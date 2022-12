Les infirmières britanniques font grève pour la première fois et demandent un salaire plus élevé

LONDRES – Les infirmières de toute la Grande-Bretagne se sont mises en grève jeudi pour exiger une augmentation et de meilleures conditions de travail, la première grève de ce type par des infirmières dans l’histoire du vénéré National Health Service du pays.

Malgré des températures glaciales dans une grande partie de la Grande-Bretagne, les infirmières ont fait du piquetage devant un certain nombre d’hôpitaux au début de la grève de 12 heures. Portant des chapeaux et des gants et tenant des pancartes indiquant « Les pénuries de personnel coûtent des vies », ils ont appelé à des salaires plus élevés et à plus de travailleurs.

Les infirmières continueront de fournir les services les plus vitaux, tels que les unités de soins intensifs et la chimiothérapie, la dialyse et certains services pédiatriques, mais les soins médicaux non urgents seront beaucoup moins disponibles. Les hôpitaux et autres établissements de santé disent avoir essayé de gérer les horaires pour assurer la sécurité des patients pendant l’action.

La grève des infirmières fait partie d’une série d’actions revendicatives qui se déroulent dans toute la Grande-Bretagne ce mois-ci, alors que l’inflation fulgurante, la hausse des taux d’intérêt et la récession exercent une pression sur les travailleurs. Les employés des chemins de fer, les bagagistes des aéroports et les ambulanciers sont parmi les autres qui doivent organiser des débrayages au cours des prochaines semaines.