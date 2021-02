Une preuve supplémentaire que la vague hivernale de Covid est en retrait est apparue aujourd’hui alors que les données officielles ont montré que le nombre de personnes infectées a diminué de 16% la semaine dernière et qu’une étude majeure a signalé 30% de cas symptomatiques en moins.

Un rapport du Bureau des statistiques nationales publié aujourd’hui estime que 846900 personnes en Angleterre ont attrapé le virus au cours de la dernière semaine de janvier, soit l’équivalent d’une personne sur 65, contre 1,01 million les sept jours précédents (16%).

Le taux d’infection est resté le plus élevé à Londres, où une personne sur 50 était infectée par le virus, contre une sur 35 la semaine précédente, et la capitale a été suivie de près par les Midlands de l’Est, du Nord-Ouest et de l’Ouest, où il était de un sur 55.

C’est la première fois depuis Noël, lorsque la deuxième vague commençait à décoller à Londres et dans le sud-est, que l’ONS estime que moins d’un million de personnes à travers l’Angleterre contractaient la maladie chaque semaine.

Bien que les infections continuent de baisser dans toutes les régions, le rythme auquel elles diminuent semble s’être stabilisé dans le Yorkshire, les West Midlands et l’est de l’Angleterre.

On craint que la variante super-infectieuse de Kent, que l’on pense être au moins 50% plus transmissible que la souche originale et 30% plus mortelle, rend les verrouillages moins efficaces.

L’ONS estime qu’environ une personne sur 70 était porteuse du virus au Pays de Galles la semaine dernière, une sur 65 en Irlande du Nord et une sur 115 en Écosse.

Pendant ce temps, l’étude Covid Symptom Study du King’s College de Londres estime que 20 360 Britanniques ont souffert de la maladie chaque jour la semaine dernière, en baisse de 29% par rapport aux 28 645 la semaine précédente. Les infections quotidiennes ont chuté de 70% depuis le pic du jour de l’An, lorsque les chercheurs estiment qu’il y avait 69 000 nouveaux cas chaque jour.

Cela signifie que les infections sont maintenant au même niveau qu’elles étaient lorsque l’Angleterre est sortie de son deuxième arrêt national à la fin du mois de novembre. Le professeur Tim Spector, qui dirige l’étude, a déclaré que le pays «faisait de bons progrès».

Selon l’étude, seule une personne sur 170 au Royaume-Uni a actuellement un Covid symptomatique, bien que cela ne prenne pas en compte la grande proportion de personnes infectées qui ne tombent pas malades.

Cela vient sur le dos d’une multitude de statistiques officielles qui indiquent toutes que la deuxième vague a dépassé son sommet – les chiffres d’hier ont montré que la pression dans les soins intensifs et les hôpitaux diminue, les décès sont en baisse d’un quart en une semaine et les cas dans les maisons de soins ont diminué de moitié.

Maintenant que 10 millions de Britanniques les plus vulnérables ont eu leur première injection de vaccin Covid, et avec le pays sur la bonne voie pour en injecter 5 millions de plus dans les 10 prochains jours, les cas, les décès et les hospitalisations devraient plonger davantage.

Comme tous les chiffres indiquent une diminution de l’épidémie, il y a maintenant une dispute sur le moment où le verrouillage devrait commencer à être considérablement assoupli, certains ministres et le SAGE appelant à ce que les cas soient davantage écrasés avant que les restrictions ne disparaissent.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a exhorté aujourd’hui le numéro 10 à ne pas assouplir les restrictions avant de porter les infections à 1000 par jour – et les conseillers du SAGE ont résisté aux appels pour assouplir les mesures prématurément.

Le mélange de sports et de plein air sera le premier à revenir après les écoles à partir du 8 mars

Le professeur Spector, épidémiologiste chez King’s et scientifique principal de l’application ZOE COVID Symptom Study, a déclaré: « Nous faisons de bons progrès contre ce virus, avec 10 millions de vaccinations effectuées et des cas en baisse de 70% depuis le pic au début de la an.

