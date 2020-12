TOKYO – Le nombre de nouvelles infections à coronavirus dans la capitale japonaise a dépassé les 600 en un jour pour la première fois.

Les experts du groupe de travail sur les virus de Tokyo affirment que la flambée des infections a imposé un fardeau supplémentaire aux hôpitaux, rendant difficile pour beaucoup d’entre eux de traiter les patients ordinaires.

Tokyo a signalé 602 nouveaux cas jeudi, tandis que le décompte quotidien pour l’ensemble du pays était de 2810. Le Japon a signalé 168 573 infections depuis le début de la pandémie, avec 2 465 décès.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, exhorte les résidents à éviter les sorties non essentielles, en particulier les personnes âgées et leurs familles. Tokyo a émis une demande de fermeture anticipée des débits de boissons jusqu’au 17 décembre.

L'ÉPIDÉMIE DE VIRUS:

Environ 50% des Américains prendront le nouveau vaccin contre le coronavirus, selon l’enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Environ 25% des adultes américains ne savent pas s’ils veulent se faire vacciner, adoptant une approche attentiste.

Les organismes de réglementation de la santé du Canada approuvent le vaccin de Pfizer, quelques jours avant une éventuelle approbation aux États-Unis. Santé Canada indique que 249 000 doses du vaccin fabriqué par le fabricant américain Pfizer et l’Allemagne BioNTech arriveront ce mois-ci et seront administrées en quelques jours.

VOICI CE QUI SE PASSE D'AUTRE:

NEW DELHI – L’Inde a signalé 31 521 infections à coronavirus nouvellement confirmées au cours des dernières 24 heures, chutant à un peu plus d’un tiers du niveau maximal observé à la mi-septembre.

Les cas d’un jour en Inde sont restés inférieurs à 50 000 pendant plus d’un mois.

Le ministère de la Santé a également signalé 412 décès jeudi, portant le nombre total de décès en Inde à 141 772.

Le ministère indien de la Santé a déclaré que certains vaccins contre le coronavirus devraient recevoir des licences dans les prochaines semaines. Il a esquissé un premier plan pour vacciner 300 millions de personnes.

Trois sociétés de vaccins ont demandé une approbation précoce en Inde: le Serum Institute of India, qui a été autorisé à fabriquer le vaccin AstraZeneca, Pfizer Inc., et le fabricant indien Bharat Biotech.

AUSTIN, Texas – Un responsable de l’État du Texas qui a critiqué les mesures ordonnées par le gouverneur Greg Abbott dans le but de ralentir la pandémie de coronavirus a déclaré qu’il avait été testé positif au virus.

Le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, faisait partie des quelque 200 personnes qui se sont rassemblées devant la maison d’Abbott en octobre pour protester contre ses ordres en cas de pandémie, y compris un mandat de masque continu à l’échelle de l’État et des verrouillages.

Dans un communiqué mercredi, Miller, 65 ans, a déclaré qu’il était en quarantaine dans son ranch.

Dans ses mots: «Je ne me sens pas au mieux, mais j’ai survécu à des blessures de rodéo, à des fractures, à une chirurgie de la hanche, du genou et de l’épaule, au virus du Nil occidental et au cancer, et je vais aussi vaincre cela.

NATIONS UNIES – Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, déclare que le «nationalisme vaccinal» évolue «à toute vitesse». Il dit que cela laisse les gens des pays en développement du monde entier regarder les préparatifs pour le déploiement des vaccinations contre le coronavirus dans certains pays riches et se demander si et quand ils seront vaccinés.

Le chef de l’ONU a appelé à plusieurs reprises à ce que les vaccins soient traités comme «un bien public mondial» accessible à tous sur la planète, et il a lancé un appel mercredi pour 4,2 milliards de dollars dans les deux prochains mois pour un programme de l’Organisation mondiale de la santé pour acheter et livrer des vaccins contre le virus pour les plus pauvres du monde.

