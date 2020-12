Publicité

Le nombre d’infections à coronavirus en Angleterre a chuté de près de moitié lors du verrouillage de novembre, passant de 47700 par jour à 25700, ont confirmé les données officielles aujourd’hui.

Un rapport hebdomadaire de l’Office for National Statistics a estimé qu’un total de 521 300 personnes étaient porteuses du virus en Angleterre le 28 novembre, contre 665 000 deux semaines plus tôt.

Les données prouvent que la deuxième vague du pays est en retrait et que le verrouillage a fonctionné. Les mesures nationales ont été levées mercredi cette semaine alors que le pays est revenu à son système local à trois niveaux.

Des estimations séparées produites par l’étude des symptômes de Covid suggèrent qu’il n’y a maintenant que 15 845 personnes développant des symptômes de coronavirus chaque jour en Angleterre, contre un pic de 44 000 à la fin du mois d’octobre.

Le professeur Tim Spector, l’épidémiologiste du King’s College qui dirige cette étude, qui est basée sur les données d’une application mobile publique, a déclaré que les signes étaient « encourageants », ajoutant: « Nous sommes maintenant [at] moins de la moitié du pic de la deuxième vague que nous avons vu en octobre.

Les conseillers gouvernementaux sur le SAGE devraient publier cet après-midi leur estimation mise à jour du taux R, ce qui devrait renforcer les preuves que l’épidémie britannique a considérablement diminué en novembre. La semaine dernière, le panel a déclaré que le R – qui est antidaté d’environ une quinzaine de jours – se situait entre 0,9 et 1,0 et qu’il devrait encore baisser.

La bonne nouvelle intervient alors que le Royaume-Uni s’apprête à devenir le premier pays au monde à commencer à vacciner les gens contre Covid-19 la semaine prochaine après que les régulateurs des médicaments ont donné le feu vert pour un vaccin développé par les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech. Les premières doses ont été livrées sur le sol britannique hier via un convoi de camions en provenance de Belgique.

Le programme de tests de masse de l’ONS, qui a pris les résultats de 217 411 écouvillons au cours des deux semaines précédant le 28 novembre, a révélé que 0,96% des personnes étaient testées positives.

Cela équivaut à environ une personne sur 105 et c’est la première fois que le taux de positivité est inférieur à 1% depuis début octobre.

Les cas sont toujours les plus élevés dans le nord de l’Angleterre. Dans le Yorkshire et le Humber, qui a été le plus touché lorsque le pays est sorti du verrouillage, 1,7% des personnes ont été testées positives – une sur 59.

Le nord-est, le nord-ouest, les East Midlands et les West Midlands affichaient tous des taux supérieurs à la moyenne anglaise, qui était exactement de 1%.

Les régions du sud avaient toutes des taux de tests positifs plus faibles, avec le plus bas dans l’est de l’Angleterre où il était de 0,4 pour cent.

Les experts de l’ONS ont écrit dans leur rapport: «Au cours de la semaine la plus récente, le pourcentage de personnes testées positives a diminué dans toutes les régions, à l’exception du Nord-Est; les taux sont les plus élevés dans le nord-est, le nord-ouest et le Yorkshire et le Humber ».

L’étude distincte sur les symptômes de Covid, dirigée par la société de technologie de la santé ZOE et les chercheurs du King’s College London, prédit que le taux de R est de 0,8 à travers le Royaume-Uni et que les cas les plus quotidiens apparaissent à Londres, avec 3379 par jour dans les deux semaines. au dernier dimanche 29 novembre.

Il crée des estimations à l’aide des résultats de test autodéclarés et des symptômes d’un million d’utilisateurs de l’application Covid Symptom Tracker. L’équipe suggère qu’il y a actuellement environ 40000 personnes au Royaume-Uni atteintes de Covid-19 symptomatique.

L’épidémiologiste du King’s College et chef du projet, le professeur Tim Spector, a déclaré aujourd’hui: « Il est encourageant de voir que les taux continuent de baisser dans la majeure partie du Royaume-Uni, et nous sommes maintenant en dessous de 21000 cas, soit moins de la moitié du pic de la deuxième vague que nous vu en octobre.

« Cependant, même si nous constatons également une baisse constante des admissions maintenant, il est important que nous ne soyons pas complaisants.

«Même si le Royaume-Uni commencera le déploiement du vaccin la semaine prochaine, beaucoup d’entre nous n’en recevront pas avant quelques mois, il est donc vraiment important pour le NHS de garder les chiffres bas et sous contrôle.