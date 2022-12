Les infirmières britanniques lancent une grève historique, alors que les crises salariales et de dotation menacent le NHS

Londres

CNN

—



Les infirmières d’une grande partie du Royaume-Uni ont lancé une grève historique jeudi, alors qu’elles quittaient les hôpitaux et se dirigeaient vers des lignes de piquetage après plusieurs années de baisse de salaire et de normes en baisse, laissant le système de santé nationalisé du pays en état de crise.

Pas moins de 100 000 membres du Royal College of Nursing (RCN) – le plus grand syndicat infirmier du Royaume-Uni – mènent une action revendicative en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, dans la dernière et la plus sans précédent d’une vague de grèves qui a balayé la Grande-Bretagne cet hiver . Il s’agit de la plus grande grève des 106 ans d’histoire de la MRC.

Mais cela survient après plusieurs années de difficultés pour les employés du National Health Service (NHS) britannique, une institution vénérée mais assiégée qui est mise à rude épreuve en raison d’un manque de personnel, d’une demande exorbitante et d’un financement limité.

“Je suis devenue infirmière pour soigner des patients, et au fil des ans, ma capacité à fournir le niveau de soins que mes patients méritent a été compromise”, a déclaré Andrea Mackay, qui a travaillé comme infirmière pendant sept ans dans un hôpital du sud-ouest de l’Angleterre. CNN sur les raisons de sa grève jeudi.

“La réalité est que, chaque jour, des infirmières à travers le Royaume-Uni se rendent dans des hôpitaux en sous-effectif”, a déclaré Mackay. “Le NHS fonctionne depuis des années sur la compassion et la bonne volonté des infirmières … C’est insoutenable.”

“Il s’agit de payer au personnel ce qu’il vaut pour qu’il puisse payer les factures”, a déclaré à CNN Jessie Collins, une infirmière pédiatrique qui se prépare à rejoindre la grève, ajoutant que les pressions en matière de personnel ont paralysé le service des urgences dans lequel elle travaille régulièrement. de mes pires quarts de travail, j’étais la seule infirmière de 28 enfants malades… ce n’est pas sûr et nous ne pouvons pas fournir les soins dont ces enfants ont parfois besoin », a-t-elle déclaré.

Pamela Jones, sur la ligne de piquetage devant l’hôpital universitaire d’Aintree à Liverpool, a déclaré à PA Media : « Je fais grève aujourd’hui parce que j’ai été infirmière pendant 32 ans ; au cours de ces 32 années, les changements ont été astronomiques.

“Je suis vraiment désolée pour les jeunes filles qui essaient maintenant d’entrer dans le métier, elles doivent payer leur formation. Le public doit comprendre les pressions que tout le monde subit. Vous n’avez qu’à entrer dans A&E et voir les files d’attente, il n’y a pas de lits.

«Nous voulons sauver notre NHS, nous ne voulons pas qu’il disparaisse, et je pense que c’est la voie à suivre, c’est la seule façon de faire passer notre message. Nous ne voulons pas être ici. J’étais vraiment déchiré à l’idée de faire la grève parce que ce n’est pas quelque chose que j’aurais jamais pensé devoir faire de mon vivant, mais pourtant le gouvernement nous a poussés à faire ça.

Elle a ajouté: “J’espère que le gouvernement écoute, car aucun de nous ne veut être ici, nous voulons juste une augmentation de salaire équitable.”

Emma Sudol, infirmière au Bristol Royal Hospital for Children, a déclaré à PA Media comment depuis qu’elle avait obtenu son diplôme il y a trois ans, la situation s’était aggravée et a décrit les conditions de travail dans son service comme “effrayantes” et “dangereuses” pour le personnel et les patients.

“C’est vraiment effrayant. C’est effrayant pour nous parce que nos inscriptions sont en jeu et on nous met dans une position où ce n’est pas sûr », a déclaré Mme Sudol.

« Nous ne pouvons pas donner les soins que nous voulons ou devrions donner, et j’ai l’impression que c’est dangereux pour nous et c’est dangereux pour le public.

“En raison des conditions, plus de personnes quittent les soins infirmiers et ils ne les remplacent pas, donc le problème fait boule de neige.”

La grève se déroule sur deux jours – jeudi et mardi prochain – et tous les NHS Trust n’y participeront pas. Mais cela marque l’une des utilisations les plus dramatiques de l’action revendicative dans les 74 ans d’histoire du NHS et a intensifié le débat sur l’état des services publics britanniques.

La MRC demande une augmentation des salaires de 5 % par rapport à l’inflation au détail, ce qui, selon les chiffres actuels, équivaut à une hausse de 19 %, et demande au gouvernement de pourvoir un nombre record de postes vacants qui, selon elle, mettent en péril la sécurité des patients. Steve Barclay, secrétaire britannique à la Santé, a déclaré à CNN dans un communiqué plus tôt cette semaine que leur demande n’était “pas abordable”.

