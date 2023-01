Les infirmières organiseront deux autres grèves en février alors que les ministres ne parviennent pas à négocier les revendications salariales

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Les infirmières ont annoncé qu’elles intensifieraient leurs grèves déjà sans précédent le mois prochain, accusant le gouvernement de Rishi Sunak de ne pas avoir entamé de négociations sur les salaires pour l’exercice en cours.

Alors que les infirmières se préparent à repartir cette semaine, le syndicat Royal Colleges of Nurses (RCN) a déclaré qu’une nouvelle action revendicative aura lieu les 6 et 7 février si aucun progrès n’est réalisé d’ici la fin janvier.

Ces grèves impliqueront le personnel de 73 énormes fiducies du NHS en Angleterre et au Pays de Galles – bien plus que les 44 en décembre et les 55 en janvier, que le secrétaire général du syndicat, Pat Cullen, a précédemment décrites. L’indépendant comme le plus grand du genre au monde.

Le syndicat a averti la semaine dernière que le double du nombre d’employés serait invité à rejoindre les lignes de piquetage début février – alors que le gouvernement fait pression pour de nouvelles lois exigeant des niveaux de service minimaux les jours de grève.

M. Sunak préside la plus grande vague d’actions revendicatives en Grande-Bretagne depuis des décennies alors que la crise du coût de la vie sévit, après des années de stagnation des salaires, avec des dizaines de milliers d’enseignants votant aujourd’hui pour rejoindre les lignes de piquetage et les ambulanciers prêts à décider de nouvelles grèves ce la semaine.

NHS Providers, l’organisme représentant les hôpitaux et les fiducies, a qualifié l’escalade des grèves du personnel infirmier de “très inquiétante” et a exhorté le gouvernement et les syndicats à entamer des négociations pour les éviter, affirmant que la fenêtre de trois semaines offrait “plus qu’assez de temps” pour le faire.

“Le service de santé est déjà beaucoup trop sollicité alors que les dirigeants de la fiducie tentent de faire face à l’action industrielle en cours parallèlement à d’autres pressions croissantes qui s’exercent sur le NHS”, a déclaré le directeur général par intérim de l’organisme, Saffron Cordery.

« Nous avons vu à quel point ces grèves peuvent être perturbatrices, et une action revendicative plus étendue est susceptible d’avoir un impact encore plus important. Personne ne veut que cela continue.

“Nous comprenons à quel point les infirmières se sentent frustrées et comment elles en sont arrivées là : les attributions de salaires inférieurs à l’inflation, la crise du coût de la vie, les graves pénuries de personnel et l’augmentation de la charge de travail ont créé des conditions presque impossibles.”

Alors que la MRC avait offert une “branche d’olivier” au gouvernement à Noël, se disant prête à rencontrer le gouvernement à mi-chemin sur ses revendications salariales, le secrétaire à la Santé Steve Barclay a insisté pour que les négociations ne portent que sur la rémunération de l’année à venir, et non ” discussions rétrospectives ».

La valeur des salaires des infirmières expérimentées est aujourd’hui inférieure de 20% en termes réels en raison des attributions successives de salaires inférieurs à l’inflation depuis 2010, selon le syndicat, qui prévient que les bas salaires poussent le personnel infirmier hors de la profession et contribuent à des postes vacants record .

La nouvelle vague de grèves de février n’aura pas lieu en Irlande du Nord ou en Ecosse. Ceux d’Angleterre et du Pays de Galles tomberont à l’occasion du 10e anniversaire de l’enquête Robert Francis et de ses conclusions sur l’impact des pénuries d’infirmières sur la mortalité des patients.

Mme Cullen a déclaré: «C’est le cœur lourd que le personnel infirmier fait grève cette semaine et encore dans trois semaines. Plutôt que de négocier, Rishi Sunak a de nouveau choisi la grève.

«Nous le faisons dans une tentative désespérée de le faire sauver, ainsi que les ministres, du NHS. La seule solution crédible est de s’attaquer aux dizaines de milliers d’emplois non pourvus – les soins aux patients souffrent comme jamais auparavant.

“Ma branche d’olivier au gouvernement – leur demandant de me rencontrer à mi-chemin et d’entamer des négociations – est toujours là. Ils devraient s’en emparer. »

M. Barclay aurait concédé en privé qu’il devra offrir une augmentation de salaire plus élevée au personnel du NHS. L’indépendant a approché le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour commentaires.