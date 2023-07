Les infirmières de Joliet font un piquetage jeudi et votent pour la grève la semaine prochaine – Shaw Local

Les infirmières ont fait du piquetage devant l’hôpital Ascension Saint Joseph – Joliet jeudi, un jour après l’expiration de leur contrat syndical et une semaine avant qu’elles ne prévoient de voter pour la grève.

Une grève serait la deuxième en trois ans dans le seul hôpital de Joliet.

Les infirmières présentes au piquet de grève et à la conférence de presse ont continué à faire valoir que les bas salaires ont contribué à un exode de 300 infirmières et ont conduit à des niveaux de dotation qui, selon elles, menacent les soins aux patients.

L’infirmière Mary Sue Bolger a déclaré que son unité avait perdu huit infirmières en six mois, dont six à l’hôpital Silver Cross de New Lenox.

« Ils gagnent entre 6 $ et 12 $ de plus par heure là-bas », a déclaré Bolger. « C’est pourquoi nous perdons des infirmières. »

Les infirmières ont défilé en ligne de piquetage sur un trottoir entre le parking d’un hôpital et l’entrée Madison Street du centre de soins ambulatoires, ce qui a montré aux visiteurs que l’hôpital avait un problème de main-d’œuvre.

Infirmières et sympathisants manifestent jeudi à l’hôpital Ascension Saint Joseph – Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Une visiteuse, Loral Sadowski de Shorewood, a déclaré qu’elle était d’accord avec les infirmières sur le fait qu’il y avait un problème de personnel à l’hôpital.

« Ma petite-fille était infirmière ici », a déclaré Sadowski. « Elle est partie il y a deux ans parce qu’elle ne pouvait pas supporter les conditions. »

Un porte-parole de l’Ascension n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’état des négociations et la caractérisation par les infirmières de l’hôpital comme étant en sous-effectif.

Les dernières négociations ont eu lieu mardi. Les négociations doivent reprendre lundi et mardi.

L’Association des infirmières et infirmiers de St. Joseph, la section locale qui fait partie de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Illinois, prévoit de procéder à un vote d’autorisation de grève du mardi au jeudi. Le vote ne déclencherait pas une grève mais autoriserait les dirigeants syndicaux à déclencher une grève.

La sénatrice d’État Rachel Ventura, D-Joliet, a pris la parole lors de la conférence de presse, notant qu’elle portait le même t-shirt qu’elle portait il y a trois ans lorsqu’elle a rejoint des infirmières en grève sur la ligne de piquetage.

La sénatrice d’État Rachel Ventura, D-Joliet, faisait partie de plusieurs élus qui se sont prononcés en faveur des infirmières négociant une nouvelle convention collective à l’hôpital Ascension Saint Joseph – Joliet.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Ventura a souligné que Ascension Saint Joseph – Joliet était l’hôpital de Joliet et pour de nombreux résidents, dont elle, c’était un hôpital de quartier.

«À une époque où d’autres hôpitaux ont accordé d’énormes augmentations pour retenir leurs infirmières. notre hôpital a perdu des infirmières au profit de ces hôpitaux », a déclaré Ventura.

Ventura était l’un des nombreux élus qui se sont joints aux infirmières lors de l’événement.

D’autres comprenaient le maire de Joliet, Terry D’Arcy, quatre membres du conseil municipal et un membre du conseil du comté de Will.

Les infirmières qui se préparent à une autre confrontation contractuelle se préparent depuis des mois en sollicitant le soutien de la communauté pour leur cause.

Était également présent à la conférence de presse de jeudi Tony Seminary, agent commercial et organisateur de la section locale 179 des Teamsters basée à Joliet.

« Joliet est une ville syndicale », a déclaré Seminary. « Nous soutiendrons ces infirmières. Nous resterons aux côtés de nos infirmières jusqu’à ce que ce soit terminé.