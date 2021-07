Les infections révolutionnaires au COVID-19 peuvent entraîner des symptômes à long terme: étude

Près de 3 % des travailleurs médicaux d’une nouvelle étude israélienne ont contracté le COVID-19 alors qu’ils étaient vaccinés, et 19 % d’entre eux présentaient encore des symptômes six semaines plus tard.

Bien que les vaccins n’aient jamais été censés être parfaits, les résultats soulèvent des questions quant à leur protection et suggèrent que même les personnes vaccinées pourraient ressentir des symptômes à long terme tels que la fatigue, le brouillard cérébral et l’essoufflement.

Le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a déclaré qu’il trouvait préoccupant – bien que non concluant – que les gens aient des symptômes persistants des semaines après être tombés malades.

« Il peut vraiment y avoir un risque ici, mais nous ne savons pas à quel point c’est un risque et à quel point c’est un problème », a-t-il déclaré.

La plupart des personnes de l’étude qui sont tombées malades présentaient des symptômes bénins et aucune n’a été hospitalisée.

Mais Jha a déclaré qu’il était troublé par le fait que des personnes jeunes et en bonne santé pourraient contracter des infections dites « révolutionnaires » quelques mois après la vaccination. Les scientifiques s’attendaient à ce que la protection diminue avec le temps, et ils s’attendaient à ce que les vaccins soient moins efficaces chez les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé préexistants. Mais ce n’est pas lui qui est tombé malade dans cette étude.

Le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré qu’elle n’était pas surprise qu’un certain nombre de travailleurs de la santé soient infectés après avoir été vaccinés parce qu’ils sont constamment exposés à des personnes malades.

« Il est logique pour moi que les travailleurs de la santé soient particulièrement sensibles aux infections à percée », a-t-elle déclaré par courrier électronique, « rendant les procédures d’atténuation (masquage universel) encore plus importantes dans les établissements de santé ».

La bonne nouvelle est qu’aucune des 39 personnes infectées n’a transmis le coronavirus à quelqu’un d’autre, selon l’étude publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine.

Les vaccins contre le coronavirus n’ont jamais été conçus pour protéger parfaitement les gens contre toutes les infections, a noté le Dr Eric Topol, un cardiologue qui a fondé et dirige le Scripps Research Translational Institute en Californie.

Il a déclaré que les vaccins actuels sont excellents pour prévenir les infections graves profondément dans les poumons, mais pas pour bloquer les infections des voies respiratoires supérieures. Ce qu’il faut, a-t-il dit, c’est un vaccin par pulvérisation nasale qui empêcherait le coronavirus de s’installer du tout.

Topol a déclaré qu’il souhaitait que le gouvernement fédéral ait donné la priorité à un vaccin nasal avec des injections. « Cela aurait été la combinaison parfaite », a-t-il déclaré.

Certains chercheurs pensaient que les vaccins réduiraient les charges virales et que les personnes ayant une charge virale plus faible seraient moins susceptibles d’avoir des symptômes persistants. Topol a déclaré que la nouvelle étude remet cela en question.

« Ceux qui sont vaccinés ont tout fait correctement, mais certains vont passer à long COVID, et c’est vraiment regrettable », a-t-il déclaré.

L’étude a suivi environ 1 500 travailleurs de la santé israéliens pendant quatre mois après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Toute personne testée positive plus de 11 jours après la deuxième dose était considérée comme un cas révolutionnaire.

Trente-neuf personnes – 2,6% du total – ont été diagnostiquées avec le virus. L’un était immunodéprimé; les autres étaient en bonne santé, y compris des infirmières, des préposés à l’entretien et quelques médecins.

Les 37 personnes pour lesquelles des données étaient disponibles ont été infectées par une personne non vaccinée, généralement à leur domicile.

Les deux tiers présentaient des symptômes bénins; le reste n’en avait pas du tout.

Six semaines après leur diagnostic, 19 % ont déclaré avoir encore au moins un symptôme : perte d’odorat, toux, fatigue, faiblesse, difficultés respiratoires ou douleurs musculaires. Neuf employés – 23 % – n’étaient pas en assez bonne santé pour reprendre le travail après 10 jours de quarantaine obligatoire. L’un n’y était pas retourné après six semaines.

La plupart avaient la variante alpha du virus, qui est plus contagieuse que la version originale, mais moins infectieuse que la variante delta qui représente désormais la plupart des cas aux États-Unis.

On ne sait pas si le delta est plus dangereux en plus d’être plus contagieux, a déclaré Jha.

« Les preuves sont vraiment, vraiment mitigées quant à savoir si delta est plus virulent. Je peux vous indiquer certaines études qui soutiennent que c’est le cas et d’autres études qui soutiennent que ce n’est pas le cas, mais aucune d’entre elles n’est particulièrement définitive », a-t-il déclaré.

Topol a déclaré que la meilleure protection est de se faire vacciner et de pratiquer des mesures sociales comme le port d’un masque.

« Ne faites pas le test de stress delta. Gardez un masque », a-t-il déclaré. « Avec le vaccin, vous pouvez être confiant, mais vous ne pouvez pas être confiant à 100%. »

