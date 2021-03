L’Inde a jusqu’à présent administré au moins une dose d’un vaccin Covid à plus de 30 millions de personnes depuis janvier, en commençant par les employés de la santé et les travailleurs de première ligne. Depuis lors, il a élargi ces catégories à toute personne âgée de plus de 60 ans et à celles de plus de 45 ans souffrant d’une maladie préexistante.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy