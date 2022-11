Les infections bactériennes à blâmer pour 1 décès sur 8 dans le monde

De Dennis Thompson Journaliste de la journée de la santé

MARDI 22 nov. 2022 (HealthDay News) — Les infections bactériennes sont à l’origine d’un décès sur huit et viennent juste après les maladies cardiaques en tant que principale cause de décès dans le monde, révèle un nouveau rapport. Environ 7,7 millions de personnes sont mortes en 2019 d’une infection par l’un des 33 types courants de bactéries, selon le rapport publié le 21 novembre dans Le Lancet. C’est près de 14% des décès pour cette année-là. Plus de 75% des décès liés aux bactéries sont dus à l’une des trois maladies suivantes: infections des voies respiratoires inférieures, infections du sang et infections abdominales, ont déclaré les auteurs de l’étude. Et cinq germes spécifiques et généralement bien connus — Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa – étaient responsables de plus de la moitié des décès dus à une infection bactérienne. L’agent pathogène associé au plus grand nombre de décès dans le monde était S. aureus, avec 1,1 million de morts. Cette bactérie provoque des infections à « staphylocoque » qui peuvent entraîner une pneumonie et une septicémie. Les quatre autres bactéries étaient chacune associées à plus d’un demi-million de décès : E. coli (950 000 décès) ; S. pneumoniae (829 000); K. pneumoniae (790 000); et P. aeruginosa (559 000), ont rapporté les chercheurs.

Plus de décès étaient liés à S. aureus et E. coli chacun que le VIH/SIDA en 2019, qui a tué 864 000 personnes. Malgré cela, les enquêteurs ont noté que la recherche sur le VIH avait reçu 42 milliards de dollars de financement, contre 800 millions de dollars pour E. coli rechercher. “Ces nouvelles données révèlent pour la première fois toute l’ampleur du défi mondial de santé publique posé par les infections bactériennes”, a déclaré le co-chercheur Dr Christopher Murray, directeur de l’Institute for Health Metrics and Evaluation à l’Université de Washington School of Medicine , à Seattle. “Il est de la plus haute importance de mettre ces résultats sur le radar des initiatives de santé mondiale afin qu’une plongée plus profonde dans ces agents pathogènes mortels puisse être menée et que des investissements appropriés soient faits pour réduire le nombre de décès et d’infections”, a déclaré Murray dans un journal. Libération. Le taux de mortalité par infection bactérienne variait selon le lieu. L’Afrique subsaharienne a enregistré le taux le plus élevé, avec 230 décès pour 100 000 habitants. En comparaison, l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord et l’Australasie avaient un taux combiné de 52 décès pour 100 000.