Le Royaume-Uni et la Russie vaccinent déjà les gens. Aux États-Unis, le vaccin Pfizer pourrait obtenir un feu vert pour une utilisation d’urgence dans les prochains jours. Le vaccin a été approuvé par le Canada mercredi.

Guterres dit que «ce que nous constatons aujourd’hui est un effort énorme de la part de plusieurs pays afin de garantir des vaccins pour leurs propres populations».

HONOLULU – Hawaï mettra à pied plus de 10000 agents de l’État deux jours par mois pour équilibrer le budget de l’État alors que les recettes fiscales diminuent en raison de la pandémie de coronavirus.

Le gouverneur David Ige a déclaré mercredi que les congés prendraient effet le 1er janvier et réduiraient les dépenses salariales de 9,2%. Le gouverneur dit que lui et les membres de son cabinet bénéficieront du même pourcentage de réduction de salaire.

Les infirmières, les pompiers, les gardiens de prison et les autres personnes dont le travail implique des opérations 24 heures sur 24 ne seront pas obligés de quitter. Les employés des aéroports et des ports dont le salaire est couvert par des fonds fédéraux ne seront pas non plus congédiés. Environ 4 600 employés entrent dans cette catégorie d’exonération.

AUSTIN, Texas – Pour un deuxième jour cette semaine, les hospitalisations de personnes atteintes du coronavirus au Texas ont dépassé 9000.

Les services de santé du département d’État du Texas ont déclaré que 9053 avaient été hospitalisés mercredi. L’Etat a signalé 9 028 hospitalisations mardi.

La semaine dernière, c’était la première fois que le Texas dépassait le nombre quotidien de 9 000 hospitalisations depuis une épidémie mortelle d’été.

Les chercheurs de l’Université Johns Hopkins affirment que le nombre de morts au Texas est de plus de 23 000, le deuxième plus élevé du pays.

WASHINGTON – La fondatrice du consortium Black Doctors COVID-19 se dit préoccupée par la disponibilité de vaccins potentiels contre les coronavirus.

Le Dr Ala Stanford a déclaré mercredi que «quiconque a besoin d’un test ne peut pas passer un test. Donc, je suis préoccupé par la disponibilité des vaccins. »

Elle dit qu’il est important que les vaccins soient reçus par les gens «qui vont travailler tous les jours en contact avec le public, les ramènent chez eux dans leurs communautés et les transmettent». Elle recommande que les hôpitaux «soient tenus d’avoir en place un programme d’éducation culturellement compétent» sur les vaccins potentiels.

La Food and Drug Administration des États-Unis décidera d’approuver ou non un vaccin Pfizer d’ici quelques jours. S’il est approuvé, les premiers bénéficiaires sont probablement des travailleurs de la santé et des résidents de maisons de soins infirmiers.

LOS ANGELES – Le directeur de la santé généralement stoïque du comté de Los Angeles est devenu ému en décrivant «une augmentation dévastatrice des décès», avec un total de 8 075 morts.

Barbara Ferrer a déclaré mercredi que cette semaine, le comté avait enregistré une moyenne de 43 décès par jour – contre environ 12 par jour à la mi-novembre.

Ferrer a retenu ses larmes en qualifiant les morts de «perte incalculable pour leurs amis, leur famille et la communauté».

Les hôpitaux de Los Angeles font face à une augmentation du nombre de patients COVID-19, avec de nouvelles admissions courant près de 500 par jour. Les responsables prévoient que ce nombre passera à 700 par jour la semaine prochaine.

JACKSON, Mississippi – Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, défend sa décision d’organiser des fêtes de Noël au palais du gouverneur après avoir averti à plusieurs reprises les gens d’éviter les rassemblements sociaux alors que les cas de coronavirus augmentent dans l’État.

Reeves a déclaré mercredi qu’il avait invité sa famille, ses amis et des représentants de l’État aux multiples fêtes, mais il s’attend à ce que beaucoup choisissent de ne pas y assister.

