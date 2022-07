Les infections résistantes aux médicaments dans les hôpitaux ont grimpé en flèche pendant la pandémie, selon le CDC

Le CDC a déclaré que les épidémies d’infections résistantes aux médicaments étaient probablement encouragées par une pénurie nationale de masques faciaux, de gants et de blouses – l’armure vitale qui protège les agents de santé et aide à limiter la propagation des agents pathogènes lorsqu’ils se déplacent d’une pièce à l’autre. En raison du manque de personnel et des services débordés dans de nombreux hôpitaux, les spécialistes du contrôle des infections ont souvent été réaffectés pour fournir des soins de base aux patients plutôt que de s’acquitter de leurs tâches habituelles de promotion de l’utilisation appropriée des antibiotiques, du lavage des mains et d’autres mesures de sécurité, selon le rapport.

“Ces revers peuvent et doivent être temporaires”, a déclaré le Dr Rochelle P. Walensky, directrice du CDC, dans un communiqué accompagnant le rapport. “La pandémie de Covid-19 l’a clairement montré – la prévention est la préparation. Nous devons préparer nos systèmes de santé publique à lutter simultanément contre plusieurs menaces. »

Les responsables fédéraux étaient particulièrement préoccupés par la propagation accrue de certains des agents pathogènes les plus dangereux. Ils ont trouvé un pic de 78% des infections à Acinetobacter, une bactérie résistante à l’antibiotique carbapénème et qui se propage souvent chez les patients en soins intensifs, et une augmentation de 60 % de Candida auris, un champignon mortel qui traque souvent les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée.

L’analyse met en évidence ce que les experts en santé publique ont longtemps décrit comme une pandémie à évolution lente. Plus de 700 000 personnes dans le monde meurent chaque année d’infections qui ne répondent plus aux médicaments antimicrobiens, et les experts de la santé avertissent que le nombre de morts pourrait grimper à 10 millions d’ici 2050 sans un effort concerté pour réduire la surutilisation des antibiotiques et développer de nouveaux médicaments .