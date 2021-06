Les infections au COVID augmentent dans huit États ; la plupart ont de faibles taux de vaccination

Les nouveaux cas de COVID-19 sont en baisse dans la majeure partie du pays, et sept des huit États où les cas augmentent ont des taux de vaccination inférieurs à la moyenne, révèlent de nouvelles données.

L’Alabama, l’Arkansas, Hawaï, le Missouri, le Nevada, le Texas, l’Utah et le Wyoming ont vu leurs moyennes mobiles sur sept jours pour les taux d’infection augmenter par rapport à deux semaines plus tôt, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Tous, à l’exception d’Hawaï, ont enregistré des taux de vaccination inférieurs à la moyenne américaine de 43% entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Certains États constatent une immunité accrue après des taux élevés de propagation naturelle de la maladie, qui a jusqu’à présent tué des centaines de milliers d’Américains.

« Nous obtenons certainement des avantages pour la population de nos cas précédents, mais nous avons payé pour cela », a déclaré le Dr Thomas Dobbs, responsable de la santé de l’État du Mississippi. « Nous l’avons payé avec des morts. »

Pendant ce temps, plus de 70% des Américains – vaccinés et non vaccinés – sont désormais à l’aise de se réunir avec des amis, contre un peu plus de 40% en mars, selon un sondage CBS publié vendredi.

Mais 29% des républicains qui ont répondu au sondage disent qu’ils n’ont pas l’intention de se faire vacciner, tandis qu’un peu plus de 20% des indépendants et 5% des démocrates disent la même chose. Les principales raisons ? 50% disent qu’ils attendent de voir ce qui se passe.

Aussi dans l’actualité :

►Un homme de l’Iowa reconnu coupable d’avoir suivi un homme jusqu’à une voiture et de l’avoir agressé après avoir reçu l’ordre de lever le masque sur son visage en novembre a été condamné mercredi à 10 ans de prison.

►Sén. Ron Johnson a été giflé vendredi d’une suspension d’une semaine du téléchargement de vidéos sur YouTube après que la société a déclaré qu’il avait violé les « politiques de désinformation médicale » COVID-19 du site Web.

►La Food and Drug Administration a décidé qu’au moins 60 millions de doses du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson devaient être jetées en raison de problèmes de fabrication, a déclaré au Washington Post une personne familière avec la situation.

►Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est joint dimanche aux appels à une enquête plus approfondie sur les allégations selon lesquelles COVID-19 aurait fui à l’origine d’un laboratoire chinois, mais a déclaré pour le moment qu’il ne croyait pas que c’était ce qui avait déclenché la pandémie mondiale.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 599 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 176 millions de cas et plus de 3,8 millions de décès. Plus de 143,9 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 43,4% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Des vaccins efficaces contre le COVID-19 ont été développés en moins d’un an. Mais un demi-siècle après que le pays a déclaré la guerre au cancer, et 40 ans après le premier cas signalé de VIH/SIDA, il ne reste aucun moyen de prévenir l’une ou l’autre maladie, ou bien d’autres encore. Lire l’histoire complète.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

La Grande-Bretagne devrait prolonger les restrictions de 4 semaines supplémentaires, contestation judiciaire possible

Le Premier ministre Boris Johnson devrait annoncer aujourd’hui que la Grande-Bretagne n’abandonnera pas toutes les restrictions pandémiques restantes lundi prochain après tout. La BBC et d’autres organes de presse britanniques ont rapporté que de hauts ministres avaient approuvé un délai de quatre semaines, au cours duquel la plupart des restrictions existantes resteraient en place. Le coupable est la variante Delta, qui représente désormais plus de 90 % des nouveaux coronavirus infectieux. Les responsables de la santé publique sont préoccupés par la variante car elle échappe partiellement aux vaccins, est au moins 40% plus transmissible que les autres variantes et pourrait doubler le risque d’hospitalisation, a rapporté la BBC.

Le groupe de travail britannique sur les mariages – un groupe industriel – estime que 50 000 mariages prévus dans les quatre semaines à compter du 21 juin pourraient être annulés. La Night Time Industries Association a déclaré que des entreprises telles que les boîtes de nuit avaient déjà dépensé des millions pour se préparer à rouvrir, et l’association contestera légalement tout retard de réouverture.

« Cela va être catastrophique pour nous », a déclaré Will Power, propriétaire de la discothèque Lab 11 à Birmingham.

Cliniques de dialyse offrant des vaccinations aux patients à haut risque

Les patients dialysés sont extrêmement vulnérables au COVID-19 et à ses complications graves. Avec des personnes de couleur souffrant de taux disparates de COVID-19 et d’insuffisance rénale, l’administration Biden a fait de la fourniture de vaccins directement aux cliniques de dialyse ambulatoires une partie de son plan d’équité vaccinale de 10 milliards de dollars. Charles Brown a reçu ses deux injections à Fresenius Kidney Care à Columbia, en Caroline du Sud, où il se rend trois fois par semaine pour un traitement de dialyse afin de débarrasser son corps des toxines et de l’excès de liquide, fonctions que ses reins ne peuvent plus remplir.

