre total de patients hospitalisés à Covid (1 553) a chuté de 96% depuis le 18 janvier (39 248), le pic de la pandémie.

À ce stade, le NHS était proche de sa capacité de rupture. Il était passé au niveau d’alerte le plus élevé de cinq le 4 janvier.

Cela signifiait qu’il courait un risque important d’être débordé et que les soins aux patients étaient à risque.

Le médecin-chef Chris Whitty a averti que le NHS pourrait s’effondrer si les Britanniques ne suivaient pas les règles lors de l’entrée en vigueur du troisième verrouillage.

Mais le programme de vaccination – qui a été étendu aujourd’hui à toute personne de plus de 40 ans – a énormément endigué la vague de patients Covid qui se retrouvent dans les hôpitaux.

La première partie du programme visait à réduire le plus rapidement possible le nombre d’hôpitaux et de décès, se concentrant donc sur les personnes âgées.

Avec des doses de vaccin administrées à partir de décembre 2020, 34 millions ont maintenant été administrées à des personnes de plus de 45 ans.

Quelque 14 millions de secondes doses ont également été administrées.

Cela signifie qu’un peu plus de quatre personnes sur cinq en Angleterre âgées de 70 ans et plus sont entièrement vaccinées contre Covid.

La protection maximale commence environ trois semaines après la deuxième dose.

Malgré des données extrêmement positives, les responsables de la santé ont dit aux Britanniques, avec deux coups, de poursuivre la distanciation sociale pendant que le reste du Royaume-Uni rattrapait son retard.

Des millions de moins de 40 ans n’ont toujours pas reçu de dose avec pour objectif de terminer le déploiement du premier jab à la fin du mois de juillet.

Cela vient du fait qu’il y a eu moins de 600 décès enregistrés en avril chez des personnes qui ont eu un test Covid positif 28 jours auparavant.

Cela est comparé à plus de 30 000 décès au cours du mois de janvier.

Environ 22 millions de personnes vivent dans des régions du Royaume-Uni qui n’ont pas eu un seul décès lié à Covid le mois dernier.

Les experts affirment que les vaccins Covid – d’Oxford / AstraZeneca et de Pfizer – ont évité au moins 10 000 décès jusqu’à présent et des milliers d’autres sont attendus.

Le Manchester University NHS Foundation Trust a été contacté pour commenter.