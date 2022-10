Les infections fongiques «ont considérablement augmenté» pendant la pandémie de COVID alors que l’OMS révèle une liste de champignons menaçant la santé | Nouvelles du monde

Les infections fongiques “ont considérablement augmenté” parmi les patients hospitalisés pendant la pandémie de COVID, déclare l’Organisation mondiale de la santé en publiant sa toute première liste de champignons posant la plus grande menace pour la santé humaine.

La Le rapport de l’OMSdécrivant les “agents pathogènes prioritaires” fongiques, a averti que certaines souches sont de plus en plus résistantes aux médicaments et se répandent de plus en plus.

Seuls quatre types de traitements existent, avec très peu de nouvelles options en cours de développement, a-t-il déclaré.

Le changement climatique signifie que l’incidence et la portée géographique des agents pathogènes augmentent, tandis que la résistance est en partie motivée par la surutilisation des antifongiques dans l’agriculture, selon l’OMS.

Les personnes les plus à risque d’infections fongiques invasives sont celles atteintes de cancer, de VIH/sida, de greffes d’organes, de maladies respiratoires chroniques et d’infection tuberculeuse post-primaire, a-t-il averti.

La liste des agents pathogènes fongiques prioritaires de l’OMS comprend 19 champignons qui représentent la plus grande menace pour la santé publique.

La liste sépare les agents pathogènes en trois catégories – priorité critique, élevée et moyenne – en fonction de leur impact potentiel et des données sur leur risque de résistance.

Candida auris, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus et Candida albicans sont classés dans le groupe « critique » le mieux classé.

Candida auris est très résistante aux médicaments et a provoqué un certain nombre d’épidémies dans les hôpitaux du monde entier. Il s’agit d’une infection fongique émergente qui provoque également des infections principalement chez les personnes dont l’immunité est affaiblie.

Il s’agit d’une levure pathogène distribuée dans le monde entier qui peut provoquer une candidose invasive du sang (candidémie), du cœur, du système nerveux central, des yeux, des os et des organes internes.

Le risque global de mortalité de la candidose invasive à Candida auris variait de 29 % à 53 %.

Image:

Candida auris



Cryptococcus neoformans est une infection qui a tendance à affecter les personnes atteintes d’un déficit immunitaire comme le VIH ou le cancer, et peut provoquer une méningite.

La cryptococcose, causée par Cryptococcus neoformans, peut mettre la vie en danger, avec un risque de mortalité de 41 % à 61 %, et entraîner des complications telles que la cécité et une insuffisance rénale.

Aspergillus fumigatus est une moisissure commune largement répandue dans l’environnement des habitations et à l’extérieur. Il a tendance à causer des problèmes pulmonaires souvent chez les personnes ayant un problème pulmonaire existant et peut provoquer une maladie semblable à l’asthme, une fibrose pulmonaire ou une tumeur non cancéreuse.

Candida albicans est la principale cause du muguet qui est une maladie courante et désagréable. Cependant, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, il peut provoquer une série de maladies graves, notamment la méningite et la septicémie.

Image:

Cryptococcus neoformans



Préoccupation mondiale de santé publique

Des essais cliniques visant à réduire la morbidité et la mortalité sont nécessaires, souligne le rapport.

Le nombre d’infections fongiques et leur propagation dans le monde pourraient augmenter en raison de changement climatique et l’essor des voyages et du commerce internationaux, a déclaré l’OMS.

Cependant, en raison de la rareté des données de qualité sur les infections fongiques et du manque d’attention qu’elles reçoivent, l’étendue de la menace que peuvent représenter les maladies fongiques et leur résistance au traitement est inconnue.

L’OMS a appelé les gouvernements et les chercheurs à intensifier leur réponse aux 19 champignons de la liste.

“Émergeant de l’ombre de la pandémie de résistance bactérienne aux antimicrobiens, les infections fongiques se multiplient et sont de plus en plus résistantes aux traitements, devenant un problème de santé publique dans le monde entier”, a déclaré le Dr Hanan Balkhy de l’organisation.