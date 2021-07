Les infections au COVID doublent dans les installations de VA alors que l’agence exige des vaccins

Le ministère des Anciens Combattants a annoncé lundi qu’il exigerait que ses professionnels de la santé soient vaccinés au cours des deux prochains mois, car les infections à coronavirus ont plus que doublé au cours du mois dernier dans ses installations médicales.

Le VA a signalé près de 3 900 infections au COVID parmi les anciens combattants et le personnel lundi, contre environ 1 500 à la mi-juin, a révélé une revue USA TODAY. Les hospitalisations la semaine dernière ont totalisé 345, contre 225 fin mai.

Les chiffres sont loin du pic de près de 18 000 cas signalés à la VA en janvier, mais ils augmentent. Au cours de la semaine dernière seulement, la VA a signalé 911 infections actives supplémentaires et 73 décès supplémentaires.

Le secrétaire de VA, Denis McDonough, a déclaré lundi dans un communiqué que l’obligation de vaccins est « le meilleur moyen d’assurer la sécurité des anciens combattants, d’autant plus que la variante Delta se propage à travers le pays ».

La VA est la première grande agence fédérale à exiger des vaccinations. C’est la deuxième plus grande agence derrière le Pentagone.

Les centres médicaux VA en Floride ont signalé les augmentations les plus importantes du nombre de cas, avec des dizaines d’infections supplémentaires à Bay Pines, Gainesville, Tampa et Orlando, USA AUJOURD’HUI. Les décès ont été dispersés, 18 établissements signalant au moins deux décès, dont ceux de Las Vegas, Houston et Fayetteville, en Caroline du Nord.

Le VA gère plus de 1 200 établissements médicaux à travers le pays. Les autorités affirment que les anciens combattants qui ne sont pas vaccinés représentent désormais 70% de ses infections au COVID et 73% des hospitalisations.

Les données de VA montrent qu’environ 300 000 employés – près de 80 % – ont été vaccinés. Mais cela inclut le personnel non impliqué dans les soins aux patients, et le pourcentage a considérablement varié d’un établissement à l’autre. Plus tôt ce mois-ci, les responsables de VA ont confirmé que 85 % du personnel de l’établissement de la Nouvelle-Orléans avait été vacciné, contre 59 % à St. Cloud, Minnesota.

Surtension delta :La Californie et New York dévoilent leur intention d’exiger des vaccinations ou des tests

La zone chaude en feu :La Floride est en tête du pays dans les nouveaux cas de COVID. Alors qu’ils explosent dans son Big Bend rural, beaucoup craignent encore davantage le vaccin.

« Chaque fois qu’un ancien combattant ou un employé de VA met les pieds dans une installation de VA, ils méritent de savoir que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les protéger de COVID-19 », a déclaré McDonough. Avec ce mandat, nous pouvons à nouveau faire – et garder – cette promesse fondamentale.

« Essayer de défoncer toutes les portes »

Jane Kim, médecin et consultante en chef pour la médecine préventive à la VA, a déclaré à USA TODAY dans une interview la semaine dernière que l’agence redouble d’efforts de vaccination.

« Maintenant plus que jamais, nous essayons vraiment d’enfoncer toutes les portes pour faire passer le message aux personnes qui n’ont pas encore été vaccinées d’envisager de se faire vacciner », a déclaré Kim.

Un peu plus de la moitié des quelque 6 millions d’anciens combattants qui dépendent de la VA pour les soins de santé ont été vaccinés, selon les données de la VA. Les responsables de VA disent qu’ils pensent que certains patients ont été vaccinés ailleurs, mais ils ne savent pas combien. Près de 60% des adultes aux États-Unis sont complètement vaccinés.

Les responsables de VA ont déclaré qu’environ 10% des anciens combattants, soit 600 000, ont indiqué qu’ils ne sont « pas intéressés » à se faire vacciner.

Le VA a déclaré dans sa déclaration annonçant le mandat de vaccination des employés que quatre employés sont décédés du COVID au cours des dernières semaines. Tous n’étaient pas vaccinés.

« Au moins trois de ces employés sont décédés à cause de la variante Delta de plus en plus répandue », a déclaré l’agence. « Il y a également eu une épidémie parmi les employés et les stagiaires non vaccinés dans un centre de formation des forces de l’ordre de VA, la troisième épidémie de ce type pendant la pandémie. »

Le mandat de vaccination s’applique au personnel de santé, y compris les médecins, les infirmières autorisées et les adjoints au médecin.

