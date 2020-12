La Fédération européenne des associations d’infirmières a reçu cette semaine un prix aux prix des femmes d’Europe, reconnaissant les efforts des infirmières de tout le continent.

«Ils ont été au-delà de l’héroïque et de l’altruisme et se sont engagés à fournir des soins de santé à tous les citoyens européens qui avaient besoin de leur aide», a déclaré Elizabeth Adams, présidente de l’EFN. «Grâce à leur compassion, à leurs soins et à leur expertise, les infirmières ont restauré notre foi en l’humanité.

S’exprimant lors de l’événement, qui a été organisé par le Mouvement européen international et le Lobby européen des femmes, la présidente de l’EFN a déclaré que ce prix donnerait un coup de pouce majeur au moral des millions d’infirmières à travers l’Europe en première ligne de la lutte contre le coronavirus.

Les prix visent « à reconnaître les circonstances extrêmement difficiles auxquelles les femmes ont dû faire face et les immenses sacrifices consentis par les femmes pour apporter leur soutien et être là pour les autres pendant cette période difficile », a déclaré la directrice du Conseil national des femmes d’Irlande, Orla O «Connor.

Une femme qui a été témoin de l’impact du virus sur les communautés locales était l’infirmière belge Verlee Eygenraam.

En fournissant de la nourriture et des vélos aux familles dans le besoin autour de Bruxelles, elle a déclaré que son équipe d’infirmières du réseau flamand de soutien à l’enfance et à la famille, Kind en Gezin, a apporté confort et compagnie aux familles en difficulté, en particulier aux mères, tout au long de l’année.

« Nos infirmières et travailleurs sociaux ont essayé de répondre à ces besoins, car ils étaient toujours là pour écouter les familles, a déclaré Eygenraam à Euronews, ajoutant » c’était vraiment triste à voir mais nos infirmières pouvaient vraiment faire la différence « .

Les efforts de ces travailleurs et de ceux de tout le continent ont fait la différence qui a fait sourire les gens cette année malgré les impacts de la pandémie de coronavirus.