Les infections graves à streptocoque du groupe A chez les enfants pourraient augmenter en raison de virus évitables par la vaccination, selon les médecins

Quatre enfants de moins de 10 ans en Colombie-Britannique sont décédés depuis la mi-décembre des suites d’une grave infection bactérienne qu’ils ont contractée en même temps que des virus respiratoires, soulignant la gravité de la récente augmentation des cas de cette maladie rare chez les patients pédiatriques à travers le pays.

Ce mois-ci, un rapport de Santé publique Ontario a indiqué une augmentation significative des infections invasives à streptocoques du groupe A (SGAi), soulignant qu’entre octobre et fin décembre, il y a eu 540 cas dans la province, dont six décès chez des personnes de moins de 18 ans.

Les experts médicaux estiment que ce chiffre croissant pourrait être le résultat d’une augmentation de la grippe et d’autres maladies respiratoires affectant les enfants, ce qui souligne la nécessité d’améliorer les taux de vaccination et de prendre d’autres mesures de protection.

Jeudi, les responsables de la santé de la Colombie-Britannique ont déclaré qu’il y avait eu 60 cas d’iGAS chez des personnes de moins de 20 ans dans la province l’année dernière, soit le triple du nombre signalé l’année précédente. Sur les quatre enfants décédés récemment, deux avaient récemment reçu un diagnostic de grippe, tandis que deux étaient porteurs du métapneumovirus humain, un autre virus respiratoire.

Les maladies virales affaiblissent les défenses de l’organisme, facilitant ainsi l’entrée de bactéries nocives, a déclaré Caroline Quach-Thanh, infectiologue pédiatrique et microbiologiste médicale au CHU Sainte-Justine de Montréal.

«Nous constatons beaucoup plus d’infections virales qui ouvrent la porte à des surinfections bactériennes», a déclaré le Dr Quach-Thanh, également professeur à l’Université de Montréal.

Les bactéries streptocoques du groupe A provoquent généralement des maladies bénignes, telles que des infections cutanées ou une angine streptococcique. Mais dans de rares cas, la bactérie devient invasive, c’est-à-dire qu’elle pénètre dans la circulation sanguine ou dans les tissus profonds, où elle peut causer de graves dommages. La majorité des personnes atteintes du SGA doivent être hospitalisées et entre 5 et 15 pour cent des personnes en meurent. Les infections streptococciques graves peuvent provoquer diverses maladies, notamment la méningite, la pneumonie, le syndrome de choc toxique et la maladie carnivore.

Upton Allen, chef de la division des maladies infectieuses à l’Hôpital pour enfants malades de Toronto, a déclaré que lui et ses collègues discutaient de la possibilité que la propagation accrue de la grippe, du virus respiratoire syncytial et d’autres infections puisse être responsable de ces changements.

« Il est possible que les enfants, en raison du confinement imposé pendant la COVID, n’aient pas eu l’occasion d’être exposés à une variété de virus et, par conséquent, n’aient pas bénéficié du degré de protection restant qu’ils auraient obtenu à l’origine lorsqu’ils J’ai été infecté d’une saison à l’autre », a déclaré le Dr Allen.

Alors que les personnes âgées constituent l’un des groupes les plus à risque de contracter le SGAi, aux côtés des personnes atteintes de maladies chroniques ou d’autres affections compromettant leur réponse immunitaire, les experts médicaux affirment que le taux d’infections semble augmenter le plus rapidement chez les enfants.

Joanne Langley, chef de la division des maladies infectieuses et professeure au département de pédiatrie de l’Université Dalhousie à Halifax, a déclaré qu’elle croyait également qu’il était possible que la récente augmentation de la propagation des virus respiratoires conduise à des infections streptococciques plus invasives chez les enfants.

« Nous savons que les infections des voies respiratoires supérieures vous exposent à des risques », a déclaré le Dr Langley.

Le Dr Allen a déclaré que plusieurs symptômes pourraient indiquer le SGAi, comme une fièvre qui dure plus de cinq jours ; de la fièvre et une éruption cutanée qui ressemble à du papier de verre ; fièvre chez les nourrissons de moins de trois mois ; léthargie ou difficulté à réveiller un enfant; ou des difficultés respiratoires. N’importe lequel de ces symptômes devrait déclencher une visite aux urgences, a-t-il déclaré.

Le Dr Langley et d’autres experts notent que la varicelle en particulier s’accompagne d’un risque accru d’iSGA, car la multitude de plaies ouvertes sur le corps d’un individu représentent toutes des portes d’entrée possibles pour les bactéries nocives.

Le Dr Langley a déclaré qu’elle souhaite que les familles comprennent le lien entre la maladie virale et les infections streptococciques graves afin qu’elles puissent prendre des mesures pour se protéger et protéger leurs enfants, par exemple en se faisant vacciner.

« Cela souligne l’importance de ces deux programmes de vaccination, contre la grippe et la varicelle. Nous savons que les infections invasives à streptocoques sont des conséquences de ces infections virales et la vaccination permettra d’éviter cela. »

Les taux de vaccination des enfants ont chuté pendant la pandémie, à mesure que les programmes de vaccination de routine ont été perturbés et que la désinformation sur les vaccins s’est répandue. Le Canada ne dispose pas d’un registre national des vaccins et de nombreuses provinces n’ont pas mis à jour leurs données accessibles au public sur la couverture vaccinale.

Mais en Ontario, le taux de vaccination contre la rougeole chez les enfants de sept ans est tombé à 52,5 pour cent au cours de l’année scolaire 2021-2022, contre 85 pour cent pour l’année scolaire 2019-20. Pour le vaccin contre la varicelle, la couverture chez les enfants de sept ans est tombée à 49 pour cent au cours de l’année 2021-22, contre 82 pour cent en 2019-20.

Bien que le Canada n’ait connu aucune épidémie importante de rougeole ou de varicelle, le Dr Quach-Thanh a déclaré que des virus comme la grippe, qui se propagent en grand nombre, jouent probablement un rôle.

« La seule chose que vous pouvez faire est de vous tenir au courant des vaccinations de base des enfants », a-t-elle déclaré. « En dehors de cela, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour prévenir les infections invasives à streptocoques du groupe A. Je pense que c’est ce qui fait peur à beaucoup de parents.