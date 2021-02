Les agents de santé des pays en développement sont perdants dans la course à la vaccination contre les coronavirus, prévient le Conseil international des infirmières (CII), soulignant que la situation pourrait créer des terrains fertiles pour de nouvelles variantes.

Le CII a mené une enquête dans 54 pays montrant que 88% des pays qui ont commencé à vacciner les infirmières sont des pays à revenu élevé ou intermédiaire de la tranche supérieure.

La plupart des pays à revenu faible et intermédiaire, quant à eux, n’ont pas encore commencé – et beaucoup ne savent pas quand ils le pourraient.

« Nous n’allons pas vaincre ce virus en tant que nations individuelles. Nous devons le combattre comme un seul monde car il est en train de muter et il se transmet plus rapidement », a déclaré Howard Catton, directeur général de l’ICN, à Euronews.

<< Nous avons besoin d'agents de santé vulnérables et prioritaires dans tous les pays. Cela signifie que pour les pays à revenu élevé, avant de passer à la vaccination des plus jeunes qui sont moins vulnérables, nous pensons qu'ils devraient aider à faire vacciner les agents de santé et les infirmières. pays où cela n’a pas encore commencé. "

Des millions d’infirmières ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie, et plus de 2700 sont décédées du COVID-19, selon l’ICN.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé toutes les nations à commencer le déploiement du vaccin contre le coronavirus dans les 100 premiers jours de cette année, c’est-à-dire d’ici le 7 avril. Mais l’ICN prévient qu’il existe un «risque sérieux» que le monde rate cet objectif.

<< Nous devons viser à ce que toutes nos personnes vulnérables, nos agents de santé et nos infirmières soient vaccinés d'ici la fin de cette année. Je veux dire, si nous ne le faisons pas, nous continuerons à vivre avec ces restrictions sur nos vies. », A déclaré Catton.

« Donc, quelle que soit la façon dont vous le regardez du point de vue de la santé, de l’argument moral, de l’argument économique, les infirmières et les agents de santé vaccinés dans le monde en priorité. »

Regardez l’interview de Catton dans le lecteur vidéo ci-dessus.