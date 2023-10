Les infirmières médico-légales de Meritus sont prêtes à aider en cas de difficultés

Octobre est le mois de la sensibilisation à la violence domestique, et l’équipe d’infirmières légistes du Meritus Medical Center souhaite que la communauté soit consciente des problèmes qui continuent de croître dans notre propre communauté.

Aux États-Unis, une femme sur quatre et un homme sur neuf sont victimes de violence de la part d’un partenaire intime. Cela comprend la violence physique, l’agression sexuelle, la violence verbale et émotionnelle, le harcèlement criminel et d’autres formes de contrôle.

En règle générale, une victime sera victime de plusieurs types de violence.

« La violence domestique commence souvent par des comportements de contrôle accompagnés de violence psychologique et dégénère en violence physique. Notre équipe d’infirmières légistes examinatrices voit en moyenne 75 cas de violence de tous âges par mois, et ce nombre continue d’augmenter », a expliqué Jennifer McNew, infirmière légiste responsable au Meritus Medical Center.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens restent dans une relation abusive. Certaines de ces raisons incluent la peur d’une violence accrue, le manque de système de soutien et de finances, le risque de sans-abri et la présence d’enfants. McNew a expliqué que de nombreuses personnes estiment qu’il est préférable d’avoir un foyer biparental victime de violence plutôt qu’un parent seul. Cependant, cela expose les enfants à la violence, ce qui peut entraîner des problèmes à l’école, dans leurs amis et dans leur santé.

« Vous ne pouvez pas aider ou réparer votre partenaire violent. La violence ne fera que s’intensifier. Rester dans une relation abusive peut avoir des effets durables sur la santé mentale et physique », a-t-elle déclaré.

Certains des effets à long terme de la violence domestique comprennent la dépression, l’anxiété, la toxicomanie, la douleur chronique et la perte de mémoire due à des traumatismes crâniens et à l’étranglement.

La violence domestique n’est pas discriminatoire.

«Cela se produit dans tous les niveaux de revenus et d’éducation, de races, d’identités de genre et de tranches d’âge. Les membres de la communauté LGBTQ sont huit fois plus susceptibles d’être victimes de violence domestique dans une relation », a expliqué McNew.

Les infirmières examinatrices médico-légales du Meritus Medical Center ont suivi une formation approfondie sur les agressions et les abus. Dont 160 heures de formation complémentaire pour pouvoir prodiguer ces soins spécialisés.

De plus, cette équipe spécialisée travaille en étroite collaboration avec un groupe multidisciplinaire comprenant les forces de l’ordre, des avocats, des défenseurs des victimes et des services de protection pour les adultes et les enfants.

« L’équipe d’infirmières examinatrices médico-légales du Meritus Medical Center travaille avec des victimes de violence de tous âges », a déclaré McNew. « Nous sommes disponibles pour fournir des services médico-légaux et des références aux victimes. »

Les examens médico-légaux sont toujours facultatifs et jamais forcés. Parfois, cela signifie simplement écouter le patient sur le moment. Cela pourrait également signifier contribuer à la planification de la sécurité, aux soins de suivi et fournir d’autres ressources communautaires après une visite à l’hôpital.

« Seules 34 % des personnes blessées par un partenaire intime consultent un médecin. Il est important d’être vu par un médecin chaque fois que vous êtes blessé », a déclaré McNew. « Si la violence a dégénéré en étranglement ou en « étouffement », les victimes ont 750 % plus de chances de mourir aux mains de leur agresseur », a-t-elle déclaré.

Pour les victimes d’étouffement ou d’étranglement, il est extrêmement important de recevoir des soins médicaux immédiatement, car une multitude de problèmes de santé peuvent survenir, des jours, des semaines ou des mois après l’incident.

« Même si vous pensez que vous allez bien ou que vous vous sentez bien, de graves problèmes médicaux peuvent survenir, voire la mort, s’ils ne sont pas traités », a déclaré McNew.

Les infirmières légistes peuvent aider les patients à déposer une ordonnance de protection pendant qu’ils sont à l’hôpital ou qu’ils recherchent des soins de santé à Meritus.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence domestique, les soins médicaux sont fortement encouragés, quelle que soit la gravité de l’incident.

Plus d’informations, y compris des détails sur la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique et les ressources locales, peuvent être trouvées sur MeritusHealth.com/ForensicNursing.

Cet article a été initialement publié sur The Herald-Mail : Octobre est le mois de la sensibilisation à la violence domestique ; Les infirmières méritoires sont prêtes