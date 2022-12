Les infirmières doivent abandonner leurs revendications salariales pour “envoyer un message clair à Poutine”, déclare le ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les infirmières et les ambulanciers devraient abandonner leurs demandes d’augmentations de salaire pour correspondre à la flambée de l’inflation afin “d’envoyer un message clair” à Vladimir Poutine, a déclaré un ministre.

Nadhim Zahawi a changé de cap dans la bataille pour éviter les frappes du NHS avant Noël en affirmant qu’elles révéleraient un Royaume-Uni « divisé » alors qu’un front uni est nécessaire face à la « guerre illégale » de la Russie.

“C’est le moment de se rassembler et d’envoyer un message très clair à M. Poutine que nous n’allons pas être divisés de cette façon”, a déclaré le président du parti conservateur.

Les dirigeants syndicaux affirment qu’une offre salariale améliorée pour les infirmières, similaire à celle faite en Écosse, pourrait aider à sortir de l’impasse, accusant le secrétaire à la Santé Steve Barclay de refuser même de discuter de la question.

Le Royal College of Nursing prévoit de faire grève les 15 et 20 décembre. Seuls cinq domaines de soins seront protégés : chimiothérapie, soins intensifs, dialyse, soins intensifs pédiatriques et néonatologie.

M. Zahawi a déclaré que l’armée était formée pour conduire des ambulances si nécessaire, ainsi que pour doter en personnel les postes frontières dans un hiver de mécontentement qui s’aggrave.

“Je pense que les gens doivent se rappeler que Poutine utilise l’énergie comme une arme, car il échoue si mal dans sa guerre illégale contre l’Ukraine”, a-t-il déclaré. Nouvelles du ciel – lui reprocher une forte inflation.

Il a averti que la poursuite d’une augmentation des salaires “enracinerait l’inflation plus longtemps et nuirait aux plus vulnérables, ajoutant:” Notre message aux syndicats est de dire: “ce n’est pas le moment de faire grève, c’est le moment d’essayer de négocier”.

À propos des grèves des infirmières, la présidente a déclaré à la BBC : « Ils devraient réfléchir à cela parce que c’est exactement ce que Poutine veut voir – cette division. Ne divisons pas, unissons-nous. »

L’offre du gouvernement aux travailleurs des services de santé est plafonnée à 3%, conformément aux recommandations de l’organisme indépendant d’examen des salaires du NHS.

Les dirigeants du RCN et d’Unison ont laissé entendre qu’un accord similaire à celui proposé en Écosse – entre 5% et 11% selon les grades du personnel – pourrait faire progresser les pourparlers.

M. Zahawi a déclaré que le gouvernement mettait en place des plans d’urgence pour tenter de minimiser les perturbations pour le public causées par la vague de grèves du secteur public.

“C’est la chose juste et responsable à faire d’avoir des plans d’urgence en place”, a-t-il déclaré, faisant référence à la mise en place de militaires dans des ambulances et aux frontières.

«Nous envisageons l’armée, nous envisageons une force d’intervention spécialisée que nous avons en fait mise en place il y a plusieurs années.

«Nous devons nous assurer que les frontières sont toujours sécurisées et c’est quelque chose que nous garantissons. Des choses comme conduire des ambulances et d’autres parties du secteur public – nous devons essayer de minimiser les perturbations.