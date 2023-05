Les infirmières Kiana et Natasha s’affrontent sur « The Cube »

Le week-end est arrivé et un nouvel épisode de Le cube est diffusé ce dimanche !

Avez-vous adoré regarder Dwyane Wade entrer dans son sac d’hôte de jeu télévisé? Nous avons certainement. Nous sommes vraiment ravis d’avoir un aperçu exclusif du prochain épisode de dimanche. Alors que Kweku et Kofi donnent au Cube le meilleur d’eux-mêmes, nous souhaitons la bienvenue aux infirmières Natasha et Kiana, qui sont convaincues qu’elles sauront conquérir le Cube avec leur expérience sportive et leurs mains chirurgicales.

Découvrez le clip ci-dessous:

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Le duo d’infirmières Natasha et Kiana s’apprête à essayer un nouveau jeu qui leur rapportera 2 000 dollars. La pression monte car c’est le premier jeu où ils doivent entrer ensemble dans le Cube. Le fils de Natasha qui regarde depuis le public les avertit de ne pas se disputer, mais une fois qu’ils entrent, ils ne peuvent s’empêcher de se chamailler un peu. Mais ne vous inquiétez pas, c’est juste leur communication magique de fille noire !

Ok c’est hilarant, surtout quand Dwyane a mis la caméra sur le fils de Natasha ! Pensez-vous que Natasha et Kiana vont gagner ?

Le cube Épisode 203 Utilisez ces mains chirurgicales ! Diffusé le dimanche 28 mai à 21 h HE / PT sur TBS