Les infections à Covid en Chine chutent pour la première fois en plus d’une semaine

Les agents de contrôle de Covid désinfectent une zone à Pékin le lundi 28 novembre 2022, où un jour plus tôt, les habitants s’étaient rassemblés pour protester contre les mesures strictes de Covid.

Il n’y avait aucune indication de nouvelles manifestations lundi. Au cours du week-end, des étudiants et des groupes de personnes à travers la Chine ont organisé des manifestations publiques pour protester contre la stricte politique zéro-Covid du pays.

Mais la capitale, Pékin, a vu les infections augmenter lundi par rapport à la veille, tout comme Shanghai, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite. Shanghai Disneyland a annoncé qu’il suspendrait ses opérations à partir de mardi, après une brève réouverture vendredi. Universal Beijing Resort reste ouvert.

Les infections locales ont chuté dans le Guangdong et Chongqing, deux des régions les plus durement touchées par la dernière vague de Covid. Aucun nouveau décès n’a été signalé.

BEIJING – La Chine continentale a signalé lundi la première baisse des infections quotidiennes à Covid en plus d’une semaine.

Les contrôles stricts de Covid cette année ont pesé lourdement sur l’activité commerciale et la croissance économique en Chine. Au troisième trimestre, le PIB national avait augmenté de 3 % en glissement annuel, bien en deçà de l’objectif officiel d’environ 5,5 % fixé en mars.

Le but de ces mesures est de minimiser l’impact de Covid sur l’économie et la société, a affirmé un éditorial mardi dans le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois. L’article excluait fermement l’idée d’assouplir les contrôles.

Le journal télévisé officiel de la Chine diffusé lundi n’a pas mentionné les troubles, mais a inclus un segment appelant à l’unité autour des mesures actuelles de Covid. L’émission a également souligné comment le gouvernement maintenait les services de santé et la livraison des nécessités quotidiennes aux personnes en confinement.

La sécurité s’est renforcée dans les zones où les manifestants s’étaient rassemblés à Pékin et à Shanghai, selon les médias sociaux. Quelques reportages sur les réseaux sociaux a déclaré que la police vérifiait les téléphones des habitants de Shanghai à la recherche d’applications étrangères inaccessibles sur le continent sans VPN.

Les autorités municipales ont par la suite interdit l’utilisation de matériaux durs pour bloquer les sorties de secours, les portes des immeubles d’habitation et les entrées des complexes, et ont noté que les fermetures à court terme ne devraient pas dépasser 24 heures.

Ils ont également déclaré que les canaux de sortie pour se faire soigner devraient rester libres. Auparavant, des anecdotes sur les réseaux sociaux décrivaient comment des personnes se voyaient refuser l’accès aux soins médicaux en raison de supposés contrôles Covid.

Les mesures Covid et leur mise en œuvre ont varié localement, en particulier compte tenu de la nature dispersée des épidémies.

À partir de mardi, la ville de Shanghai a renforcé les restrictions d’accès aux restaurants, centres commerciaux et autres lieux commerciaux. Toute personne souhaitant entrer doit désormais présenter un test viral négatif dans les 48 dernières heures, contre 72 heures auparavant.

Et à la suite des manifestations, au moins l’Université de Tsinghua a encouragé les étudiants à rentrer tôt chez eux pour les vacances d’hiver du Nouvel An lunaire – plus d’un mois à l’avance.

– Eunice Yoon de CNBC a contribué à ce rapport.

Divulgation: Comcast est le propriétaire de NBCUniversal, société mère de CNBC.