Le gouverneur a souvent dit aux gens de ne pas organiser de rassemblements car le virus se propage. Il a publié mercredi un nouveau décret qui limite les rassemblements sociaux dans tout l’État à 10 personnes à l’intérieur et 50 à l’extérieur lorsque la distanciation sociale n’est pas possible et a émis un mandat de masque pour toutes les écoles du Mississippi et pour 61 des 82 comtés avec le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus .

SACRAMENTO, Californie – La grande région de Sacramento sera placée cette semaine sous les règles de coronavirus les plus restrictives de Californie, car la capacité des unités de soins intensifs des hôpitaux est tombée en dessous de 15%.

La région des 13 comtés englobant la capitale de l’État a une capacité de soins intensifs de 14,3% et devra faire face à une commande régionale de séjour à domicile jeudi à 23 h 59, selon le site Web du département d’État de la Santé publique.

En vertu des restrictions, les restaurants doivent cesser de manger en plein air, les entreprises de soins personnels telles que les barbiers doivent fermer et le nombre de personnes autorisées à l’intérieur des magasins est réduit. Les résidents sont priés de rester à la maison sauf pour les activités essentielles.

Les immenses régions de la Californie du Sud et de la vallée de San Joaquin sont déjà dans la catégorie la plus stricte, et plusieurs comtés de la région de la baie de San Francisco ont choisi de mettre en œuvre leurs propres commandes volontaires indépendamment de l’État. L’État est divisé en cinq régions aux fins de déterminer les niveaux de restriction en fonction de la capacité de l’USI.

NEW YORK – Une étude réalisée en Italie est considérée comme une preuve supplémentaire que le virus COVID-19 s’est peut-être propagé à la fin de l’automne 2019, avant qu’une épidémie ne soit signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine.

Les chercheurs ont identifié la nouvelle infection à coronavirus dans un échantillon prélevé début décembre sur un garçon de 4 ans vivant près de Milan. Le garçon a développé une toux et d’autres symptômes pour la première fois en novembre, des mois avant que les cas de COVID ne soient identifiés en Italie.

Dans l’étude, les chercheurs sont retournés et ont examiné des échantillons d’écouvillon de fond de gorge qui avaient été prélevés sur 39 patients entre septembre et février. Un du garçon a été testé positif pour le nouveau coronavirus.

Les chercheurs ont noté que l’enfant italien avait développé des symptômes de rhume et de grippe en novembre, puis une éruption cutanée semblable à la rougeole au début de décembre. Mais ils ne détaillent pas où l’enfant avait été ou qui avait été autour.

Des scientifiques de l’Université de Milan ont dirigé l’étude et la revue médicale Emerging Infectious Diseases l’a mise en ligne cette semaine. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis publient le journal, mais il est indépendant du point de vue de la rédaction de l’agence.

ANKARA, Turquie – Le ministre turc de la Santé a déclaré que son pays n’avait pas l’intention de rendre obligatoire la vaccination contre le nouveau coronavirus mais travaillera pour convaincre le public de la sécurité des vaccins.

S’adressant aux journalistes à la suite d’une réunion du conseil consultatif scientifique du pays mercredi, Fahrettin Koca a également déclaré que les personnes qui avaient contracté le virus au cours des quatre à six derniers mois, les enfants et les femmes enceintes ne seraient pas vaccinés.

La Turquie a commandé 50 millions de doses du vaccin développé par la société chinoise Sinovac Biotech, la première livraison devant arriver dans les prochains jours. La Turquie est également engagée dans des négociations pour obtenir d’autres vaccins et espère qu’un vaccin turc sera prêt à être utilisé en avril.

La Turquie connaît une augmentation des infections avec des cas confirmés de COVID-19 oscillant au-dessus de 30000 par jour. Le nombre de morts dans le pays depuis mars a dépassé 15 000 morts.

Le gouvernement évaluera l’efficacité des couvre-feux récemment imposés le week-end et le soir avant de décider d’imposer des verrouillages plus stricts, a déclaré le ministre.

Koca a déclaré qu’un total de 216 agents de santé sont décédés depuis le début de l’épidémie.