Kim a déclaré que la VA accordait aux employés des congés payés s’ils fournissaient une preuve de vaccination.

Au milieu de l’augmentation des cas, « la vaccination reste notre stratégie clé pour aider à garder nos anciens combattants en sécurité et en bonne santé ainsi que notre personnel », a déclaré Kim.

« Le charabia politique » ?

Lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, Melissa Vives et son mari se sont installés dans une routine de travail à domicile, de prudence et de sécurité. Lorsque les vaccins sont devenus disponibles pour la première fois, les vétérans de l’armée américaine n’étaient pas impatients de prendre ce qu’ils considéraient comme un risque.

«Il y avait juste cette véritable préoccupation de, dans quoi nous embarquons-nous exactement? Est-ce poussé trop vite ? Mon Dieu. Est-ce comme un charabia politique ? » Melissa Vives a déclaré dans une interview la semaine dernière. « Je pense que tout était tellement discutable. »

De nombreux anciens combattants comme eux étaient sceptiques quant au vaccin, a découvert le VA en mars. L’AV a trouvé que 3 personnes interrogées sur 10 n’avaient pas été vaccinées ; la plupart d’entre eux n’en avaient pas l’intention ou étaient indécis.

Les chiffres étaient meilleurs qu’un sondage réalisé par Blue Star Families en décembre, lorsque près de la moitié des familles d’anciens combattants interrogés ont déclaré qu’elles n’avaient pas l’intention de se faire vacciner. L’épouse d’un ancien combattant a déclaré aux sondeurs qu’elle s’opposait à ce que sa famille soit des «cobayes».

Mais les Vives ont décidé qu’ils pourraient aider à arrêter la propagation du virus en se faisant vacciner. Ils ont appelé le VA, ont retroussé leurs manches et se sont fait vacciner dans une clinique pop-up à Aurora, Colorado. À la fin du mois d’avril, les deux avaient obtenu leurs vaccins.

« C’est un territoire inexploré pour nous tous », a déclaré Vives. « Mais mec, s’il y a un vaccin qui est au moins juste un petit pas dans la bonne direction, je vais sauter dessus et le faire pour aider. »

Elle et son mari sont bénévoles avec Team Rubicon, une organisation d’anciens combattants qui faisait partie de la vaste campagne de l’administration Biden pour encourager les vaccinations en avril. Le groupe faisait partie d’une douzaine d’organisations d’anciens combattants présentées comme des « voix de confiance », y compris l’American Legion et les Vietnam Veterans of America.

Les vétérans américains handicapés ont participé à une annonce d’intérêt public et diffusent le message sur les réseaux sociaux. L’AMVETS a hébergé des centres de vaccination dans les postes et une clinique de vaccination mobile VA lors de sa balade annuelle en moto commémorative.

L’équipe Rubicon s’est jointe à d’autres groupes de la Coalition des anciens combattants pour la vaccination, a organisé un forum en mai sur Facebook et a créé une série d’annonces d’intérêt public. L’un d’eux dit aux vétérinaires que l’effort de vaccination est un « appel aux armes – le vôtre ». L’organisation a aidé à distribuer plus de 1,6 million de vaccins dans 95 villes.

Art delaCruz, PDG de Team Rubicon et vétéran de la Marine, a déclaré que les vétérans pourraient être la clé pour atteindre l’immunité collective aux États-Unis

« Nous pensons que si nous pouvions faire participer les anciens combattants, et qu’ils devenaient l’exemple et le messager de la confiance et de l’acceptation des vaccins, nous pourrions déplacer l’aiguille sur l’ensemble de la population », a-t-il déclaré.

Les vétérans proviennent d’une institution de confiance – l’armée – et, a-t-il dit, ils comprennent la responsabilité collective de faire partie d’une unité où les actions d’une personne peuvent protéger ou nuire au bien-être de tous.

«La discussion, la résistance, est à un niveau singulier –« Ne marchez pas sur moi. Ne me dites pas quoi faire », a déclaré delaCruz.