« J’ai un travail à temps plein et je vais (suivre un traitement de dialyse) les lundis, mercredis et vendredis après le travail », a déclaré Brown, un chauffeur de camion. « J’étais excité quand ils ont dit qu’ils avaient les coups pour nous. »

– Nada Hassanein

Le vaccin Novavax COVID-19 s’avère efficace à plus de 90 %

Un vaccin COVID-19 fabriqué par Novavax de Gaithersburg, Maryland, est efficace à plus de 90 % pour prévenir les infections et protéger complètement les participants aux essais contre les maladies graves, selon une étude de l’entreprise.

De fin janvier à fin avril, la société a testé son vaccin sur près de 30 000 volontaires aux États-Unis et au Mexique, donnant à une personne un placebo pour deux personnes ayant reçu le vaccin actif.

Sur les 73 personnes infectées par le COVID-19 au cours de l’essai, seules 14 avaient reçu le vaccin actif et aucune d’entre elles n’est tombée gravement malade, selon les données de l’entreprise. Il s’est avéré efficace chez les personnes de plus de 65 ans, ainsi que chez celles ayant des problèmes de santé les exposant à un risque supplémentaire et a été testé dans un groupe diversifié.

Le vaccin à deux doses s’est également avéré sûr, avec des effets secondaires comparables à ceux d’autres vaccins COVID-19, notamment des douleurs au site d’injection, des maux de tête et de la fatigue, qui sont tous passés en un jour ou deux.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de demander l’autorisation fédérale cet été pour distribuer son vaccin aux États-Unis. Avec près de 145 millions d’Américains déjà entièrement vaccinés contre le COVID-19, les injections de Novavax seront probablement utilisées comme rappels aux États-Unis, mais comme vaccins primaires à deux doses ailleurs dans le monde.

– Karen Weintraub

Le taux de positivité du Wisconsin diminue ; Les hospitalisations au New Jersey les plus basses depuis le début de la pandémie

Le taux de positivité moyen sur sept jours dans le Wisconsin est tombé à 1,1%, la note la plus basse depuis que le département d’État des services de santé a commencé à enregistrer la statistique.

La moyenne des cas de COVID-19 a de nouveau diminué pour atteindre la marque la plus basse depuis le début du printemps 2020. La moyenne sur sept jours des cas quotidiens est tombée à 121, en baisse de 388 cas par rapport à il y a un mois et la marque la plus basse depuis le 27 mars 2020.

Pendant ce temps, le nombre de patients hospitalisés pour COVID-19 dans le New Jersey a atteint son point le plus bas vendredi – 385 – depuis que les enregistrements de la pandémie ont commencé à être rendus publics en mars 2020.

Le creux de la nuit était inférieur à 5% du pic du 14 avril de l’année dernière, lorsque 8 270 patients ont été hospitalisés et les installations se sont précipitées pour convertir les cafétérias et les salons des médecins en zones de soins intensifs. Sans ces mesures d’urgence, l’État aurait manqué de plus de 250 lits.

Et le plus bas de vendredi a également glissé sous le nadir d’été de 389 patients, atteint en septembre.

« Le New Jersey pourrait enfin mettre le pire de la pandémie derrière nous », a déclaré Cathleen Bennett, PDG de l’association des hôpitaux d’État.

– Drake Bentley, Milwaukee Journal-Sentinel ; Lindy Washburn, NorthJersey.com

Voici venir les maternelles. Les écoles en auront plein les bras

Les districts scolaires des États-Unis embauchent des enseignants supplémentaires en prévision de ce qui sera l’une des plus grandes classes de maternelle de tous les temps alors que les inscriptions rebondissent à la suite de la pandémie de coronavirus.

Les éducateurs se préparent également à ce que de nombreux élèves soient moins préparés que d’habitude en raison des taux de fréquentation préscolaire plus faibles. Un rapport a révélé que le nombre d’enfants de 4 ans participant à l’école maternelle est passé de 71% avant la pandémie à 54% pendant la pandémie, et les enfants à faible revenu étaient beaucoup moins susceptibles de suivre des cours en personne.

« Le travail de l’enseignant de maternelle est devenu beaucoup plus difficile », a déclaré Steven Barnett, co-auteur du rapport et codirecteur principal de l’Institut national de recherche sur l’éducation préscolaire à l’Université Rutgers.

Un juge de Houston décide que l’hôpital peut licencier les travailleurs qui refusent la vaccination

Un juge de Houston a rejeté une action en justice intentée par des employés de l’hôpital suspendus et menacés de résiliation après avoir refusé une injection de COVID-19 – une décision qui pourrait avoir un effet d’entraînement à travers le pays.

L’affaire concernait Houston Methodist, le premier système hospitalier du pays à exiger que tous ses employés se fassent vacciner. La juge fédérale Lynn Hughes a statué samedi que la loi fédérale n’empêchait pas les employeurs de délivrer ce mandat.

Après des mois d’avertissements, Houston Methodist avait mis plus de 170 de ses 26 000 employés en suspension sans solde lundi. On leur a dit qu’ils seraient licenciés s’ils n’étaient pas vaccinés avant le 21 juin.

L’hôpital avait clairement fait savoir qu’il voulait dire ce qu’il disait : il a licencié le directeur des risques d’entreprise – Bob Nevens – et un autre directeur en avril alors qu’ils n’avaient pas respecté le délai plus tôt pour les patrons.

– David Heath