« En plus de cela, nous constatons également une baisse des admissions à l’hôpital pour COVID.

«Mais ce n’est pas le moment d’hésiter. Nous sommes maintenant au même niveau de nouveaux cas que lorsque nous sommes sortis du lock-out fin novembre, la différence étant que notre NHS est surchargé et que les taux de mortalité sont toujours élevés.

« Il est important de noter que nous devons encore donner aux vaccins quelques semaines de plus pour faire effet et réduire les cas. Si, comme espéré, ces tendances se poursuivent, je pense que nous devrions maintenant chercher à ramener les enfants dans les salles de classe plus tôt, donc la vaccination des enseignants serait ma prochaine priorité.

En panne, il y aurait près de 17 000 nouveaux cas symptomatiques chaque jour en Angleterre, 1 827 en Écosse, 1 594 au Pays de Galles et 182 en Irlande du Nord, selon l’étude du roi.

En Angleterre, Londres enregistre toujours le volume d’infections le plus élevé, avec 3 609 nouveaux cas quotidiens, suivie du sud-est avec 2 601 cas. Les deux régions ont été les premières à être touchées par des épidémies de la variante de Kent hautement infectieuse.

Pendant ce temps, le gouvernement a révélé aujourd’hui qu’il s’attend à avoir vacciné tous les plus de 50 ans avant le 6 mai alors que Boris Johnson trace une voie vers la liberté.

Le Cabinet Office a divulgué le calendrier en confirmant que les élections en Angleterre auront lieu à cette date – invoquant le fait que les neuf premiers groupes auront reçu des coups comme une raison pour laquelle il peut « poursuivre ces sondages avec confiance ».

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a refusé à plusieurs reprises de donner un calendrier pour l’achèvement de la première phase du déploiement – totalisant 32 millions de personnes – lors d’entretiens hier.

Mais le gouvernement a déclaré aujourd’hui: « Le programme de vaccination du Royaume-Uni devrait avoir atteint les neuf cohortes prioritaires d’ici mai, ce qui signifie que le gouvernement peut s’engager à poursuivre ces sondages avec confiance – et maintenir le choix des électeurs entre voter en personne ou à distance. ».

Cependant, la nouvelle devrait alimenter la pression des conservateurs pour accélérer l’assouplissement du verrouillage. Le chef du Covid Recovery Group, qui compte 70 membres, a appelé à la levée totale des restrictions une fois que tous les plus de 50 ans se sont vu proposer des doses.

Alors que l’optimisme monte quant au programme de vaccination, le PM se prépare à ramener le mixage et le sport en plein air une fois que les enfants seront de retour à l’école à partir du 8 mars, avec l’espoir d’un « retour rapide à la normale » en avril et mai.

Une source de Whitehall a déclaré: « Si le programme de vaccination se déroule comme nous le pensons, vous commencerez à voir un retour assez rapide à la normale en avril et mai. »

Selon le Times, les sports d’équipe et les sports en solo pourraient avoir le feu vert pour reprendre dans les semaines du 8 mars – le jour où les élèves sont censés retourner en classe.

La socialisation en plein air pourrait également être autorisée à peu près au même moment, reflétant le consensus scientifique selon lequel le coronavirus a plus de mal à se propager à l’air frais.

Le plan directeur du Premier ministre – qui doit être officiellement dévoilé le 22 février – fixera également des dates pour les magasins et les pubs non essentiels, qui ont été fermés depuis l’entrée en vigueur du troisième verrouillage national en janvier, pour enfin rouvrir.

M. Johnson serait également désireux de réviser les règles complexes qui obligeaient les amateurs de pub dans certaines régions à commander un « repas copieux » avec de l’alcool, ce qui a suscité le mépris lorsque les ministres ont été forcés de préciser qu’un œuf de scotch comptait.