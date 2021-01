Les infirmières philippines travaillent depuis longtemps dans les hôpitaux de la ville de New York, et un certain nombre d’études ont révélé à quel point le coronavirus les affectait au cours des premiers mois de l’épidémie américaine.

Une analyse par ProPublica a constaté qu’au moins 30 agents de santé philippins de la région de New York étaient morts du virus en juin.

Et un sondage publié en septembre par National Nurses United, le plus grand syndicat d’infirmières des États-Unis, a poursuivi en constatant que 67 infirmières philippines étaient décédées de Covid-19. Ce chiffre, qui a été tiré des avis de décès publics, représente environ un tiers du total des infirmières autorisées décédées dans tout le pays, bien que les Philippins ne représentent que 4% de ces infirmières dans l’ensemble.

«C’est vraiment déchirant», a déclaré Zenei Cortez, présidente de National Nurses United et infirmière des Philippines elle-même. Elle craint également que le véritable bilan ne soit pire. «Les chiffres que nous produisons sont tous sous-déclarés, j’en suis sûr.»