Les infirmières mettent en garde contre un «point de rupture» à l’hôpital de Prince George, le plus grand du nord de la Colombie-Britannique

Les infirmières de Prince George avertissent que le plus grand hôpital du nord de la Colombie-Britannique est à un «point de rupture», décrivant les longues attentes aux urgences et les patients faisant la queue dans les couloirs pour recevoir des soins.

Les membres du BC Nurses Union (BCNU) ont organisé jeudi un rassemblement devant l’hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique (UNHBC) dans le but d’attirer l’attention sur ce qu’ils qualifient de «crise» pour les travailleurs de la santé et les patients.

Danette Thomsen, qui représente le syndicat des infirmières de Prince George et du nord-est de la Colombie-Britannique, dit qu’elle a vécu les problèmes de première main lorsqu’elle a emmené son petit-fils aux urgences plus tôt cette année.

« Nous avons attendu dehors avec juste un garde de sécurité disant aux gens de faire la queue s’ils avaient besoin de voir un médecin », a-t-elle déclaré. « C’était une heure pour se rendre à une infirmière de triage. »

Danette Thomsen, à gauche, est membre du conseil régional du nord-est de la Colombie-Britannique avec le BC Nurses Union. (Andrew Kurjata/CBC)

Selon le BCNU, l’UNHBC fonctionne régulièrement à une capacité comprise entre 118 et 125%, l’USI étant surchargée et les patients recevant des soins dans des espaces de débordement en conséquence.

Pour aggraver les choses, les petites salles d’urgence dans des communautés comme Mackenzie, Chetwynd et Burns Lake sont régulièrement fermées en raison d’un manque de personnel, ce qui amène des patients supplémentaires à venir à Prince George à des centaines de kilomètres pour recevoir des soins.

« Je ne sais pas, quand un hôpital est bloqué, ce qui se passera en cas d’urgence », a déclaré Thomsen.

Les incendies de forêt sont un souci

Le rassemblement survient alors que l’association des médecins de la Colombie-Britannique avertit que les services d’urgence de la province subissent des pressions indues et demande au gouvernement de prendre des mesures pour régler le problème.

Dans un courriel rendu public plus tôt ce mois-ci, Doctors of BC a décrit les hôpitaux « débordés de patients et proches de l’effondrement », le co-président, le Dr Gord McInnes, déclarant : « Nos services d’urgence sont en alerte rouge ».

Northern Health affirme avoir mis en place des plans d’urgence si les installations doivent être évacuées en raison d’incendies de forêt ou d’autres urgences. (Nouvelles de Radio-Canada)

Cela survient également après la découverte que les urgences de la Colombie-Britannique ont été fermées pour des milliers d’heures cumulées en 2022, avec des fermetures à l’époque attribuées par la province à des pénuries de personnel, entraînées par des vagues de congés de maladie et des problèmes de rétention du personnel plus durables, ainsi que la propagation de la COVID-19 et des niveaux élevés de maladies respiratoires.

Thomsen a déclaré qu’elle était particulièrement inquiète de ce qui se passerait si un autre grand hôpital de la région ne pouvait pas accueillir de patients en raison d’une catastrophe naturelle.

Pas plus tard que la semaine dernière, plus de 21 000 personnes dans la ville de Fort St. John ont été placées en alerte d’évacuation en raison d’incendies de forêt, et Thomsen ne sait pas où les personnes de cette ville ayant besoin de soins pourraient aller chercher de l’aide si les opérations avaient été arrêtées. .

« Le reste de la province est tellement plein que certains des détournements que nous envoyions à Victoria, Vancouver ne peuvent pas aller », a-t-elle déclaré. « C’est plus grand qu’un quart de la province dont cet hôpital s’occupe. »

Dans un communiqué, Northern Health a déclaré qu’il rencontrait régulièrement le syndicat pour répondre aux préoccupations et qu’il était « optimiste » qu’un accord récent entre la province et la Nurses’ Bargaining Association aiderait à résoudre les problèmes de dotation et d’autres problèmes.

Le syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique affirme que l’hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique à Prince George fonctionne régulièrement au-dessus de sa capacité. (Andrew Kurjata/CBC)

En ce qui concerne les inquiétudes concernant le débordement, l’autorité sanitaire a déclaré qu’elle avait fait une planification approfondie pour des scénarios tels que les incendies de forêt et avait réussi à maintenir leur impact sur les soins « au minimum ».

Ratios infirmière-patients à venir : province

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a reconnu les problèmes dans les salles d’urgence, déclarant à CBC News que la province a connu un taux d’occupation des hôpitaux très élevé en 2023.

En janvier, Dix a déclaré que 10 260 lits d’hôpitaux étaient occupés à travers la Colombie-Britannique, ce qui est supérieur à la capacité de base de 9 200 lits et plus que ce qui a été observé n’importe quel jour en 2021.

Dans une déclaration écrite publiée jeudi, le ministère de la Santé a déclaré qu’il accordait la priorité à la rétention et au soutien des infirmières et autres personnels de santé de la province par le recrutement, la formation et la rétention, ce qui comprend l’investissement de 1,1 million de dollars pour aider à financer un programme de diplôme en sciences infirmières à Fort St-Jean.

La déclaration a également souligné l’annonce d’avril selon laquelle la Colombie-Britannique sera la première province canadienne à adopter un ratio infirmière-patient dans le cadre de son plan visant à améliorer les normes de charge de travail en santé publique.

Lors de l’annonce du programme, Dix a déclaré que l’établissement d’un ratio infirmière-patient est « la principale pratique internationale » pour retenir les infirmières et fournir des soins de santé de qualité.

La vice-présidente du BCNU, Adriane Gear, a déclaré à Prince George que c’était la bonne décision pour résoudre les problèmes de charge de travail dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique, mais la question clé est maintenant de savoir quand cela se produira réellement.

« Nous devons vraiment nous concentrer pour nous assurer que le gouvernement tient cette promesse », a-t-elle déclaré.