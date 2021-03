Les infirmières ont réagi avec fureur ce soir après que les ministres leur ont offert une augmentation de salaire de seulement 1% en récompense des mois passés à mettre leur vie en danger pour sauver des patients atteints de coronavirus.

Ils ont fustigé la recommandation « pitoyable » qui a été faite dans un document publié par le ministère de la Santé et des Affaires sociales – qui blâme l’impact de Covid sur les finances publiques.

Cela est arrivé un jour après que les soins de santé et les services sociaux aient été tous deux absents de toute augmentation du financement du budget du coronavirus de Rishi Sunak.

Dans sa soumission au NHS Pay Review Body aujourd’hui, le DHSC a déclaré que tout dépassement de 1% « nécessiterait une nouvelle priorisation », ajoutant: « Le COVID-19 a créé des impacts financiers directs et indirects inévitables au cours de l’exercice 2020-2021. et a contribué à un contexte économique plus large et difficile ».

Mais la secrétaire générale du Royal College of Nursing, Dame Donna Kinnair, a déclaré: « C’est pitoyable et amèrement décevant. Le gouvernement est dangereusement déconnecté du personnel infirmier, des travailleurs du NHS et du public.

«Ce n’est pas un accord conclu, mais le gouvernement a révélé sa main pour la première fois. Avec le temps restant avant la recommandation du Pay Review Body, le gouvernement peut s’attendre à un retour de bâton d’un million de travailleurs du NHS.

« Les contribuables sont favorables à une augmentation de salaire significative et équitable pour les travailleurs du NHS – cette année de toutes les années. »

Ce niveau de rémunération a déclenché la fureur, comme il le fait après un an de pandémie au cours de laquelle Boris Johnson et d’autres ministres ont été vus applaudir le personnel du NHS travaillant au point de rupture pour sauver des vies.

Dans le document, le DHSC affirme que la pandémie a «mis une pression énorme sur les finances publiques et du NHS».

« Les perspectives économiques pour 2021/22 restent incertaines et les rémunérations doivent être à la fois équitables et abordables », a-t-il écrit.

« Le gouvernement a annoncé une pause dans les augmentations de salaire du secteur public pour toutes les forces de travail, à l’exception des employés dont le salaire de base équivalent à plein temps de 24000 £ ou moins et pour le NHS.

« En réglant le budget du DHSC et du NHS, le gouvernement a supposé une indemnité globale de 1% pour le personnel du NHS. Tout ce qui est plus élevé nécessiterait une nouvelle priorisation. »

Sara Gorton, responsable de la santé chez Unison, a déclaré: « Pas étonnant que la chancelière n’ait rien à dire sur le NHS hier.

«Une augmentation de salaire de 1% est la pire insulte que le gouvernement puisse donner aux agents de santé qui ont tout donné au cours de l’année écoulée. Le public sera horrifié. Le personnel pensera que c’est une sorte de blague.

« Les ministres devraient baisser la tête de honte, retourner à la planche à dessin et proposer le type d’augmentation de salaire qui correspond aux efforts incroyables déployés par le personnel au cours de l’année écoulée.

« L’ensemble du personnel du NHS s’attendra désormais à voir l’organe de révision des salaires proposer une recommandation beaucoup plus sensée et réaliste que cette suggestion risible du gouvernement. »