L’impasse fait suite à des années de différends sur le niveau de rémunération des employés du NHS. Le salaire des infirmières a chuté de 1,2% chaque année entre 2010 et 2017 une fois l’inflation prise en compte, selon la Health Foundation, une organisation caritative britannique qui milite pour une meilleure santé et des soins de santé. Pendant les trois premières de ces années, leur salaire a été gelé.

Le nombre de patients en attente de soins a quant à lui explosé, une tendance de plusieurs années qui a été exacerbée par la pandémie.

Selon la British Medical Association, un nombre record de 7,2 millions de personnes en Angleterre – plus d’un habitant sur huit – attendent actuellement un traitement. Il y a sept ans, ce chiffre était de 3,3 millions.

«Je travaille aux côtés d’incroyables (infirmières) qui sont arrivées tôt, sont parties tard, ont travaillé pendant les pauses et le déjeuner, ont accepté de venir pendant leurs jours de congé pour faire des heures supplémentaires pour s’assurer que leurs patients sont aussi en sécurité que possible, “, a déclaré Mackay à CNN.

“Je n’ai pas toutes les réponses et je comprends qu’il y a une limite à l’argent disponible, mais à moins que le gouvernement ne donne la priorité à la santé, à la sécurité des patients (et) au renforcement de la main-d’œuvre, le NHS va s’effondrer”, a-t-elle déclaré.

Le NHS, qui est gratuit au point de service, constitue un élément central de la psyché nationale britannique et le troisième rail de la politique du pays. Au cours des premières semaines de la pandémie de Covid-19, des milliers de Britanniques se sont tenus devant leur domicile pour applaudir les travailleurs du NHS, lors d’un rituel hebdomadaire défendu par le gouvernement.

Mais cela a depuis été critiqué comme un geste vide par des employés mécontents, qui affirment que les offres salariales du gouvernement au personnel n’ont pas représenté le même esprit.

Plus tôt cette année, la MRC a rejeté une offre du gouvernement d’augmenter le salaire des infirmières d’au moins 1 400 £ (1 707 $) par an, ce qui équivalait à une augmentation moyenne de 4,3 %, bien en deçà du taux d’inflation.

«J’ai soigné des patients qui se souviennent de la vie avant le NHS. Ils savent à quel point c’est précieux parce qu’ils ont vu ce qui s’est passé auparavant », a déclaré Mackay.

Le leader travailliste Keir Starmer a attaqué Rishi Sunak lors de la grève lors des questions au Premier ministre mercredi, lui disant que “tout le pays pousserait un soupir de soulagement” s’il arrêtait la grève en concluant un accord avec la MRC.

L’action revendicative était un “insigne de honte pour ce gouvernement”, a déclaré Starmer.

La plupart des infirmières participant à l’action de jeudi seront en grève pour la première fois de leur vie. Mais ils se joignent aux travailleurs des services publics britanniques pour quitter leur travail et exiger une augmentation des salaires et des conditions, alimentant une marée croissante de grèves sans précédent au Royaume-Uni depuis des décennies.

Les employés des chemins de fer, des bus, des autoroutes et des frontières britanniques entreprennent une action revendicative ce mois-ci, bloquant essentiellement diverses formes de voyage. Les enseignants, les postiers, les bagagistes et les ambulanciers paramédicaux doivent également faire grève en décembre.

Cela a laissé le gouvernement se démener pour répondre. Des membres des forces armées britanniques étaient formés pour conduire des ambulances et combattre les incendies en cas de grève, ont déclaré les ministres plus tôt ce mois-ci. Mardi, la Fédération de la police a déclaré qu’elle s’opposait à une demande visant à ce que des policiers conduisent des ambulances.

Et les syndicats ont menacé d’agir davantage au Nouvel An, alors qu’une crise du coût de la vie qui a assombri la Grande-Bretagne ces derniers mois devrait encore s’aggraver.

Au total, 417 000 journées de travail ont été perdues en raison de grèves en octobre, le mois le plus récent pour lequel des chiffres sont disponibles, selon l’Office for National Statistics (ONS). C’est le nombre le plus élevé pour un mois depuis 2011.

L’impact de ces grèves a conduit une partie des médias britanniques à raviver les souvenirs du soi-disant Winter of Discontent en 1978 et 1979, lorsque les manifestations ont paralysé le Royaume-Uni – bien que le niveau d’action industrielle de cette année ne représente qu’une fraction de ces mois. , où plusieurs millions de journées de travail ont été perdues.

Sunak a été accusé par les partis d’opposition de refuser de négocier de bonne foi avec les syndicats et de ne pas en faire assez pour empêcher la poursuite des grèves.

Mais les différends en cours sont une question épineuse pour les deux principaux partis. Les travaillistes – un parti ayant des liens historiques étroits avec les syndicats – marchent sur la corde raide, exhortant le gouvernement à faire plus mais refusant de soutenir explicitement les revendications des piqueteurs.