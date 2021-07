Les infections à Covid pourraient atteindre 120 000 par jour d’ici le Jour de la liberté alors que les cas quadruplent, avertissent les experts

Les infections au COVID pourraient atteindre 120 000 par jour d’ici le Jour de la liberté alors que les cas quadruplent rapidement, prévient une étude.

La variante Delta a toujours une emprise sur le Royaume-Uni, les cas augmentant rapidement à mesure que les gens se mélangent davantage.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les cas de coronavirus montent en flèche avec plus de 100 000 infections quotidiennes possibles en seulement deux semaines Crédit : AFP

Une étude a prédit que les cas continueraient d’augmenter à un rythme rapide

Alors que les infections sont en hausse, les décès et les hospitalisations sont faibles en comparaison grâce au déploiement du vaccin.

Mais les experts ont averti que les cas continueraient de monter en flèche, avec la possibilité que plus de 100 000 nouveaux cas quotidiens soient signalés juste avant le déverrouillage le 19 juillet.

L’étude REACT a révélé aujourd’hui que les cas avaient quadruplé en Angleterre depuis juin et doublaient tous les six jours.

Avec environ 29 000 cas quotidiens actuellement, s’il faut un peu moins d’une semaine pour doubler, nous verrons environ 120 000 cas quotidiens le jour où les restrictions seront levées.

Environ une personne sur 170 est actuellement testée positive pour le virus, ont-ils découvert.

Mais le professeur Paul Elliott de l’Imperial College de Londres a déclaré: «Nous voyons dans nos propres données l’efficacité du vaccin et nous le voyons certainement dans la population plus âgée.

« Nous constatons maintenant des taux d’hospitalisation beaucoup plus faibles que lors de la deuxième vague. »

L’étude a montré que 0,35% des moins de 65 ans à double piqûre étaient positifs, contre 1,15% de ceux sans vaccin – montrant une protection de 70%.

EN HAUSSE…

Mais le professeur Steven Riley a ajouté: «Même si le vaccin est efficace, c’est un vaccin fantastique mais ce n’est pas un vaccin parfait, la proportion de personnes vaccinées des rondes 12 à 13 qui sont testées positives augmente.

« Nous ne constatons pas l’absence d’infection dans le groupe vacciné, nous constatons une croissance. »

Les experts ont déclaré que cette augmentation est due au fait que Delta est plus contagieux et joue davantage un rôle aux côtés de la mixité sociale.

Ils ont découvert que les femmes ont 30% moins de chances d’être testées positives dans leurs dernières données, ce qui suggère que les hommes se sont davantage mêlés.

Le professeur Riley a déclaré: « La différence qui pourrait affecter le degré de socialisation des hommes et des femmes est susceptible d’être responsable, et en raison du moment choisi, il se pourrait que regarder le football ait pour résultat que les hommes ont plus d’activités sociales que d’habitude. . »

Lundi, Boris Johnson a confirmé que le déverrouillage final se déroulerait dans deux semaines, malgré l’augmentation des cas.

Le schéma du nombre d’infections depuis mai de l’année dernière, avec le troisième pic dans lequel nous sommes évidents

Londres est la plus touchée par les cas de la variante Delta

Et les plus jeunes – en grande partie non vaccinés – voient plus d’infections signalées

Il a déclaré: « Cette pandémie est loin d’être terminée, elle ne sera certainement pas terminée d’ici le 19.

« Nous voyons les cas augmenter assez rapidement, il pourrait y avoir 50 000 cas détectés par jour d’ici le 19 et comme nous l’avions prédit, nous assistons à une augmentation des admissions à l’hôpital, et nous devons nous réconcilier avec plus de décès dus à Covid.

« Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle nous pouvons envisager de passer à l’étape 4 … et c’est à cause de l’efficacité continue du déploiement du vaccin. »

Il a été signalé aujourd’hui que les cas au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier.

32 548 infections supplémentaires ont été signalées alors que 33 décès supplémentaires de Covid ont été enregistrés.

Hier, les admissions à l’hôpital ont dépassé les 400, la plus forte augmentation depuis mars, bondissant de 20,9% par rapport aux 269 enregistrées la semaine précédente.

Le nombre de décès par coronavirus signalé hier est également le plus grand nombre de décès que le Royaume-Uni ait connu depuis le 23 avril.

Cela vient du fait que neuf Britanniques sur 10 ont maintenant une certaine immunité contre Covid, selon des tests, alors qu’un scientifique de haut niveau d’Oxford a mis son poids pour mettre fin au verrouillage ce mois-ci.

L’Office for National Statistics a déclaré que 90% des adultes en Angleterre ont désormais des anticorps contre le virus.

Et les tests de masse de Covid ont révélé que les taux d’infection sont trois fois inférieurs pour les personnes à double piqûre, prouvant que le déploiement massif du vaccin fonctionne.

Sir John Bell, professeur de médecine à l’Université d’Oxford, a déclaré que des chiffres prometteurs signifiaient qu’il n’y avait « aucune raison de vaciller » lors de la réouverture le 19 juillet.

Il a déclaré : « On dirait vraiment que les vaccins tiennent bon.

« Si vous êtes doublement vacciné, presque dans tous les groupes d’âge, la probabilité d’hospitalisation et de décès est en effet très faible.

« Je pense que c’est ce sur quoi le gouvernement compte et je ne vois aucune raison de vaciller. C’est une belle réussite. »

Le rapport de l’ONS a montré que l’immunité est la plus élevée chez les personnes de plus de 50 ans – qui ont reçu leur injection en premier – mais augmente fortement chez tous les plus de 25 ans.

Au total, 34 millions de personnes au Royaume-Uni ont déjà subi une double piqûre et 12 autres millions ont reçu leur premier vaccin.

Un test positif pour les anticorps ne signifie pas que les gens n’attraperont jamais Covid, mais rend moins probable leur décès.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré: « Alors que nous déverrouillons la société et apprenons à vivre avec Covid-19, nous verrons inévitablement des cas augmenter considérablement au cours des prochaines semaines. Mais les résultats d’aujourd’hui montrent que les taux d’infection sont trois fois plus faibles pour ceux qui ont reçu deux doses de vaccin.

«Il est plus important que jamais d’obtenir ce deuxième coup salvateur afin que nous puissions continuer à affaiblir le lien entre les cas, les hospitalisations et les décès et construire un mur de défense contre le virus.

« Alors que nous passons des réglementations aux conseils et revenons à notre vie quotidienne, voyons nos proches et retournons au travail, il est essentiel que les gens fassent preuve de bon sens et assument la responsabilité personnelle de leur propre santé et de ceux qui les entourent. »