Mais pour les anciens combattants, « c’est quelque chose que nous savons faire – c’est quelque chose que nous comprenons », a-t-il déclaré. « Parce qu’en tant que frères et sœurs d’armes, nous étions dans le navire, et nous avons dit, ce n’est pas à propos de moi, il s’agit de nous.

La spécialiste des maladies infectieuses, la Dre Aileen Marty, compare l’administration du vaccin à l’arrêt à un panneau d’arrêt ou à un feu rouge. « Est-ce vraiment un choix personnel ? » a demandé Marty, professeur de médecine à la Florida International University et consultant clinique au laboratoire COVID de haute complexité de l’université. « Il ne s’agit pas seulement d’une contravention, il s’agit du fait que vous pouvez tuer quelqu’un. »

Une personne non vaccinée est «un risque pour vous et votre famille», a déclaré Marty. « Parce qu’il contribue à ce bolus de personnes où le virus peut prospérer et se développer en une nouvelle variante pire qui peut submerger la protection dont vous, en tant que personne vaccinée, avez. »

Des centaines de milliers d’anciens combattants «prennent un laissez-passer»

Le pourcentage de patients vétérans vaccinés dans les établissements VA a augmenté régulièrement : 21 % en mars, 36 % en avril et 42 % en mai. En juillet, le rythme s’est considérablement ralenti. Au cours des trois dernières semaines, il est passé de 49,5% à 51,5%.

Kim, le consultant en chef qui dirige l’effort de vaccination au VA, a déclaré que le siège avait demandé à chaque centre médical en mai et juin de parcourir leurs listes de patients, de contacter chaque vétéran dont le statut vaccinal était inconnu et de leur demander de se faire vacciner s’ils ne l’avaient pas fait. déjà.

« Et s’ils décident de prendre un laissez-passer et ne veulent pas se faire vacciner, faites-le nous savoir », a-t-elle déclaré.

« Si c’est leur choix, nous l’avons enregistré dans notre système et avons dit: » Nous respectons cela « », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, c’est ce que je dirais: » Je respecte cela, nous sommes là pour vous si vous change d’avis.' »

Mis à part les quelque 10% de patients qui ont dit qu’ils n’étaient pas intéressés, les responsables de VA ont déclaré qu’ils contactaient toujours les anciens combattants et recueillaient des informations et de la documentation sur les vaccinations effectuées en dehors de la VA. Kim a déclaré que les efforts se sont intensifiés à la lumière de la propagation des variantes, et le VA envoie des lettres aux anciens combattants du pays les implorant de se faire vacciner s’ils ne l’ont pas fait et leur disant où ils peuvent l’obtenir.

« Il y a encore une poche de personnes que nous n’avons pas encore atteintes », a-t-elle déclaré. Pour ceux qui y sont ouverts, Kim a déclaré que son message est que le vaccin est sûr, efficace et abondant.

« Si vous attendez de recevoir un vaccin, pourquoi ne pas aller de l’avant et le faire, car nous avons des vaccins partout en Virginie, et dans votre pharmacie locale, le cabinet de votre médecin local – peu importe où , prenez simplement la décision, allez-y et faites-vous vacciner », a-t-elle déclaré. « Cela nous aidera tous, cela vous aidera, cela aidera votre famille. »

Chez les Vives dans le Colorado, il y a un nouveau sentiment d’urgence alors que la variante Delta fait rage dans le quartier. Une famille de six personnes vivant à côté a toutes contracté le virus, a déclaré Melissa Vives. Un seul avait été vacciné. Ils sont tous tombés malades – le vacciné légèrement, les autres sérieusement.

L’un s’est retrouvé à l’hôpital pendant deux mois. Il est rentré chez lui il y a environ trois semaines, a-t-elle dit, et il est toujours sous oxygène.

«Il a dit:« Mec, je ne fais pas confiance aux médecins. Je n’avais pas vraiment confiance dans le vaccin. Mais dès que j’ai la chance de me faire vacciner, je le reçois », a déclaré Vives.

Son mari souhaite qu’il y ait une incitation à faire oublier aux gens leur méfiance vis-à-vis des vaccins avant de souffrir de la maladie ou de voir leurs proches souffrir et peut-être mourir.

« Après, vous les entendez dire, j’aurais aimé me faire vacciner », a déclaré Eddie Vives. « Nous voulons que tout le monde aille bien, qu’il gère cela ensemble et qu’il combatte simplement ce virus. »

